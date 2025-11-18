Evo što je ženama najprivlačnije na muškarcima starijima od 50

U zrelijoj dobi privlačnost poprima potpuno nove nijanse. Žene koje traže partnere nakon pedesete ne vode se više kriterijima mladosti, nego stabilnošću, emocionalnom zrelošću i kvalitetama koje se razvijaju tek s godinama iskustva. Mnogi muškarci upravo u tom životnom razdoblju postaju sigurniji u sebe, promišljeniji i svjesniji vlastitih vrijednosti, što ih čini osobito privlačnima. Ovo je popis osobina koje žene najčešće izdvajaju kao neodoljive. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija