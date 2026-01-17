Obavijesti

Evo što je 'slow living' i zašto ga mladi sve više biraju umjesto utrke za uspjehom

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Photographee.eu

U vremenu kada se uspjeh mjeri brzinom, multitaskingom i stalnom dostupnošću, sve više mladih odlučuje usporiti. Umjesto utrke za statusom i stvarima, biraju jednostavniji, svjesniji život

U svijetu koji slavi brzinu, stalnu produktivnost i ispunjene kalendare, sve više mladih ljudi odlučuje pritisnuti kočnicu. Umjesto stalne jurnjave za karijerom, novcem i društvenim priznanjima, biraju nešto drugo – sporiji, smireniji život u kojem je manje često više. Riječ je o pokretu poznatom kao slow living, odnosno "sporo življenje", koji se sve više ukorjenjuje i među generacijom Z i milenijalcima.

Prekid s 'hustle' kulturom

Godinama se veličala ideja "hustle" mentaliteta – ustajanje u 5 ujutro, višesatni rad, multitasking i stalna dostupnost. No, posljednjih godina, posebno nakon pandemije, mnogi su preispitali taj način života. Pitanja poput: "Zašto jurim?", "Zbog koga radim?" i "Je li ovo održivo?" postala su sve češća.

Mladi sve češće biraju rad od kuće, fleksibilno radno vrijeme, freelance karijere i minimalistički stil života kako bi si omogućili više vremena za odmor, šetnje, kuhanje, čitanje ili jednostavno – dosadu.

Što zapravo znači slow living?

Slow living nije lijenost ni odustajanje od ambicija. Radi se o svjesnom biranju kvalitete života nad kvantitetom obaveza. To znači usporiti tempo, pojednostaviti rutine i fokusirati se na ono što osobno donosi mir i ispunjenje.

To može uključivati:

  • Ograničavanje vremena na društvenim mrežama
  • Odbijanje pretrpanih rasporeda i radnih prekovremenih sati
  • Češći boravak u prirodi i manje urbanog stresa
  • Odabir lokalnih i održivih proizvoda umjesto masovne potrošnje
  • Povezanije, dublje odnose s manjim brojem ljudi
"Ne moram imati sve – želim imati dovoljno"

Psiholozi primjećuju da slow living često dolazi kao odgovor na emocionalni umor i iscrpljenost. "Mladima više nije cilj samo kupiti stan ili novi auto. Mnogi žele jednostavan, stabilan i autentičan život, gdje imaju kontrolu nad vremenom," kaže psihologinja Martina B., specijalizirana za generaciju Z.

Socijalne mreže su dugo promovirale savršenstvo, luksuz i neprekidnu produktivnost. No sada se događa obrat – viralni sadržaji koji slave jutarnje rituale, tišinu i male svakodnevne radosti sve su popularniji.

Primjeri iz prakse: Od grada do sela, od buke do mira

Neki mladi sele iz velikih gradova u manja mjesta ili sela, gdje je život jednostavniji i jeftiniji. Drugi ne mijenjaju lokaciju, već navike: počinju kuhati doma, gase notifikacije, smanjuju obaveze vikendom i uče reći "ne".

Jedna od njih je i Lea (29), koja je nakon burnouta dala otkaz u korporaciji i počela raditi manje – ali živjeti više:
- Ne zarađujem kao prije, ali imam više mira, više sna, više šetnji s psom i – više sebe. Prvi put imam osjećaj da živim svoj život, a ne tuđi raspored.

Moda ili nužna promjena?

Dok neki slow living vide kao još jedan prolazni trend, sve je više dokaza da se radi o održivom načinu života koji bi mogao postati pravilo, a ne iznimka.

U vremenu klimatskih kriza, mentalnog umora i globalne nesigurnosti, slow living se ne čini kao bijeg – već kao odgovor. Jer možda uspjeh više ne izgleda kao pretrpan planer i beskonačna to-do lista, nego kao slobodno jutro bez alarma i kava bez žurbe.

Usporiti nije slabost - to je izbor

Usporiti ne znači zaostajati, već živjeti po vlastitom ritmu. U društvu koje cijeni brzinu, odmor može biti radikalan čin. I sve više mladih bira upravo to: sporije, mirnije, svjesnije.

Jer na kraju dana, nije pitanje koliko toga si stigao, nego koliko si zaista bio prisutan.

