Evo kako staru odjeću iz ormara pretvoriti u komade koje ćete opet nositi

U ormaru gotovo svi imamo komade koje mjesecima, pa čak i godinama, nismo odjenuli. Umjesto da odmah završe u smeću, uz nekoliko jednostavnih preinaka mogu ponovno postati zanimljiv dio garderobe. Od škara i boja do zakrpa i razmjene s prijateljima, postoji mnogo načina da staroj odjeći udahnemo novi život
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U nastavku pogledajte 15 kreativnih načina kako staroj odjeći dati potpuno novi izgled i ponovno je vratiti u svakodnevne kombinacije.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 15 kreativnih načina kako staroj odjeći dati potpuno novi izgled i ponovno je vratiti u svakodnevne kombinacije. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 15 kreativnih načina kako staroj odjeći dati potpuno novi izgled i ponovno je vratiti u svakodnevne kombinacije.
| Foto: 123RF
1. UZMITE ŠKARE U RUKE. Jedna od najjednostavnijih preinaka je rezanje. Duge hlače možete skratiti u kratke, a rubove porubiti ili ih ostaviti namjerno neobrađenima za ležerniji izgled. Tkaninu možete izrezati i na trake te je iskoristiti za prostirke ili buduće patchwork projekte.
| Foto: 123RF
2. PRETVORITE STARE MAJICE U NEŠTO NOVO. Ladice pune majica koje više ne nosite zapravo nude mnogo mogućnosti. Od njih možete napraviti crop topove, torbe ili materijal za druge projekte. Tkanina majica posebno je praktična jer se nakon rezanja uglavnom ne para, pa ju nije uvijek potrebno porubljivati. Može poslužiti i kao „pređa” za prostirke, makrame, jastuke ili torbe.
| Foto: 123RF
3. OD HALJINE NAPRAVITE TOP ILI SUKNJU. Haljina koju više gotovo nikada ne nosite ne mora ostati zaboravljena u ormaru. Možete je skratiti i pretvoriti u top ili suknju, a ponekad je dovoljna jednostavna promjena duljine i dodatak remena da izgleda potpuno drukčije.
| Foto: 123RF
4. ŠIVAJTE, PLETITE I HEKLAJTE. Tradicionalne tehnike mogu biti odličan način za osvježavanje odjeće. Dugu suknju možete skratiti, hlače pretvoriti u kratke, dodati komad tkanine u kontrastnoj boji ili čipkasti rub na kratke hlače. Heklani detalj može potpuno promijeniti i običnu bluzu.
| Foto: 123RF
5. ISPROBAJTE TIE-DYE. Tie-dye tehnika posebno dobro funkcionira na bijelim i svijetlim komadima, a može spasiti čak i odjeću na kojoj se nalazi mrlja. Kombinacijom različitih boja možete dobiti potpuno jedinstven uzorak i staroj majici dati sasvim novi izgled.
| Foto: 123RF
6. OSLIKAJTE ODJEĆU. Ako tie-dye nije vaš stil, možete posegnuti za bojama za tkaninu ili prirodnim pigmentima. Razrijeđene boje mogu stvoriti nježne prijelaze koji podsjećaju na akvarel, pa se običan jednobojni komad može pretvoriti u nešto mnogo upečatljivije.
| Foto: 123RF
7. POIGRAJTE SE IZBJELJIVAČEM. Tamnoj odjeći novi izgled može dati takozvana obrnuta tie-dye tehnika. Umjesto dodavanja boje, izbjeljivačem se uklanja dio postojeće boje, a na posvijetljena područja zatim se mogu dodati druge, upečatljive nijanse.
| Foto: 123RF
8. POPRAVITE PRIJE NEGO ŠTO BACITE. Mala oštećenja ne moraju značiti kraj omiljenog komada. Rupu na trapericama možete prekriti modernom zakrpom, dok stari džemper može izgledati potpuno drukčije ako mu jednostavno zamijenite gumbe.
| Foto: 123RF
9. ISKORISTITE STARI TRAPER. Traperice i traper jakne među najzahvalnijim su komadima za prepravljanje. Možete im dodati čipku i zakrpe ili ih ukrasiti bojom za tkaninu, primjerice cvjetovima, simbolima ili natpisima. Čvrsti traper može se iskoristiti i za torbe, prostirke, jastuke, košare, prekrivače, pa čak i presvlačenje stolaca.
| Foto: 123RF
10. ZAKRPE MOGU BITI UKRAS. Zakrpa ne mora služiti samo skrivanju rupe. Odaberete li tkaninu u zanimljivoj ili kontrastnoj boji, oštećenje može postati dio dizajna. Zakrpa se može prišiti i s unutarnje strane kako bi se dobio zanimljiv teksturirani efekt.
| Foto: 123RF
11. DODAJTE NEKOLIKO KLASIČNIH KOMADA. Nije nužno mijenjati cijeli ormar. Jednobojna jakna ili džemper, klasična bluza ili jednostavna suknja mogu se kombinirati s brojnim komadima koje već imate i tako stvoriti niz novih kombinacija.
| Foto: 123RF
12. MIJEŠAJTE BOJE I UZORKE. Ne morate se držati pravila da se uzorci uvijek kombiniraju samo s jednobojnim komadima. Eksperimentiranje s različitim bojama i uzorcima može znatno povećati broj kombinacija koje možete složiti od garderobe koju već imate.
| Foto: 123RF
13. ORGANIZIRAJTE RAZMJENU ODJEĆE. Komad koji je vama dosadio možda će oduševiti prijateljicu. Organizirajte druženje na koje će svi donijeti očuvanu odjeću, obuću i modne dodatke koje više ne koriste te ih međusobno razmijenite. Tako bez kupnje možete osvježiti garderobu.
| Foto: 123RF
14. DOBRA JAKNA MIJENJA CIJELU KOMBINACIJU. Klasične, poslovne ili ležerne jakne mogu biti među najsvestranijim komadima u ormaru. Kombinirajte ih s različitim bluzama, suknjama ili dobrim trapericama – isti komad tako može funkcionirati i u elegantnim i u potpuno opuštenim kombinacijama.
| Foto: Zara
15. NE BOJTE SE EKSPERIMENTIRATI. Prepravljanje stare garderobe može biti jednostavno ili vrlo kreativno. Isprobajte nove tehnike bojanja, šivanja i prepravljanja, a čak i ako prvi pokušaj ne ispadne savršeno, dio je procesa učenja. Cilj je ponovno uživati u odjeći koju već posjedujete, pritom uštedjeti novac i smanjiti količinu tekstilnog otpada.
| Foto: 123RF