Evo što sve trebate učiniti ako vam ikada auto počne tonuti

Upravo ste automobilom uletjeli u rijeku ili ste pali preko mosta u jezero. Zvuči kao zaplet nekog napetog filmskog scenarija, no takve su situacije moguće u životu. Evo kako reagirati

<p>Zbog same pomisli od toga da bi vam automobil mogao pasti s mosta u jezero mogli biste se naježiti. No uz pametno planiranje, takvu nezgodu mogli biste preživjeti, piše <a href="https://www.rd.com/article/car-under-water/?fbclid=iwar1onpzkgkccor9jmkggjvyhodj0_zrjnt5bfia_hvngn9fdhib3forizrg&trkid=soc-rd-facebook">Rd</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je potonuo Titanik</p><p>Floridski stručnjak za sigurnost <strong>Jason Lyman </strong>objasnio je što morate učiniti kako biste preživjeli.</p><h2>1. Ne paničarite</h2><p>Iako je riječ o zastrašujućoj situaciji, pokušajte se sabrati i zadržati fokus jer je to ključno u preživljavanju. Panika vam oduzima dragocjeno vrijeme koje nemate.</p><h2>2. Zaboravite na mobitel</h2><p>Vaš pokušaj da nazovete neku hitnu službu koja bi vas trebala doći spasiti nije najbolji potez jer ekipa vjerojatno neće stići na vrijeme koje je u ovoj situaciji iznimno važno.</p><h2>3. Otključajte vrata</h2><p>Ako je mračno, uključite svjetla u automobilu i otključajte vrata. Elektronički sustavi vozila morali bi funkcionirati još neko vrijeme nakon pada.</p><h2>4. Planirajte bijeg</h2><p>Nakon pada u vodu automobil će ostati plutati neko vrijeme, pa je to idealan trenutak koji valja iskoristiti za bijeg. Skinite tešku odjeću, otvorite prozore i plivajte najbrže što možete. Ne zabrinjavajte se mislima o spašavanju torbice, novčanika ili drugih osobnih predmeta. Preživljenje je vaš glavni cilj. Dodatno, ako je riječ o zimskim mjesecima, što ste duže u vodi, više riskirate hipotermiju. Stoga je ključno što prije izaći iz nje.</p><h2>5. Pričekajte za otvaranje vrata</h2><p>Zvuči zastrašujuće, ali vrata automobila nećete moći otvoriti sve dok vozilo nije potpuno potopljeno jer će tu radnju spriječiti pritisak vode. Kad se pritisak u unutrašnjosti vozila izjednačio s onim vanjskim, vrata bi se morala otvoriti bez problema. No mirno sjedenje i čekanje tog trenutka može izazvati paniku. Radije se koncentrirajte na sljedeći korak.</p><h2>6. Ako ne možete otvoriti vrata, razbijte prozor</h2><p>Ako je elektronički sustav pao i pod vodom ste, možete nogom izbiti prozor. Zbog takvih situacija poželjno je da u vozilu čuvate čekić ili neki sličan alat koji bi mogao koristiti. Možete kupiti i profesionalni alat za razbijanje stakla, koji koristi i ako morate prerezati pojas. Pritom, alat koristite za razbijanje prozora, a ne vjetrobranskog stakla koje je vrlo čvrsto i teško ćete ga probiti. Neki noviji modeli automobila imaju ojačana i postranična stakla, pa se svakako upoznajte s karakteristikama vozila prije nego se nađete u teškoj situaciji.</p><h2>7. Udahnite</h2><p>Kad vam je voda došla do razine brade, oslonite se na upravljač i skinite pojas. Duboko udahnite i zadržite dah.</p><h2>8. Vježbajte</h2><p>Kao i kod vatrogasnih vježbi, redovita praksa stvara mišićnu memoriju. Upamtite redoslijed akcija koje vam mogu spasiti život. </p>