Evo tko je Barbara Udovičić čiju knjigu traži cijela Hrvatska

Dugogodišnja medijska djelatnica posljednjih je mjeseci postala pravi digitalni fenomen. Barbara Udovičić prikupila je milijardu pregleda na mrežama, a njezina promišljanja o odnosima, razvodu i majčinstvu privukla su brojnu publiku. Taj nevjerojatan uspjeh u virtualnom svijetu sada je dobio opipljivi nastavak kroz književni prvijenac koji ruši rekorde prodaje i prije službenog izlaska.

Od televizijskih ekrana do milijardu pregleda

24sata: Rijeka: Barbara Udovičić na društvenim mrežama skupila 12,5 milijuna pogleda | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Po struci profesorica psihologije i magistrica ekonomije, Barbara je gotovo trideset godina radila u medijima kao novinarka, televizijska urednica i voditeljica. Godinama je postavljala pitanja drugima, a onda je odlučila taj isti analitički pristup primijeniti na vlastite životne situacije i prenijeti ga na društvene mreže. Njezini videozapisi, u kojima bez ikakvog uljepšavanja govori o teškim temama poput bolesti, posvojenja, osobnih lomova i svakodnevnih izazova, nevjerojatnom su brzinom postali viralni.

Za razliku od kreatora koji nude brza rješenja za sretan život, ona publici pristupa postavljajući prava pitanja. Umjesto toksične pozitive i obećanja da će sve biti u redu, njezina publika dobiva surovu realnost i snažan poticaj na razmišljanje o vlastitim odlukama. Upravo je taj izravan i duboko iskren pristup stvorio ogromnu zajednicu vjernih pratitelja koji svakodnevno slušaju, komentiraju i masovno dijele njezina promišljanja.

Knjiga bez ružičastih naočala

Velik interes publike za digitalni sadržaj logično je doveo do knjige. Naslovljena Bedra puna riže, zbirka donosi pedeset i dvije kratke priče koje su nastajale punih trinaest godina. Središnja metafora knjige krije se upravo u riži. Kako autorica objašnjava, jedno zrno djeluje beznačajno, ali zrno po zrno na kraju ispuni cijelu zdjelu. To predstavlja male, svakodnevne odluke koje donosimo, navike koje ponavljamo i kompromise na koje pristajemo, a koji dugoročno određuju smjer našeg života.

Knjiga vizualno i sadržajno vodi čitatelja kroz snažan kontrast dominantne crne i nemilosrdnog svjetla bijele boje, pokazujući put iz tame prema jasnoći. U njoj nema sivih zona u koje bismo se mogli sakriti. Čitatelji su suočeni s neugodnim pitanjima o tome zašto ostaju tamo gdje znaju da ne bi trebali biti, koliko ih košta vlastita nada te zašto brane odluke koje ih čine nesretnima.

Spoj tiskanog izdanja i digitalnog svijeta

Foto: Barbara Udovičić

Ono što ovaj književni prvijenac izdvaja na tržištu jest njegov inovativan format. Tiskani medij izravno je povezan s digitalnim sadržajem koji je Barbaru i proslavio. Između priča nalaze se posebni QR kodovi koji čitatelje izravno vode na povezane videozapise, stvarajući tako potpuno interaktivno iskustvo čitanja.

Reakcije čitatelja i prve recenzije izrazito su pozitivne. Pratitelji na društvenim mrežama neprestano hvale autentičnost i mudrost kojom odiše tekst. Mnogi ističu kako se lako prepoznaju u pričama i pronalaze utjehu spoznajom da nisu sami u svojim problemima. Autorica redovito naglašava kako joj je glavni cilj bio potaknuti ljude da dublje razmišljaju o svojim postupcima.

​- Ono što bih ja voljela je da ne razmišljate o meni, nego da razmišljate o sebi - objasnila je psihologinja na nedavnom predstavljanju knjige.

Humanitarna komponenta i neočekivani rekordi prodaje

Cijeli projekt nosi i snažnu humanitarnu priču posvećenu napuštenim životinjama. Od svakog prodanog primjerka izdvaja se jedan euro u fond nazvan Bertino zrno, koji je dobio ime po njezinom udomljenom psu. Prikupljena sredstva redovito se pretvaraju u hranu i prijeko potrebne lijekove za skloništa diljem regije. Kroz ovaj humanitarni fond već su prikupljena znatna sredstva, a iz prve dvije naklade donirano je impresivnih pet tisuća eura za terapijsku labradoricu na dječjoj onkologiji u Zagrebu.

Interes publike znatno je premašio sva očekivanja izdavača. Prve dvije naklade u potpunosti su rasprodane još u ranoj fazi pretprodaje, a zbog ogromne potražnje trenutačno je u intenzivnoj pripremi i treća naklada. Meki uvez knjige trenutačno se prodaje po cijeni od dvadeset i devet eura, a narudžbe neprestano pristižu sa svih strana.

Nakon golemog digitalnog uspjeha i rekordne prodaje knjige, cijela priča seli se i na kazališne daske. Autorica je nedavno pokrenula format nastupa uživo pod nazivom Barbara Unplugged. Prvi takav događaj organizirala je u Kastvu, mjestu za koje je veže i osobna obiteljska povijest. Ulaznice za taj ekskluzivni premijerni nastup u potpunosti su rasprodane u samo jednom danu. Program vješto spaja dubok razgovor, predavanje i format sličan TED-talku, a zamišljen je potpuno bez strogog scenarija, uz mnogo kvalitetnog humora, iskrenih osobnih priča i snažnih emocija. Nakon Kastva, ova zanimljiva priča nastavlja svoj put prema zagrebačkom Satiričkom kazalištu Kerempuh, odakle autorica uskoro kreće u veliku regionalnu turneju, donoseći publici diljem regije iskustvo koje izlazi iz okvira klasične promocije knjige.

