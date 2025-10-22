Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZNANSTVENICI ŠOKIRANI

Evo s koliko godina muškarcima počne opadati kvaliteta sperme

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 3 min
Evo s koliko godina muškarcima počne opadati kvaliteta sperme
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Istraživanje britanskih znanstvenika otkrilo je da stariji muškarci češće prenose genetske mutacije koje povećavaju rizik od bolesti kod djece. Stručnjaci upozoravaju i da se muška plodnost globalno pogoršava

Novo britansko istraživanje otkrilo je da muškarci koji odgađaju očinstvo mogu nesvjesno povećati rizik prijenosa genetskih mutacija koje uzrokuju bolesti kod djece.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

00:53
Video: 24sata/pixsell

Dok se već dugo zna da starije majke imaju veći rizik od kromosomskih abnormalnosti zbog starenja jajnih stanica, sada su znanstvenici pokazali da i očevu dob treba ozbiljno uzeti u obzir.

NEVJEROJATNO Utjecaj korone na spermije iznenadio je i znanstvenike!
Utjecaj korone na spermije iznenadio je i znanstvenike!

Tim s Wellcome Sanger instituta u Cambridgeu pratio je 81 zdravog muškarca u dobi od 24 do 75 godina te analizirao više od tisuću njihovih spermija pomoću napredne tehnologije sekvenciranja DNK. Rezultati su otkrili zabrinjavajući trend:

  • kod muškaraca u ranim tridesetima, otprilike jedan od 50 spermija nosio je mutacije koje mogu uzrokovati bolesti
  • između 43. i 70. godine taj se udio povećao na jedan od 20 spermija

- Očekivali smo da ćemo vidjeti određeni utjecaj prirodne selekcije na mutacije u spermijima, ali iznenadila nas je razina kojom to povećava broj spermija s potencijalno ozbiljnim genetskim promjenama - rekao je dr. Matthew Neville, računalni biolog i koautor studije.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Naši nalazi otkrivaju skriveni genetski rizik koji raste s dobi oca. Neke se promjene u DNK ne samo zadržavaju, već i uspijevaju napredovati unutar testisa, što znači da muškarci koji postaju očevi kasnije u životu mogu nesvjesno imati veći rizik prijenosa štetnih mutacija na djecu - dodao je njegov kolega, profesor i ravnatelj instituta Matt Hurles

Prirodna selekcija u testisima i “sebični spermiji”

Znanstvenici su otkrili mutacije u više od 40 gena koji potiču promjene u stanicama koje proizvode spermije — fenomen koji su neki stručnjaci nazvali 'sebični spermiji' (eng. selfish sperm). Kod muškaraca u 30-ima oko 2 % spermija imalo je takve mutacije, dok je kod onih između 43 i 74 godine taj postotak porastao na 3 do 5 %.U sudionika u 70-im godinama, čak 4,5 % spermija nosilo je štetne genetske promjene, jasno povezujući dob s rastom rizika za potomstvo.

SEKS KOLUMNA Jesam li lud? Nakon 10 godina braka želim eksperimentirati s drugima i isprobati nešto drugo
Jesam li lud? Nakon 10 godina braka želim eksperimentirati s drugima i isprobati nešto drugo

Istraživači su napisali u časopisu Nature da ovaj porast nije samo rezultat nasumičnog nakupljanja grešaka u DNK s godinama, nego da određene mutacije zapravo stječu reproduktivnu prednost unutar testisa, čime postaju češće tijekom stvaranja spermija.

Mutacije u spomenutih 40 gena povezane su s bolestima poput autizma te s povećanim rizikom od nekih oblika raka. Međutim, znanstvenici ističu da ne vodi svaka mutacija do začeća ili trudnoće – neke sprječavaju oplodnju, druge uzrokuju spontani pobačaj.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Potrebna su daljnja istraživanja kako bismo razumjeli kako rast broja mutacija u spermijima doista utječe na zdravlje djece - zaključili su autori studije.

Pad muške plodnosti – globalni trend

Osim genetskih rizika, sve veći broj studija upozorava i na pad kvalitete sperme diljem svijeta. Procjene sugeriraju da se broj spermija smanjio za čak 60 % u samo jednoj generaciji. Prije 2000. godine prosječni broj spermija padao je oko 1 % godišnje, a od tada se stopa smanjenja – udvostručila.

DRAMA ZA SVINJE Uzgajivači, ali i krmače u panici! Zbog afričke svinjske kuge sad je velika nestašica - sperme!
Uzgajivači, ali i krmače u panici! Zbog afričke svinjske kuge sad je velika nestašica - sperme!

Prema najnovijem Fertility Index istraživanju u Ujedinjenom Kraljevstvu, današnji mladi muškarci imaju gotovo tri puta veću vjerojatnost za probleme s plodnošću nego prethodne generacije.

Za razliku od žena, koje se rađaju sa svim jajnim stanicama koje će ikada imati, muškarci proizvode spermije neprekidno od puberteta do kraja života – milijune dnevno. Ipak, spermiji su vrlo osjetljivi: i male promjene u kemijskom sastavu tijela mogu utjecati na njihovu pokretljivost, razvoj i sposobnost oplodnje.

Foto: 123RF

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najstrašniji znakovi Zodijaka: Kad se naljute, svi bježe od njih
NEMAJU KONTROLE

Najstrašniji znakovi Zodijaka: Kad se naljute, svi bježe od njih

S njima se nije za zezati. Nevjerojatno brzo planu i nemaju kontrole pa to može biti pogubno za sve koji im se nađu u blizini. U takvim situacijama je najbolje maknuti se od njih
Ljubavni minusi: Evo s čime će vas svaki znak Zodijaka izluditi toliko da ih poželite ostaviti
MANE SVAKOG ZNAKA

Ljubavni minusi: Evo s čime će vas svaki znak Zodijaka izluditi toliko da ih poželite ostaviti

Astrolozi su na temelju jedinstvenih karakteristika znakova Zodijaka odredili pet ljubavnih mana i mogućih uzroka prekida za svaki horoskopski znak
Evo koji je izvor nesigurnosti svakog horoskopskog znaka
POLJULJANO SAMOPOUZDANJE

Evo koji je izvor nesigurnosti svakog horoskopskog znaka

Kod Blizanca nesigurnost potiče strah od krive odluke, Vage su nesigurne kad se uspoređuju s drugima, Lavove kad se nitko u njih ne ugleda, a Ovan kada se osjeća nevoljeno ili neželjeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025