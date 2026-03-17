Evo što jede Gwyneth Paltrow koja u 50-ima šeće bez gaćica

Glumica Gwyneth Paltrow (53) već godinama intrigira javnost svojim načinom života, a posebno prehranom zahvaljujući kojoj, kako mnogi tvrde, izgleda iznimno fit i u pedesetima. Zvijezda je poznata po takozvanoj 'clean' prehrani koja izbjegava gluten, mliječne proizvode, rafinirane šećere i industrijski prerađenu hranu, a fokus stavlja na svježe, nutritivno bogate namirnice.

Takav način prehrane stoji i iza njezina kulinarskog brenda Goop Kitchen, koji se temelji upravo na toj filozofiji 'čiste hrane'. Riječ je o jelima koja su osmišljena da budu lagana, zdrava i nutritivno bogata, ali i dovoljno ukusna da odgovaraju modernom načinu života.

U jednoj od najnovijih objava na Instagramu, Goop Kitchen pokazao je kako se njihova jela uklapaju u različite situacije – od glamuroznih događanja do opuštenih druženja.

Od crvenog tepiha do večere s prijateljima

U seriji fotografija objavljenih na službenom profilu brenda prikazano je kako se njihova hrana može konzumirati u najrazličitijim prilikama. Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj elegantno odjevena žena, nalik samoj Paltrow, u bijeloj svečanoj haljini pakira hranu u dostavnu vrećicu, aludirajući na pripreme za glamurozan događaj poput dodjele nagrada.

Ostale fotografije prikazuju romantičnu večeru uz svijeće, piknik u prirodi i druženje prijatelja. Na stolovima se mogu vidjeti neka od najpopularnijih jela brenda, poput Brentwood kineske salate s piletinom, ljetnih rolica s tofuom i bezglutenskih pizza s različitim nadjevima.

Poruka objave bila je jasna: 'Najbolja sporedna uloga pripada dobroj, čistoj hrani. Od priprema za dodjelu nagrada do večere s prijateljima i užurbanog ponedjeljka poslijepodne. Spremni smo kad i vi.' Time brend nastoji pokazati da zdrava prehrana može biti praktična i uklopiti se u svakodnevni, dinamičan stil života.

Obrnuta brokula - recept za tip jela kakav Gwyneth najčešće jede

Sastojci:

glavica brokule

kipuća voda

tri velike žlice grčkog jogurta

pola žličice harisa paste

sol i papar

Priprema:

Očistite i operite glavicu brokule te je položite u lonac. Zagrijte vodu do vrenja u kuhalu ili drugom loncu. Prelijte brokule vrućom vodom i pustite da odstoji.

Za to vrijeme pomiješajte jogurt s harisa pastom te začinite s prstohvatom soli i papra u posudi u kojoj ćete poslužiti brokulu. Ocijedite brokule i pomiješajte ih s preljevom pa poslužite.

Ekspanzija diljem SAD-a, ali i prve kritike

Nakon što su krajem 2025. otvorene tri lokacije u Kaliforniji, početkom ove godine najavljeno je širenje i na New York, gdje bi prvi restoran trebao biti otvoren na ljeto u četvrti Flatiron.

Ubrzo su primijećene i oznake za drugu lokaciju na Upper West Sideu, dok je najavljeno i širenje na San Diego. Koncept se temelji na standardu 'Goop Certified Clean', koji podrazumijeva obroke bez glutena, mliječnih proizvoda, rafiniranih šećera i prerađene hrane, a jelovnik je osmišljen pod vodstvom chefice Kim Floresce, koja ima iskustvo rada u restoranima s Michelinovim zvjezdicama.

Ipak, unatoč pozitivnim reakcijama na hranu, mnogi pratitelji u komentarima su istaknuli jedan problem - veliku količinu plastične ambalaže.

Komentari poput 'Puno plastike', 'Plastični spremnici???' i 'Šteta zbog sve te plastike' brzo su se pojavili ispod objave. Kritičari smatraju da bi brend koji promiče 'čistu' filozofiju prehrane trebao biti jednako dosljedan i kada je riječ o zaštiti okoliša.

Iz Goop Kitchena navode da koriste stopostotno reciklabilnu ambalažu, uključujući rPET spremnike i papirnate ručke, no čini se da ta poruka nije u potpunosti uvjerila dio publike.

Najnovija objava tako pokazuje dvije strane brenda Gwyneth Paltrow - s jedne strane luksuznu, zdravu i praktičnu prehranu koja osvaja tržište, a s druge očekivanja publike koja od 'clean' filozofije želi vidjeti i jednako odgovoran odnos prema okolišu.