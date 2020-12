Kim Kardashian, Anna Wintour i Oprah Winfrey imaju jednu stvar zajedničku, a to je da sve odlaze spavati oko 22 sata. Ono što one znaju, a to je da rano spavanje može imati mnogo pozitivnih učinaka na tijelo i um. Zato nas ni ne iznenađuje činjenica da neke od najuspješnijih žena idu rano spavati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rano spavanja donijeti će vam ove blagodati:

1. Iz spavanja izvlačimo najviše

Naše spavanje podijeljeno je u 90-minutne cikluse teškog i laganog sna, od dubokog ne brzog kretanja očiju (ne-REM) do brzog pokreta oka (REM). Najdublji i najmirniji dio našeg sna je između 22 sata i 2 sata ujutro. To znači da biste, kako biste se potpuno odmorili, trebali ići spavati ranije.

Također, jedno istraživanje pokazalo je da ako idemo ranije spavati i ako spavamo duže pomaže da zaustavimo negativne i zabrinjavajuće misli koje nas mogu držati budnima noću, što je još jedan razlog da idete spavati ranije.

2. Naše se tijelo vraća u formu

Kad smo u dubokom ciklusu spavanja, naše tijelo samo se liječi stvaranjem hormona rasta i popravka. Ova ključna aktivnost pobrinut će se da budemo u najboljoj formi za sljedeći dan, posebno kada govorimo o ljudima koji su atletski nastrojeni.

3. Naša razina stresa opada

Nedovoljno spavanja može vam stvoriti izuzetno visoke razine hormona stresa kortizola u tijelu. Previše kortizola može učiniti da se osjećate tjeskobno i može utjecati na vaše zdravlje. Ali kad jednom počnete ranije spavati, možete kontrolirati razinu kortizola.

Osim toga, tijekom dana ćete se osjećati kao da ste napunili baterije kad vam padne nivo stresa.

4. Rizik od bolesti se smanjuje

Nekoliko je studija pokazalo da su ljudi koji ranije odlaze na počinak zdraviji u usporedbi s onima koji rade noćne smjene ili su noćne sove. Ljudi koji ne uspiju uhvatiti dovoljno dubokog sna imaju veće šanse za život s bolestima poput dijabetesa tipa 2, bolesti srca i hipertenzije.

Istraživači su također otkrili da je faza dubokog sna između 22 sata i 2 sata ujutro zaista važna za naše imunološke stanice.

5. Možemo bolje kontrolirati svoje osjećaje

Studije pokazuju da su ljudi koji odspavaju dovoljno sati sna uglavnom sretniji u životu. Kada nemamo dovoljno dubokog sna, naše emocije mogu biti nestabilnije jer ih je teže kontrolirati. Također, ranije spavanje može značiti i ranije buđenje, što može biti važno ako želimo uhvatiti više dnevnog svjetla i serotonina za poboljšanje raspoloženja.

6. Možemo bolje razumjeti emocije drugih ljudi

Jedno istraživanje otkrilo je da preskakanje dobrog sna otežava čitanje sreće i tuge. Stoga bi mogli imati problema kod prepoznavanja tih znakova na drugim ljudima koji od nas trebaju pomoć, piše Brightside.