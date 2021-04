1. Rola WC papira

Ako rolu WC papira odmotavate sprijeda, to znači da ste asertivni te da volite dominirati situacijama. Ukoliko ste pak jedni od onih koji koji WC papir odmotavaju straga, to znači da ste nešto mirniji tip, koji je pouzdan i opušten.

Oni koji ne mare kako stavljaju rolu WC papira pokazuju fleksibilnu stranu svoje osobnosti.

2. Kupaonski ormarić

Ovdje se ljudi dijele na one koji svoj ormarić drže urednim i one koji održavaju 'kreativni nered'.

Ukoliko je kod vas sve sređeno i uredno, to je indikacija kako nered u vama budi tjeskobu te da volite biti organizirani.

Ako ste pak među onima kojima je ormarić uvijek neuredan, to označava da ste kreativni i da volite istraživati. No ukoliko ste inače vrlo uredni, a odjednom više ne marite za urednost, to može biti znak depresije.

3. Poklopac WC školjke

Ovo ne govori toliko o osobnosti, koliko o tome tko živi u određenom kućanstvu. Naime, ako je daska stalno spuštena, to obično znači da u domu ima više žena i, ako je uvijek podignuta, da ih ima manje.

Ipak, ako daska WC školjke nije nešto oko čega se svađate u svojoj obitelji, a ima vaš podjednako, muškaraca i žena, to znači da ste opuštena ekipa, koja ne voli sukobe.

4. Bočice šampona i gelova za tuširanje

Ako svuda po kupaonici imate razne bočice šampona, regeneratora ili krema, a neke od njih su i prazne, to može značiti da vam nešto u životu stvara veliki stres. Takav nered samo može pojačati takvo stanje i signalizira vašem mozgu kako 'nikada' nećete završiti s poslom.

Ukoliko pak imate samo šampon i sapun u kupaonici, to može biti indicija da vam osobna higijena baš i nije na prvom mjestu.

5. Boja kupaonice

To koje ste boje koristili u kupaonici i način na koji ste ju dekorirali, također može puno otkriti o vama. Primjerice, ako su vam zidovi narančasti možda ste jako društveni, ali i inteligentni. Potpuno bijeli zidovi ukazuju na smirene vlasnike, a ružičaste kupaonice obično imaju smireni ljudi.

Ako ste se odlučili za crnu boju, to znači da ste dostojanstveni i uravnoteženi. Svijetloplava označava osjećajne i liberalne ljude, a crvena strastvene i brižne individualce.

6. Umivaonik i kada

Ovo je prilično jednostavno i ukoliko imate čist umivaonik i kadu to znači da ste pobornik zdravog života, a ako ih ne čistite redovito, to znači da vam zdravlje baš i nije na vrhu prioriteta.

7. Sveukupni izgled

Okrenite se malo po svojoj kupaonici, je li potpuno čista i organizirana? Nema ništa loše u tome da volite čistoću i red, ali ako vas smeta što je neki predmet stavljen malo ukrivo, možda imate natruhe opsesivno kompulzivnog ponašanja.

Ukoliko vaša kupaonica pak izgleda kaotično, ali vi u svakom trenutku znate gdje je što, to je sasvim u redu i mnogi su ljudi takvi. To čak može ukazivati da ste kreativni i spontani, piše Brightside.