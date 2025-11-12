Obavijesti

SEZONA ZIMOVANJA

Evo koje su cijene na Hrvatima omiljenim skijalištima, a i od kojeg datuma kreću sniženja

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: BearFotos/Shutterstock

Većina hrvatskih skijaša svoje zimovanje već je rezervirala, a prema procjenama Udruženja putničkih agencija HGK, na snijeg bi moglo otići i više od uobičajenih 200.000 Hrvata

Posebno je popularan prvi tjedan siječnja, kada produljeni školski praznici privlače najviše obitelji, dok zimski aranžmani u veljači i dalje drže visoke cijene.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Konferencija za medije Hrvatskog skijaškog saveza povodom početka nove sezone 02:43
Zagreb: Konferencija za medije Hrvatskog skijaškog saveza povodom početka nove sezone | Video: 24sata/pixsell

Iskusni skijaši znaju da je pola gušta osigurati željeni smještaj, pa neki aranžmane rezerviraju već u svibnju ili lipnju. Uz to, rani buking donosi i uštedu, cijene mogu biti i do 10% niže.

Foto: Dreamstime

- Lani smo imali masovne odlaske na skijanje u dva navrata, a sada gotovo svi idu početkom siječnja i skijanje se brže prodaje. Već do kraja rujna otišlo je 90 posto aranžmana. No, i pored toga, interes je veći nego lani i mogli bismo imati rekordan broj putnika -rekao je Floris Milohanović iz pulske agencije Zeatours za Večernji list.

Cijene skijanja

Skijanje je ove godine u prosjeku skuplje 3–5%, a na nekim destinacijama i do 8%. Na talijanskim skijalištima uvedena je obaveza nošenja kaciga i za odrasle.

Prosječne cijene ski karata:

  • Austrija i Italija: oko 360 eura

  • Slovenija: oko 230 eura

Najtraženija skijališta

Hrvati najviše traže skijališta Nassfeld, Matrei, Kreischberg, Passo Tonale, Folgaria i Marilleva.

- Najprodavaniji su nam aranžmani poput sedam polupansiona u Matreiju u obiteljskoj sobi u hotelu s tri zvjezdice po cijeni od 770 eura po osobi, odnosno za djecu od šest do 12 godina po cijeni od 150 eura za tjedan. Također, odlično je išao i apartmanski smještaj u Kreischbergu, sedam noćenja za četiri osobe po 1.600 eura. U Italiji su najprodavaniji aranžmani u Folgariji, hotel s tri zvjezdice i pet polupansiona s uključenom ski kartom za 550 eura po osobi - govori Dalibor Čanaglić iz Palma Travela.

Zagreb: Pogled iz žičare na Sljeme prekriveno snijegom
Zagreb: Pogled iz žičare na Sljeme prekriveno snijegom | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Većina Hrvata bira aranžmane koji kombiniraju kvalitetan smještaj i uključenu ski kartu, kako bi zimovanje bilo što ugodnije i praktičnije.

Niže cijene nakon siječnja

Cijene skijanja nisu linearne, spuštaju se tek nakon što prođe vrhunac potražnje.

  • U Italiji se niže cijene uglavnom nude od 7. siječnja

  • U Austriji većina domaćina spušta cijene tek nakon 11. siječnja

  • U Sloveniji su hoteli na Rogli i Kranjskoj Gori sezonu visokih cijena zadržali do sredine siječnja

Iako je skijanje ove zime nešto skuplje nego prošle godine, potražnja je veća nego ikad. Hrvati biraju veće, bolje i udobnije apartmane, a oni koji rano rezerviraju mogu računati na niže cijene i bolje smještajne opcije. Jasno je da za ljubitelje snježnih radosti, ulaganje u kvalitetan aranžman itekako vrijedi.

