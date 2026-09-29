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SITNICE KOJE PONAVLJAMO

Evo koje navike uništavaju leđa i što učiniti da se umanji šteta

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: 2 min
Evo koje navike uništavaju leđa i što učiniti da se umanji šteta
Foto: 123RF
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Bolovi u leđima ne moraju uvijek biti posljedica jedne ozljede. Na stanje kralježnice mogu utjecati i sitne navike koje svakodnevno ponavljamo, od načina na koji sjedimo i gledamo u mobitel do položaja u kojem spavamo. Kiropraktičarka dr. Sherry McAllister upozorava na ponašanja koja s vremenom mogu stvarati nepotrebno opterećenje

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Kiropraktičarka dr. Sherry McAllister upozorava da mnogi ljudi nesvjesno rade stvari koje dugoročno mogu negativno utjecati na držanje, vrat i leđa.

POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za bol u leđima

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Savjeti za bol u leđima VIDEO
Savjeti za bol u leđima | Video: 24sata/pixsell

Predugo sjedenje

Jedna od najčešćih loših navika je višesatno sjedenje bez promjene položaja. Tijekom dugog radnog dana pred računalom tijelo se postupno opušta, ramena odlaze prema naprijed, a držanje postaje sve lošije.

Problem nije samo u sjedenju, nego i u tome što dugo ostajemo u potpuno istom položaju. Povremeno ustajanje, kratka šetnja i promjena položaja mogu smanjiti opterećenje koje se tijekom dana nakuplja.

Young man using laptop and earphones while sitting by table in office
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Gledanje prema dolje u mobitel

Još jedan problem stvara stalno gledanje prema dolje u mobitel ili prijenosno računalo. Glava tada odlazi prema naprijed, a vrat i gornji dio leđa moraju podnijeti dodatno opterećenje.

Što više vremena provodimo u takvom položaju, to je veća mogućnost pojave napetosti i nelagode. Zbog toga se preporučuje ekran, kad god je moguće, približiti razini očiju umjesto stalnog spuštanja glave.

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Spavanje na trbuhu

Položaj tijekom spavanja također može utjecati na leđa. Spavanje na trbuhu može biti posebno nepovoljno jer je glava satima okrenuta na jednu stranu, dok vrat i kralježnica teško ostaju u prirodnom položaju.

Spavanje na boku ili leđima može omogućiti bolju potporu kralježnici, posebno ako je jastuk pravilno postavljen.

Foto: 123RF

Nepravilno vježbanje

Vježbanje je važno za zdravlje tijela, ali loša tehnika može napraviti više štete nego koristi. Podizanje prevelikih težina, nepravilni pokreti ili pokušaj izvođenja vježbi za koje tijelo još nije spremno mogu nepotrebno opteretiti leđa.

Važno je obratiti pažnju na pravilno izvođenje pokreta i ne žrtvovati tehniku samo kako biste napravili više ponavljanja ili podigli veću težinu.

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Neodgovarajuća obuća

Na leđa može utjecati čak i obuća. Cipele koje ne pružaju odgovarajuću potporu mijenjaju način na koji stopala dodiruju podlogu, a promjene se mogu prenijeti na koljena, kukove i na kraju kralježnicu.

Istrošena ili neodgovarajuća obuća zato ne utječe samo na udobnost stopala, nego može promijeniti i držanje cijelog tijela.

Foto: 123RF

McAllister ističe da problem najčešće nije jedna pojedinačna navika, već njihovo svakodnevno ponavljanje. Male promjene, poput češćeg ustajanja, pravilnijeg položaja pred ekranom, odgovarajuće obuće i pažljivijeg izvođenja vježbi, mogu smanjiti nepotrebno opterećenje leđa.

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