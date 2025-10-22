Istraživanje britanskih znanstvenika otkrilo je da stariji muškarci češće prenose genetske mutacije koje povećavaju rizik od bolesti kod djece. Stručnjaci upozoravaju i da se muška plodnost globalno pogoršava
Evo s koliko godina muškarcima počne opadati kvaliteta sperme
Novo britansko istraživanje otkrilo je da muškarci koji odgađaju očinstvo mogu nesvjesno povećati rizik prijenosa genetskih mutacija koje uzrokuju bolesti kod djece.
Dok se već dugo zna da starije majke imaju veći rizik od kromosomskih abnormalnosti zbog starenja jajnih stanica, sada su znanstvenici pokazali da i očevu dob treba ozbiljno uzeti u obzir.
Tim s Wellcome Sanger instituta u Cambridgeu pratio je 81 zdravog muškarca u dobi od 24 do 75 godina te analizirao više od tisuću njihovih spermija pomoću napredne tehnologije sekvenciranja DNK. Rezultati su otkrili zabrinjavajući trend:
- kod muškaraca u ranim tridesetima, otprilike jedan od 50 spermija nosio je mutacije koje mogu uzrokovati bolesti
- između 43. i 70. godine taj se udio povećao na jedan od 20 spermija
- Očekivali smo da ćemo vidjeti određeni utjecaj prirodne selekcije na mutacije u spermijima, ali iznenadila nas je razina kojom to povećava broj spermija s potencijalno ozbiljnim genetskim promjenama - rekao je dr. Matthew Neville, računalni biolog i koautor studije.
- Naši nalazi otkrivaju skriveni genetski rizik koji raste s dobi oca. Neke se promjene u DNK ne samo zadržavaju, već i uspijevaju napredovati unutar testisa, što znači da muškarci koji postaju očevi kasnije u životu mogu nesvjesno imati veći rizik prijenosa štetnih mutacija na djecu - dodao je njegov kolega, profesor i ravnatelj instituta Matt Hurles
Prirodna selekcija u testisima i “sebični spermiji”
Znanstvenici su otkrili mutacije u više od 40 gena koji potiču promjene u stanicama koje proizvode spermije — fenomen koji su neki stručnjaci nazvali 'sebični spermiji' (eng. selfish sperm). Kod muškaraca u 30-ima oko 2 % spermija imalo je takve mutacije, dok je kod onih između 43 i 74 godine taj postotak porastao na 3 do 5 %.U sudionika u 70-im godinama, čak 4,5 % spermija nosilo je štetne genetske promjene, jasno povezujući dob s rastom rizika za potomstvo.
Istraživači su napisali u časopisu Nature da ovaj porast nije samo rezultat nasumičnog nakupljanja grešaka u DNK s godinama, nego da određene mutacije zapravo stječu reproduktivnu prednost unutar testisa, čime postaju češće tijekom stvaranja spermija.
Mutacije u spomenutih 40 gena povezane su s bolestima poput autizma te s povećanim rizikom od nekih oblika raka. Međutim, znanstvenici ističu da ne vodi svaka mutacija do začeća ili trudnoće – neke sprječavaju oplodnju, druge uzrokuju spontani pobačaj.
- Potrebna su daljnja istraživanja kako bismo razumjeli kako rast broja mutacija u spermijima doista utječe na zdravlje djece - zaključili su autori studije.
Pad muške plodnosti – globalni trend
Osim genetskih rizika, sve veći broj studija upozorava i na pad kvalitete sperme diljem svijeta. Procjene sugeriraju da se broj spermija smanjio za čak 60 % u samo jednoj generaciji. Prije 2000. godine prosječni broj spermija padao je oko 1 % godišnje, a od tada se stopa smanjenja – udvostručila.
Prema najnovijem Fertility Index istraživanju u Ujedinjenom Kraljevstvu, današnji mladi muškarci imaju gotovo tri puta veću vjerojatnost za probleme s plodnošću nego prethodne generacije.
Za razliku od žena, koje se rađaju sa svim jajnim stanicama koje će ikada imati, muškarci proizvode spermije neprekidno od puberteta do kraja života – milijune dnevno. Ipak, spermiji su vrlo osjetljivi: i male promjene u kemijskom sastavu tijela mogu utjecati na njihovu pokretljivost, razvoj i sposobnost oplodnje.
