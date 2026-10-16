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MODNI MAKEOVER

Evo kako staru odjeću iz ormara pretvoriti u komade koje ćete opet nositi

U ormaru gotovo svi imamo komade koje mjesecima, pa čak i godinama, nismo odjenuli. Umjesto da odmah završe u smeću, uz nekoliko jednostavnih preinaka mogu ponovno postati zanimljiv dio garderobe. Od škara i boja do zakrpa i razmjene s prijateljima, postoji mnogo načina da staroj odjeći udahnemo novi život
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Evo kako staru odjeću iz ormara pretvoriti u komade koje ćete opet nositi
U nastavku pogledajte 15 kreativnih načina kako staroj odjeći dati potpuno novi izgled i ponovno je vratiti u svakodnevne kombinacije. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte 15 kreativnih načina kako staroj odjeći dati potpuno novi izgled i ponovno je vratiti u svakodnevne kombinacije. | Foto: 123RF
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