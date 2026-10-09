Evo koje ulje koristiti za uvijek idealno hrskavi pečeni krumpir

Autorica kuharica i kulinarska blogerica Tara Bench za 'The Takeout' otkrila je na što treba obratiti pozornost pri odabiru ulja kako bi pečeni krumpir svaki put bio ukusan i hrskav.

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Koje je ulje najbolje za pečenje krumpira?

Prema njezinim riječima, pri odabiru masnoće najvažnije je uzeti u obzir tri čimbenika: okus, mogućnost postizanja hrskave korice i točku dimljenja.

Točka dimljenja označava temperaturu pri kojoj se ulje počinje vidljivo dimiti. Ako je temperatura previsoka za odabranu masnoću, ona se može početi razgrađivati, što negativno utječe na okus i kvalitetu pripremljene hrane.

Bench objašnjava da su za pečenje krumpira posebno pogodna ulja neutralnog okusa koja podnose visoke temperature. Kao dobre primjere navodi ulje uljane repice i ulje avokada.

Takva ulja ravnomjerno oblažu komade krumpira i pomažu da se tijekom pečenja razvije hrskava, zlatnosmeđa korica. Njihova je dodatna prednost što ne mijenjaju prirodan okus krumpira, već omogućuju da on dođe do izražaja.

Ipak, Bench ima osobnog favorita. Najradije koristi kvalitetno maslinovo ulje jer krumpiru daje dodatnu aromu, a može se upotrebljavati i pri temperaturi od približno 200 °C.

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Zašto neke masnoće nisu najbolji izbor?

Iako mnogi pri pripremi pečenog krumpira posežu za maslacem ili svinjskom mašću, Bench upozorava da nisu sve masnoće jednako pogodne za pečenje na visokim temperaturama.

Posebno savjetuje oprez s maslacem, svinjskom mašću i nekim osjetljivijim vrstama ekstra djevičanskog maslinova ulja kada se koriste samostalno.

Razlog je njihovo ponašanje pri zagrijavanju. Određene masnoće mogu se početi dimiti i mijenjati okus prije nego što krumpir dobije željenu hrskavu koricu.

Maslac, primjerice, sadrži mliječne sastojke koji pri visokim temperaturama mogu potamnjeti i zagorjeti. Zato njegovo korištenje kao jedine masnoće pri dugotrajnom pečenju nije uvijek najbolja opcija.

Ipak, to ne znači da se maslaca treba potpuno odreći.

Trik za još bogatiji okus

Ljubitelji maslaca mogu ga kombinirati s uljem koje dobro podnosi visoke temperature. Na taj način moguće je dobiti bogatiji okus, a istodobno iskoristiti prednosti ulja pogodnog za pečenje.

Bench posebno voli kombinaciju ulja avokada i maslaca. Ulje omogućuje ravnomjernije pečenje, dok maslac krumpiru daje prepoznatljivu aromu.

Sličan pristup može se primijeniti i s drugim masnoćama koje se koriste prvenstveno zbog okusa.

Važno je, međutim, napomenuti da dodavanje ulja ne sprječava u potpunosti zagorijevanje sastojaka maslaca, pa i dalje treba pripaziti na temperaturu pečenja.

Još jedan korak do savršeno hrskavog krumpira

Osim odabira odgovarajućeg ulja, važna je i priprema krumpira prije stavljanja u pećnicu.

Bench preporučuje da se krumpir najprije kratko prokuha, a tek zatim peče. Na taj način unutrašnjost počinje omekšavati, dok se tijekom pečenja na površini lakše stvara hrskava korica.

Nakon kuhanja krumpir je potrebno dobro ocijediti. Višak vlage može otežati postizanje hrskavosti jer se krumpir u početku više pari nego peče.

Za dodatni okus mogu se koristiti različiti začini pa čak i mješavina za juhu od luka, koja krumpiru može dati izraženiju aromu.

Najvažnije je, dakle, odabrati odgovarajuću masnoću, pripaziti na temperaturu i pravilno pripremiti krumpir. Uz nekoliko jednostavnih koraka moguće je dobiti pečeni krumpir koji je izvana zlatan i hrskav, a iznutra mekan i ukusan.