Evo kako se nekad naručivalo i kupovalo prije pojave interneta
U Večernjakovu prazničnom trobroju koji je izašao 30. travnja 1985. i bio na kioscima 1. i 2. svibnja pronašli smo zgodan primjer kako se kupovalo prije interneta i mogućnosti da na bilo kojem kraju svijeta pronađete ono što vas zanima i naručite to u nekoliko klikova. U oglasu Jugotona (prve i najveće diskografske kuće u bivšoj Jugoslaviji, koja je u Hrvatskoj nastavila poslovati pod imenom Croatia Records) izašao je mini katalog s ponudom ploča i kaseta koje su se mogle naručiti preko narudžbenice koju je trebalo izrezati iz novina i poslati na adresu tvrtke. Ploče i kasete slale su se pouzećem, odnosno trošak i poštarinu plaćalo se poštaru kod preuzimanja.
