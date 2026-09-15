Evo što se dogodi tijelu ako ujutro prvo popijete čašu vode

Nakon noći provedene u snu moguće je probuditi se blago dehidriran. Čak i manjak tekućine može pridonijeti umoru, manjku energije i probavnim tegobama, a čaša vode ujutro može pomoći nadoknaditi izgubljenu tekućinu, potaknuti probavu i razbuditi organizam.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:43 kako prepoznatii da piijete premalo vode

Dovoljan unos tekućine važan je za budnost i koncentraciju. Kada tijelu nedostaje vode, to može utjecati na protok krvi prema mozgu, zbog čega se mogu pojaviti umor, osjećaj mentalne magle i poteškoće s koncentracijom.

Jedno istraživanje pokazalo je da su mladi odrasli koji 12 sati nisu unosili tekućinu imali sporije reakcije, bili umorniji te su ostvarili lošije rezultate na testovima pamćenja i pažnje u usporedbi s dobro hidriranim osobama.

Drugo istraživanje pokazalo je da bi ispijanje oko 500 mililitara vode prije spavanja i ponovno ujutro moglo poboljšati budnost i brzinu reakcije.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ipak, voda neće nužno riješiti jutarnji umor ako je njegov uzrok loš san, stres ili određeni zdravstveni problem. Ako je dehidracija razlog iscrpljenosti, dovoljan unos tekućine može pomoći da se osjećate budnije i manje umorno.

Može pomoći i probavi

Čaša vode ujutro može pripremiti probavni sustav za novi dan. Tekućina pomaže kretanju hrane i otpadnih tvari kroz probavni trakt, dok nedovoljan unos može usporiti prolazak stolice i pridonijeti zatvoru.

Voda također pomaže održati stolicu mekanom i olakšava njezino izbacivanje. Istraživanja pokazuju da osobe koje unose dovoljno tekućine i namirnica bogatih vodom imaju manji rizik od zatvora.

Neki ljudi primjećuju da im jutarnja voda pomaže potaknuti pražnjenje crijeva, osobito ako je kombiniraju s fizičkom aktivnošću ili kavom. No, ako već unosite dovoljno tekućine, vjerojatno nećete primijetiti veliku razliku.

Morate li piti vodu čim se probudite?

Iako jutarnja čaša vode može biti korisna, važnije je koliko tekućine unesete tijekom cijelog dana nego točno vrijeme kada je pijete.

Prema navedenim preporukama, žene trebaju oko 11,5 šalica ukupne tekućine dnevno, a muškarci oko 15,5 šalica, pri čemu se računaju i tekućina iz hrane i pića. Budući da vodu sadrže i voće, povrće, juhe te druge namirnice, preporučuje se oko devet šalica vode dnevno za žene i 13 za muškarce.

Foto: Dreamstime

Započeti dan čašom vode može biti jednostavan način da napravite prvi korak prema dovoljnom unosu tekućine, osobito ako tijekom dana često zaboravljate piti.

Koliko vode popiti ujutro?

Za većinu ljudi dobra početna količina je jedna čaša, odnosno oko 240 do 470 mililitara vode. Nema potrebe odjednom piti velike količine jer to može biti neugodno.

Unatoč čestim tvrdnjama, neke popularne teorije o jutarnjem pijenju vode nemaju čvrstu znanstvenu potvrdu.

Topla voda ubrzava metabolizam: temperatura vode nema značajan utjecaj na metabolizam.

Hladna voda šteti probavi: nema dovoljno dokaza da hladna voda negativno utječe na probavu. Jedno manje istraživanje sugeriralo je da vrlo hladna voda može usporiti rad želuca i smanjiti apetit, ali dokazi su ograničeni. Hladna voda i ona sobne temperature jednako učinkovito hidriraju organizam.

Foto: Dreamstime

Što više vode, to bolje: kada zadovoljite potrebe organizma za tekućinom, dodatne količine vode neće donijeti dodatne zdravstvene koristi. U rijetkim slučajevima pretjeran unos vode može razrijediti razinu natrija u krvi i poremetiti ravnotežu tekućine u organizmu.

Neki ljudi također moraju paziti na unos tekućine. Ako imate srčano ili bubrežno oboljenje ili vam je liječnik preporučio ograničiti unos tekućine, potrebno je s njim dogovoriti koliko vode smijete piti.

Za većinu zdravih odraslih osoba dobar je pokazatelj žeđ. Svjetložuta mokraća najčešće upućuje na dobru hidraciju, dok tamnija boja može biti znak da trebate unositi više tekućine.

Tko bi mogao imati najviše koristi?

Od jutarnje hidratacije najviše bi mogli imati koristi ljudi koji inače ne piju dovoljno, skloni su zatvoru, ujutro se bude umorni ili su starije dobi pa slabije osjećaju žeđ.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

S druge strane, osobe koje već unose dovoljno tekućine vjerojatno neće primijetiti veliku razliku. Isto vrijedi i za one koji većinu tekućine unose navečer te za osobe čiji je umor posljedica manjka sna ili zdravstvenih problema.

Male navike, poput čaše vode na početku dana, mogu olakšati održavanje pravilne hidracije. Ako vam je obična voda dosadna, možete joj dodati malo limuna, piti nezaslađeni biljni čaj ili češće birati namirnice bogate vodom, poput voća.