Evo kako spriječiti da vam znoj u potocima teče licem i po vratu

Ako želite spriječiti da vam potoci znoja cure preko lica i po vratu, nanesite malo antiperspiranta u stiku uz rubove kose, iza vrata i oko uha. Na taj način osvježit ćete lice i osigurati da vas stalno prati oblačić ugodnog mirisa, no spriječit ćete da vam se znoj slijeva preko lica - savjetuje bivša profesionalna navijačica New York Jetsa, influencerica Tiffany Chantall na svom profilu na TikToku.

- Prije svega, podignite kosu sa stražnje strane vrata, gdje se često znojimo, pa nanesite malo deodoransa i razmažite ga prstima. Potom nanesite malo deodoransa uz rub kose s jedne i druge strane čela, pa s obje strane malo ispod i iza uha. Tada prstima potapkajte gel, kako negdje ne bi ostale grudice, odnosno da stvorite "film" koji uokviruje lice.

To ne znači da vam više neće biti vruće, no nećete se više prekomjerno znojiti po licu i vratu - pojašnjava influencerica u video prilogu. Rješenje drži i po 5 do 6 sati, tvrdi ona, u što se i sama uvjetila.

- Zna mi se dogoditi da mi je kosa sva mokra od znoja, ali više ništa se ne slijeva na lice i ne kvari mi šminku - kaže.

- Hm, pomaže li to da se spriječi znojenje iznad usana? - zapitala se odmah jedna pratiteljica.

- Iskoristit ću savjet idući put kad budem išla na ples, jezivo se znojim - dodaje druga pratiteljica, dok neki upozoravaju da ipak treba voditi računa da se pronađe antiperspirant bez ikakvih dodataka. U protivnom, pitanje je što biste namazali na lice.

Ima i onih koji su upozorili da ne treba zaustavljati znojenje, jer to može biti štetno.

- Isprobala sam trik neku večer prije izlaska u bar, ali nisam primijetila razliku - vrat mi se i dalje vraški znojio, javila se, pak, još jedna pratiteljica. Ukratko, treba isprobati kako trik funkcionira, ali po ovim vrućinama ne treba se danati stopostotnom rješenju.