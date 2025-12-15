Obavijesti

GOTOVE ZA 5 MINUTA

Evo kako sami možete napraviti vlažne maramice kod kuće

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Jedna mama otkrila je u svom video kako radi vlažne dječje maramice kod kuće. 'Smatram da je ovo najbolji recept jer su gotove za pet minuta i jeftinije su od kupovnih, a potrebno je samo nekoliko sastojaka', kaže

Vlažne maramice uvijek dobro dođu kod kuće, za brisanje bebine guze do skidanja šminke s lica.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Sama si izrađuje toaletni papir i maramice od platna: 'Obični WC papir mi je odvratan' 00:54
Sama si izrađuje toaletni papir i maramice od platna: 'Obični WC papir mi je odvratan' | Video: KanalRi

- Izrađujem vlastite vlažne dječje maramice. Smatram da je ovo najbolji recept jer su gotove za pet minuta i jeftinije su od kupovnih. Potrebno je samo nekoliko sastojaka, a to su papirnati ubrusi, kokosovo ulje i prirodni sapun za pranje tijela - kaže mama Joy koja ovakve maramice redovito sama radi kod kuće.

SVJETSKI GASTRO HIT Finu Dubai čokoladu napravite i kod kuće: Ako nemate kadaif poslužit će i kore za štrudlu
Finu Dubai čokoladu napravite i kod kuće: Ako nemate kadaif poslužit će i kore za štrudlu

Potrebno vam je sljedeće:

• rola papirnatih ubrusa

• žlica kokosovog ulja

• par kapi prirodnog tekućeg sapuna 

• duguljasta plastična kutija s poklopcem

Cleansing wet wipes on table with copy space
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
PSIHOLOG SAVJETUJE Prepoznajete li ove vještine kod svoje djece? Kod kuće možda imate budućeg inovatora!
Prepoznajete li ove vještine kod svoje djece? Kod kuće možda imate budućeg inovatora!

Postupak:

Najbolje vam je odjednom napraviti dvije kutije domaćih vlažnih maramica, osobito ako kod kuće imate malu djecu. 

Najprije prerežite rolu na dva jednaka dijela pa protresite da se riješite sitnih komadića papira. Potom svaku polovicu ugurajte u usku, duguljastu plastičnu posudu. Te posude moraju biti uske toliko da jedva rola uđe u njih.

Nakon toga u lonac stavite žlicu kokosovog ulja, par kapi sapuna i 250 ml vruće vode. Dobro promiješajte da se kokosovo ulje otopi i izlijte u posudu s polovicom role papirnatih ubrusa. Isto ponovite i sa drugom polovicom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

01:30

Na kraju iz svake role izvucite karton koji se nalazi u sredini i vaše domaće vlažne maramice spremne su za upotrebu. Počnite ih izvlačiti iz sredine, a kad ih ne koristite, svakako ih poklopite da tekućina ne ispari.

Pogledajte u videu kako to napraviti:

BRZO I JEDNOSTAVNO Božićne dekoracije koje možete sami napraviti za pet minuta
Božićne dekoracije koje možete sami napraviti za pet minuta

