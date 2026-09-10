Evo kako prekinuti vezu bez da nekog emocionalno dotučete

NEMOJTE TRAŽITI OD NEKOG DRUGOG DA PREKINE UMJESTO VAS Poslati prijatelja da prenese vijest ili suptilno nagovijesti da veza više ne funkcionira možda djeluje kao lakši izlaz, ali vrlo je nepoštovanje prema partneru. Osoba s kojom ste bili u vezi zaslužuje tu vijest čuti izravno od vas. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA