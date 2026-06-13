Obilježje svih masovnih događaja su kontakti s velikim brojem ljudi iz različitih dijelova svijeta, posebice u zračnim lukama, javnom prijevozuili stadionima, što povećava mogućnost zaraze...
Evo koji su zdravstveni rizici putnika na Svjetsko prvenstvo
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je epidemiološke preporuke pozvavši putnike na Svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiko, SAD i Kanadu da provjere jesu li primili sva cjepiva koja se tijekom života daju u Hrvatskoj te po potrebi obave i propuštena cijepljenja.
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Obilježje svih masovnih događaja, pa tako i SNP 2026., su mnogobrojni kontakti s velikim brojem ljudi iz različitih dijelova svijeta, posebice u zračnim lukama, javnom prijevozu, smještaju, navijačkim zonama i na stadionima, što povećava mogućnost izloženosti naših građana uzročnicima zaraznih bolesti koje su u Hrvatskoj eliminirane, poput dječje paralize, difterije i ospica.
Oprez je potreban kod osoba koje su prije dolaska na nogometno prvenstvo boravile ili planiraju prethodno putovati u rizične zemlje, odnosno Demokratsku Republiku Kongo i Ugandu, u kojima je u tijeku epidemija ebole. Nakon povratka s putovanja iz tih zemalja, potrebno je pratiti zdravstveno stanje i po potrebi se javiti liječniku i navesti boravak u inozemstvu, preporučuje HZJZ.
Za hrvatske građane koji putuju isključivo u Meksiko, SAD i Kanadu radi praćenja utakmica, rizik od ebole smatra se vrlo niskim. Ebola se ne prenosi zrakom, nego izravnim kontaktom s krvlju, tjelesnim tekućinama ili izlučevinama oboljele osobe, umrle osobe ili zaražene životinje.
Preporučuje se izbjegavati kontakt s bolesnim osobama, krvlju i tjelesnim tekućinama, ne dirati umrle osobe, ne sudjelovati u skrbi za bolesne bez zaštite, izbjegavati kontakt s divljim životinjama i ne konzumirati meso divljih životinja.
Na ebolu treba posumnjati ako se unutar 21 dana nakon boravka u području epidemije pojave povišena temperatura, jaka slabost, bolovi u mišićima, glavobolja, povraćanje, proljev, bolovi u trbuhu ili neobjašnjivo krvarenje. U tom slučaju treba se odmah telefonom javiti liječniku ili epidemiološkoj službi i navesti podatke o putovanju.
Posjetitelji Meksika koji planiraju izlete u savezne države Campeche, Chiapas i južni dio države Chihuahua trebaju se prije putovanja savjetovati s nadležnim epidemiologom o potrebi za antimalaricima.
Zaštita od sunca i komaraca
Tijekom putovanja preporučuje se redovito prati ruke, koristiti dezinficijens kada pranje nije moguće, izbjegavati bliski kontakt s osobama koje imaju simptome zarazne bolesti, piti vodu iz sigurnih izvora, jesti dobro termički obrađenu hranu, zaštititi se od sunca i vrućine, koristiti zaštitu od uboda komaraca i drugih insekata te prakticirati sigurno spolno ponašanje.
HZJZ podsjeća da je radi zaštite od sunca i vrućina potrebno koristiti kreme za sunčanje sa zaštitnim faktorom, piti puno vode, jesti laganu hranu, izbjegavati alkoholna pića i izravnu izloženost suncu sredinom dana.
Sigurno spolno ponašanje podrazumijeva izbjegavanje spolnih odnosa s nepoznatim osobama i korištenje kondoma.
Putnici trebaju ponijeti dovoljnu količinu lijekova koje redovito uzimaju, putno zdravstveno osiguranje te osnovne podatke o svojim bolestima, lijekovima i alergijama, kažu u HZJZ-u.
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