Evo što znače simboli na vašim posudama za čuvanje hrane

Poznavanje simbola na vašoj posudi može utjecati na odluku hoćete li je koristiti. Postoji mnogo različitih oznaka, i dok neke imaju jasno značenje, druge su pomalo dvosmislene - blago rečeno. Osim univerzalnog simbola za recikliranje, koji je nastao 1970., te simbola koji označava prikladnost za hranu, koji je uvela EU, nijedan drugi simbol nije standardiziran. Većinu su osmislili marketinški odjeli kao uputu za korištenje, a simboli koji nose isto značenje često nisu isti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:18 perilica posuđa | Video: 24sata/pixsell

Vodič koji objašnjava što ti simboli zapravo znače složio je za Reader's Digest Martin Bucknavage, stručnjak za sigurnost i kvalitetu hrane.

1. Sigurno za hranu (čaša za vino i vilica jedna pored druge)

Oznaka ukazuje na to da se materijal korišten u izradi proizvoda smatra sigurnim za doticaj s hranom. To podrazumijeva dvije ključne stvari. Prvo, da na površini spremnika nema ostataka onečišćujućih tvari iz procesa proizvodnje. I drugo, da pri redovitoj uporabi materijal neće postati izvor toksina.

Foto: Canva

2. Bez BPA (piše BPA Free ili BPA unutar kruga koji je prekrižen)

Znači da ne sadrži bisfenol A (BPA), kemikaliju koja se koristi u proizvodnji nekih vrsta plastičnih spremnika, što može predstavljati zdravstveni rizik, osobito za dojenčad. Prema podacima klinike Mayo, izloženost BPA-u može štetiti razvoju mozga kod fetusa, dojenčadi i djece, dok su druga istraživanja ukazala na moguću povezanost između BPA-a i povišenog tlaka, dijabetesa tipa 2 te srčanih bolesti.

3. Prikladno za mikrovalnu pećnicu (tri vodoravne valovite linije, samostalno ili unutar kvadrata)

Oznaka je prilično jasna, spremnik, zajedno s hranom, možete sigurno staviti u mikrovalnu. Pritom se on neće rastaliti ili raspuknuti, a također ne bi smjelo doći do prijenosa kemikalija iz samog spremnika na hranu.

4. Prikladno za zamrzivač (pahuljica unutar kvadrata, ponekad uz mali prikaz zamrzivača)

Spremnik će učinkovito zaštititi hranu kada se stavi u zamrzivač. Materijal je osmišljen tako da izdrži temperature zamrzavanja, a da pritom ne postane krhak i ne popuca.

5. Prikladno za perilicu posuđa (kvadrat u kojem se na dnu nalazi posuđe, a po njemu padaju kapljice vode)

Spremnik možete prati u perilici posuđa. Preciznije, to znači da spremnik može podnijeti visoke temperature u perilici, kao i kemikalije iz sredstva za pranje posuđa, a da se pritom ne deformira ili ne ošteti.

Foto: 123RF

6. Kompostabilno (listovi uz natpis „compostable”, oznaku BPI, ili prikaz hrpe komposta koji nalikuje kolačiću okruženom strelicama)

Ovo ukazuje na to da će se materijal od kojeg je ambalaža izrađena razgraditi u organsku tvar u određenim uvjetima kompostiranja. Kompostiranje je postupak recikliranja organskih materijala u tvar koja se može koristiti za obogaćivanje tla i prihranu biljaka.

7. Biorazgradivo (trokut sastavljen od dviju strelica i jednog lista, ili taj simbol unutar kruga uz natpis "biodegradable" ili "eco-friendly")

Materijal od kojeg je ambalaža izrađena s vremenom će se razgraditi na jednostavne, prirodne tvari. Od oznake "kompostabilno" razlikuje se jer će se samostalno razgraditi bez posebnih uvjeta. Problem je u tome što se postavljaju pitanja o vremenu u kojem će se predmet razgraditi te o tome preostaju li nakon razgradnje kakvi problematični materijali.

8. Može se reciklirati (trokut sastavljen od strelica, s brojem u sredini i nekoliko slova ispod)

Simbol pokazuje može li se vrsta plastike reciklirati. Neke vrste plastike pogodnije su za recikliranje, poput onih označenih brojevima 1 i 2, dok se druge rijetko prihvaćaju ili se uopće ne prihvaćaju.

