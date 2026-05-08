ZA DUGOVJEČNOST

Evo što je David Attenborough (100) izbacio iz prehrane i time produljio svoj životni vijek

Legendarni britanski prirodoslovac Sir David Attenborough danas slavi 100. rođendan, a i dalje impresionira energijom i aktivnošću kojom se bavi poslom već više od sedam desetljeća.

Mnogi se pitaju u čemu je tajna njegove vitalnosti, a on sam često ističe - jednostavne životne navike i promjene u prehrani.

Gotovo izbacio crveno meso

Attenborough je priznao da nikada nije postao vegetarijanac, ali da mu se prehrana s godinama znatno promijenila. Danas jede 'puno više vegetarijanski', a crveno meso gotovo je u potpunosti izbacio.

- Mislim da već mjesecima nisam jeo crveno meso - rekao je jednom prilikom, dodajući kako upravo tu promjenu smatra jednom od ključnih za dug i zdrav život.

Znanstvena istraživanja godinama upozoravaju da pretjerana konzumacija crvenog i prerađenog mesa može povećati rizik od raka crijeva. Jedna studija iz 2020. pokazala je da osobe koje dnevno unose više od 79 grama takvog mesa imaju 32 posto veći rizik od razvoja bolesti u odnosu na one koji ga jedu rijetko.

I u 100. godini ne staje

Unatoč stoljeću života, Attenborough ne razmišlja o mirovini. I dalje aktivno radi na dokumentarcima i projektima vezanima uz prirodu i očuvanje planeta.

Prošle godine pojavio se u dokumentarcu Ocean s Davidom Attenboroughom, koji se bavi problemom prekomjernog ribolova i stanjem svjetskih oceana.

Svoju karijeru započeo je još 1954. godine u emisiji Zoo Quest, a kroz desetljeća postao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica na svijetu. Potpisuje neke od najpoznatijih dokumentaraca poput Plavi planet i Life on Earth, kojima je milijunima ljudi približio ljepotu prirode i životinjskog svijeta, piše LADbible.

