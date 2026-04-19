Evo kako spremiti svoje kapute i zimsku odjeću da se ne unište

Pravilno skladištenje zimskih kaputa osigurava da ostanu u izvrsnom stanju i traju mnogo sezona. Ako se pobrinete za odgovarajuću metodu, produžit ćete im vijek, a bit će spremni i za ponovno korištenje
Pratite ove savjete za spremanje odjeće koju ne koristite kako se ne bi uništila.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Pratite ove savjete za spremanje odjeće koju ne koristite kako se ne bi uništila. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Pratite ove savjete za spremanje odjeće koju ne koristite kako se ne bi uništila.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. Počnite sortiranjem svoje kolekcije zimske robe. Odlučite koje kapute zadržati, donirati ili reciklirati. Ovaj proces osigurava da zadržite samo bitne komade, što olakšava skladištenje.
| Foto: Dreamstime
2. Zatim pažljivo pregledajte svoje zimske kapute. Popravite poderane podstave džepova, zamijenite izgubljene gumbe i napravite druge potrebne popravke. To sprječava da manji problemi postanu značajni nakon mjeseci skladištenja.
| Foto: IRINA BRESTER
3. Prije skladištenja provjerite jesu li svi vaši zimski kaputi čisti. Čak i najmanja prljavština ili znoj mogu privući štetočine i stvoriti neugodne mirise. Odvojite vrijeme za pranje ili kemijsko čišćenje kako biste osigurali pravilno skladištenje. Pravilno čišćenje je ključno. Vunene kapute treba pažljivo prati ručno ili kemijski čistiti kako bi se izbjeglo skupljanje. Pranje u perilici rublja s blagim deterdžentom na nježnom ciklusu u hladnoj vodi obično je dovoljno za sintetičke tkanine.
| Foto: Phovoir
4. Sušenje na zraku ključno je za sprječavanje oštećenja. Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost i provjerite jesu li kaputi potpuno suhi prije skladištenja. Sušite pernate jakne na niskoj temperaturi i povremeno provjeravajte ima li grudica kako biste održali izolaciju. Kožni i antilop kaputi zahtijevaju posebno rukovanje i nikada se ne smiju prati u perilici rublja.
| Foto: Leonid Iastremskyi
5. Često pitanje pri skladištenju zimskih kaputa je treba li ih objesiti ili presaviti. Odgovor ovisi o vrsti kaputa i raspoloživom prostoru za pohranu. Ako je vaš kaput sklon gužvanju, najbolje ga je objesiti. Teške zimske kapute i pernate jakne također treba objesiti kako bi zadržali svoj oblik. Koristite čvrste vješalice kako biste poduprli težinu i spriječili gužvanje.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
6. Osjetljiva zimska odjeća poput vunenih kaputa može imati više koristi od presavijanja. Prilikom presavijanja koristite papirnate maramice kako biste spriječili gužvanje i zaštitili tkaninu. Izbjegavajte pretrpavanje spremnika ili vakuumsko zatvaranje ovih predmeta, što može dovesti do trajnih gužvanja. Pravilno presavijeni kaputi mogu uštedjeti prostor, a istovremeno će vaša odjeća ostati u dobrom stanju.
7. Izbjegavajte pohranjivanje zimskih kaputa u podrumu ili potkrovlju, jer su ta područja sklona vlazi i mogu oštetiti vašu odjeću. Također, Kožu i antilop ne treba čuvati u plastičnim vrećicama jer one mogu zadržati vlagu i uzrokovati plijesan. Umjesto toga, koristite prozračne vrećice za odjeću ili platnene navlake.
| Foto: Sajema
8. Plastične posude su poželjnije za zimsku odjeću jer nude bolju zaštitu od vlage i štetočina. Odlučite se za krute, vodootporne posude umjesto kartonskih kutija kako biste kapute održali suhima i sigurnima. Prozračne vrećice za odjeću idealne su za osjetljive tkanine kako bi se spriječilo nakupljanje vlage i odjeća ostala svježa.
9. Pobrinite se da je mjesto skladištenja lako dostupno kako biste mogli izvaditi svoju zimsku odjeću kada vam zatreba. To je posebno važno za predmete koji bi vam mogli neočekivano zatrebati.
10. Označavanje kutija za pohranu može olakšati pronalaženje zimske odjeće kada je potrebna. Osim toga, rotiranje sezonskih predmeta osigurava da vaša zimska garderoba ostane u dobrom stanju i spremna za upotrebu kada se vrati hladno vrijeme.
11. Prirodna sredstva za odbijanje insekata poput cedrovine su sigurnije alternative naftalinskim kuglicama, koje nose zdravstvene rizike. Cedrova strugotina ne samo da odbija insekte, već i održava vašu odjeću svježom. Ove mjere opreza pomažu u sprječavanju tipičnih oštećenja povezanih sa skladištenjem i održavaju vaše kapute u izvrsnom stanju.