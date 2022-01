Tijekom Božića i Nove godine, naši obrasci spavanja obično se pokvare, a za to možemo kriviti alkohol, tulume do rano jutarnjih sati i spavanje do kasno. No ne brinite, sve se to može jednostavno popraviti.

Većina nas je imala barem malo slobodnog vremena, a neki od nas su to iskoristili maksimalno. Ali kako se nakon svih blagdanskih slavlja vratiti normalnim rutinama? Dignuti se u 7 ujutro ili ranije mogla bi biti prava muka dok se ne vratimo na staro.

Također, nisu samo kasni noćni sati ono što će nam smetati da mirno zaspemo ovih posljednjih nekoliko tjedana, već i pojačan alkohol i bogata hrana koja često dolazi u paketu uz svečana druženja.

Konzumacija alkohola smanjuje kvalitetu našeg sna, a bogata hrana može otežati san.

- San je apsolutno ključan za naše cjelokupno zdravlje i dobrobit. Odgovarajuća količina sna za našu dob povezana je sa smanjenim rizikom od depresije, tjeskobe, određenih vrsta raka, dijabetesa, pretilosti, srčanih bolesti, moždanog udara i demencije, kao i pojačanim imunološkim sustavom. Ljudi su toliko dugo zanemarivali san, a tek je posljednjih godina znanost pokazala koliko je san nevjerojatno važan - kaže dr. Lindsay Browning.

Doktorica Lindsay kaže da uvijek bolje spavamo kada imamo redovitu rutinu, a koju mnogi izgube nakon blagdana.

- Povećane količine alkohola remete kvalitetu sna. Osim toga, možemo imati problema sa spavanjem nakon što pojedemo velike količine masne hrane ili čokolade i slatkog. Ako znate da ćete slaviti nekoliko dana za redom i da ćete spavati do kasno, svaki dan se budite barem jedan sat ranije od uobičajenog kako biste se mogli normalno vratiti na posao. Primjerice, ako mislite da ćete se dignuti oko 10:00 navijte alarm u 09:00. Također, dane pred posao izbjegavajte alkohol i u prehranu ubacite voće i povrće - savjetuje doktorica.

Još jedan vrhunski savjet dr. Lindsay je da se pobrinete da dovoljno pomičete svoje tijelo. Dani u kojima samo ležite i ne radite ništa mogu vam samo otežati odlazak na posao.

- Kada povećamo razinu vježbanja, povećavamo količinu dubokog sna koju imamo. Duboki san je dio sna u kojem se naša tijela fizički popravljaju. Ako smo tijekom noći imali puno dubokog sna, obično se probudimo energični i naspavani - govori, prenosi Metro.