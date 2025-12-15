Evo kako sami možete napraviti vlažne maramice kod kuće

Vlažne maramice uvijek dobro dođu kod kuće, za brisanje bebine guze do skidanja šminke s lica.

- Izrađujem vlastite vlažne dječje maramice. Smatram da je ovo najbolji recept jer su gotove za pet minuta i jeftinije su od kupovnih. Potrebno je samo nekoliko sastojaka, a to su papirnati ubrusi, kokosovo ulje i prirodni sapun za pranje tijela - kaže mama Joy koja ovakve maramice redovito sama radi kod kuće.

Potrebno vam je sljedeće:

• rola papirnatih ubrusa

• žlica kokosovog ulja

• par kapi prirodnog tekućeg sapuna

• duguljasta plastična kutija s poklopcem

Postupak:

Najbolje vam je odjednom napraviti dvije kutije domaćih vlažnih maramica, osobito ako kod kuće imate malu djecu.

Najprije prerežite rolu na dva jednaka dijela pa protresite da se riješite sitnih komadića papira. Potom svaku polovicu ugurajte u usku, duguljastu plastičnu posudu. Te posude moraju biti uske toliko da jedva rola uđe u njih.

Nakon toga u lonac stavite žlicu kokosovog ulja, par kapi sapuna i 250 ml vruće vode. Dobro promiješajte da se kokosovo ulje otopi i izlijte u posudu s polovicom role papirnatih ubrusa. Isto ponovite i sa drugom polovicom.

Na kraju iz svake role izvucite karton koji se nalazi u sredini i vaše domaće vlažne maramice spremne su za upotrebu. Počnite ih izvlačiti iz sredine, a kad ih ne koristite, svakako ih poklopite da tekućina ne ispari.

