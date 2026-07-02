Vizažistica Marina Mamić, koja oduševljava svojim transformacijama u poznate osobe šminkom, savjetuje kako oslikati lice uoči utakmice s Portugalom
SAVJETI MARINE MAMIĆ PLUS+
SKOCKAJTE SI LICE Nemate boje? Izvucite ruž, olovku i sjenilo! A evo i koju šminku izbjegavati!
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Posljednju utakmicu hrvatske reprezentacije gledala sam s prijateljima vani i moram priznati da sam vidjela relativno malo ljudi koji su iscrtali hrvatske kockice na licu. Bilo mi je pomalo žao što se nisu ohrabrili biti kreativniji, no svi su bili u majicama na kockice, s maramama i zastavama, pa ne mogu reći da je to nedostajalo, kaže vizažistica Marina Mamić, influencerica koja već dugo oduševljava svojim transformacijama uz pomoć šminke u slavne osobe, pa se tako svojedobno pokazala i "u koži" kapetana hrvatske reprezentacije - Luke Modrića.
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