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SAVJETI MARINE MAMIĆ PLUS+

SKOCKAJTE SI LICE Nemate boje? Izvucite ruž, olovku i sjenilo! A evo i koju šminku izbjegavati!

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 3 min
SKOCKAJTE SI LICE Nemate boje? Izvucite ruž, olovku i sjenilo! A evo i koju šminku izbjegavati!
Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
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Vizažistica Marina Mamić, koja oduševljava svojim transformacijama u poznate osobe šminkom, savjetuje kako oslikati lice uoči utakmice s Portugalom

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Posljednju utakmicu hrvatske reprezentacije gledala sam s prijateljima vani i moram priznati da sam vidjela relativno malo ljudi koji su iscrtali hrvatske kockice na licu. Bilo mi je pomalo žao što se nisu ohrabrili biti kreativniji, no svi su bili u majicama na kockice, s maramama i zastavama, pa ne mogu reći da je to nedostajalo, kaže vizažistica Marina Mamić, influencerica koja već dugo oduševljava svojim transformacijama uz pomoć šminke u slavne osobe, pa se tako svojedobno pokazala i "u koži" kapetana hrvatske reprezentacije - Luke Modrića.

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Komentari 1
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