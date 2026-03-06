DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Muškarcima je kao prigodan poklon predloženo kompletirati čokoladu s pjenušcem, kako bi se ovaj dan ipak prigodno obilježio
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Evo koje darove su muškarci birali 1970. za 8. mart: Od čokolade Nama do tranzistora
Čitanje članka: 1 min
U sklopu oglasne rubrike Nama četvrtkom, redovnih oglasa koje je ta robna kuća objavljivala u Večernjem listu, za muškarce je početkom ožujka 1970. objavljen podsjetnik na prigodne darove za Dan žena pod jasnim naslovom: "Muškarci biraju...".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku