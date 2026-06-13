Evo koji su zdravstveni rizici putnika na Svjetsko prvenstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je epidemiološke preporuke pozvavši putnike na Svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiko, SAD i Kanadu da provjere jesu li primili sva cjepiva koja se tijekom života daju u Hrvatskoj te po potrebi obave i propuštena cijepljenja.

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Obilježje svih masovnih događaja, pa tako i SNP 2026., su mnogobrojni kontakti s velikim brojem ljudi iz različitih dijelova svijeta, posebice u zračnim lukama, javnom prijevozu, smještaju, navijačkim zonama i na stadionima, što povećava mogućnost izloženosti naših građana uzročnicima zaraznih bolesti koje su u Hrvatskoj eliminirane, poput dječje paralize, difterije i ospica.

Oprez je potreban kod osoba koje su prije dolaska na nogometno prvenstvo boravile ili planiraju prethodno putovati u rizične zemlje, odnosno Demokratsku Republiku Kongo i Ugandu, u kojima je u tijeku epidemija ebole. Nakon povratka s putovanja iz tih zemalja, potrebno je pratiti zdravstveno stanje i po potrebi se javiti liječniku i navesti boravak u inozemstvu, preporučuje HZJZ.

Za hrvatske građane koji putuju isključivo u Meksiko, SAD i Kanadu radi praćenja utakmica, rizik od ebole smatra se vrlo niskim. Ebola se ne prenosi zrakom, nego izravnim kontaktom s krvlju, tjelesnim tekućinama ili izlučevinama oboljele osobe, umrle osobe ili zaražene životinje.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Preporučuje se izbjegavati kontakt s bolesnim osobama, krvlju i tjelesnim tekućinama, ne dirati umrle osobe, ne sudjelovati u skrbi za bolesne bez zaštite, izbjegavati kontakt s divljim životinjama i ne konzumirati meso divljih životinja.

Na ebolu treba posumnjati ako se unutar 21 dana nakon boravka u području epidemije pojave povišena temperatura, jaka slabost, bolovi u mišićima, glavobolja, povraćanje, proljev, bolovi u trbuhu ili neobjašnjivo krvarenje. U tom slučaju treba se odmah telefonom javiti liječniku ili epidemiološkoj službi i navesti podatke o putovanju.

Posjetitelji Meksika koji planiraju izlete u savezne države Campeche, Chiapas i južni dio države Chihuahua trebaju se prije putovanja savjetovati s nadležnim epidemiologom o potrebi za antimalaricima.

Zaštita od sunca i komaraca

Tijekom putovanja preporučuje se redovito prati ruke, koristiti dezinficijens kada pranje nije moguće, izbjegavati bliski kontakt s osobama koje imaju simptome zarazne bolesti, piti vodu iz sigurnih izvora, jesti dobro termički obrađenu hranu, zaštititi se od sunca i vrućine, koristiti zaštitu od uboda komaraca i drugih insekata te prakticirati sigurno spolno ponašanje.

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HZJZ podsjeća da je radi zaštite od sunca i vrućina potrebno koristiti kreme za sunčanje sa zaštitnim faktorom, piti puno vode, jesti laganu hranu, izbjegavati alkoholna pića i izravnu izloženost suncu sredinom dana.

Sigurno spolno ponašanje podrazumijeva izbjegavanje spolnih odnosa s nepoznatim osobama i korištenje kondoma.

Putnici trebaju ponijeti dovoljnu količinu lijekova koje redovito uzimaju, putno zdravstveno osiguranje te osnovne podatke o svojim bolestima, lijekovima i alergijama, kažu u HZJZ-u.