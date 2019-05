Evo kojih 12 tajni vam neće otkriti niti jedna aviokompanija

Evo što ne možete čuti tijekom uputa o sigurnosti:

Svjetla su zagasita kako bi se vaše oči prilagodile mraku ako trebate pronaći izlaz. Pladnjeve podižemo pri uzlijetanju i slijetanju kako bi putnici pored vas mogli pobjeći ako je potrebno. I trebali biste otvoriti zavjesu, tako da ako dođe do nesreće, vatrogasci mogu vidjeti unutra.

Foto: Fotolia

Vrlo su škrti oko goriva

Skupo je prenositi gorivo jer je ono teško, pa se štedi tako da se u avione stavlja minimalno dovoljno goriva za doći do željene destinacije. Ali to također znači da ako dođe do vremenskih neprilika ili neočekivanog kašnjenja, veća je vjerojatnost da ćete morati prinudno sletjeti jer će ponestati goriva.

Idete na grupno putovanje?

Tražite jednu po jednu kartu. Ako tražite, recimo, četiri karte, a oni imaju samo tri po najnižoj cijeni, sve četiri će otići u viši cjenovni razred.

Izgubili ste prtljagu?

Nemojte odgađati prijavu, čak i ako vam se red čini predugačak. Većina zračnih luka zahtjeva da podnesete izvješće u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. Ako propustite rok, vaš zahtjev može biti odbijen.

Piloti ne smiju jesti zajedno

Neke zrakoplovne tvrtke ne dopuštaju pilotima da jedu hranu iz istog izvora unutar jednog sata. Ili moraju jesti u različitim restoranima ili jedan čeka barem sat vremena kako bi se uvjerili da drugi nije otrovan ili da se nije razbolio.

Sjedala su doista sve manja

Ne umišljate. U Boeingu 777 koji se koristi za međunarodne letove na dugim relacijama, nedavno su smanjena mjesta za 2,5 centimetara kako bi mogli smjestiti dodatno mjesto u svakom redu.

Dezinficirajte, dezinficirajte, dezinficirajte

Ne želite pojesti taj perec koji vam je pao na pladanj. Većina zračnih prijevoznika ne čisti pladnjeve između letova. Prije nego nešto dodirnete, očistite mjesto dezinfekcijskim maramicama.

Ako je vaš let otkazan...

...stanite u red za prodaju karata ili na šalter, ali i telefonirajte. Vjerojatno ćete brže doći do nekog agenta na telefonu, nego do šaltera.

Nisu obožavatelji web stranica koje prodaju letove

Razlog tome je što svaki puta kada rezervirate let preko neke druge internetske stranice za putovanja, zračne luke plaćaju naknadu.

Foto: Dreamstime

Postoji pravo vrijeme za promjenu mjesta

Provjerite mapu sjedala oko četiri dana (100 sati) prije leta. Tada tvrtke počinju s 'unaprjeđivanjem' putnika iz ekonomske u poslovnu klasu i otvaraju se neka od najboljih sjedala.

Potpuno se zgražaju kad...

...hodate bosi po avionu. Tepih u avionu? Sve što možete zamisliti je bilo na njemu - povraćotina, mlijeko, mokraća od bebe i krv - samo su neke od stvari.

Znajte na što imate pravo

Ako vam otkažu let, ponudit će vam drugi. Ali morate znati da čak i ako imate 'nepovratnu' kartu, vratit će vam novac ako to zatražite, piše Reader's Digest.