Barbara Udovičić postala je digitalna senzacija s milijardu pregleda, a njezina knjiga Bedra puna riže već ruši prodajne rekorde. Uz QR kodove, humanitarnu akciju i rasprodane nastupe, postala je hit
Evo tko je Barbara Udovičić čiju knjigu traži cijela Hrvatska
Dugogodišnja medijska djelatnica posljednjih je mjeseci postala pravi digitalni fenomen. Barbara Udovičić prikupila je milijardu pregleda na mrežama, a njezina promišljanja o odnosima, razvodu i majčinstvu privukla su brojnu publiku. Taj nevjerojatan uspjeh u virtualnom svijetu sada je dobio opipljivi nastavak kroz književni prvijenac koji ruši rekorde prodaje i prije službenog izlaska.
Od televizijskih ekrana do milijardu pregleda
Po struci profesorica psihologije i magistrica ekonomije, Barbara je gotovo trideset godina radila u medijima kao novinarka, televizijska urednica i voditeljica. Godinama je postavljala pitanja drugima, a onda je odlučila taj isti analitički pristup primijeniti na vlastite životne situacije i prenijeti ga na društvene mreže. Njezini videozapisi, u kojima bez ikakvog uljepšavanja govori o teškim temama poput bolesti, posvojenja, osobnih lomova i svakodnevnih izazova, nevjerojatnom su brzinom postali viralni.
Za razliku od kreatora koji nude brza rješenja za sretan život, ona publici pristupa postavljajući prava pitanja. Umjesto toksične pozitive i obećanja da će sve biti u redu, njezina publika dobiva surovu realnost i snažan poticaj na razmišljanje o vlastitim odlukama. Upravo je taj izravan i duboko iskren pristup stvorio ogromnu zajednicu vjernih pratitelja koji svakodnevno slušaju, komentiraju i masovno dijele njezina promišljanja.
Knjiga bez ružičastih naočala
Velik interes publike za digitalni sadržaj logično je doveo do knjige. Naslovljena Bedra puna riže, zbirka donosi pedeset i dvije kratke priče koje su nastajale punih trinaest godina. Središnja metafora knjige krije se upravo u riži. Kako autorica objašnjava, jedno zrno djeluje beznačajno, ali zrno po zrno na kraju ispuni cijelu zdjelu. To predstavlja male, svakodnevne odluke koje donosimo, navike koje ponavljamo i kompromise na koje pristajemo, a koji dugoročno određuju smjer našeg života.
Knjiga vizualno i sadržajno vodi čitatelja kroz snažan kontrast dominantne crne i nemilosrdnog svjetla bijele boje, pokazujući put iz tame prema jasnoći. U njoj nema sivih zona u koje bismo se mogli sakriti. Čitatelji su suočeni s neugodnim pitanjima o tome zašto ostaju tamo gdje znaju da ne bi trebali biti, koliko ih košta vlastita nada te zašto brane odluke koje ih čine nesretnima.
Spoj tiskanog izdanja i digitalnog svijeta
Ono što ovaj književni prvijenac izdvaja na tržištu jest njegov inovativan format. Tiskani medij izravno je povezan s digitalnim sadržajem koji je Barbaru i proslavio. Između priča nalaze se posebni QR kodovi koji čitatelje izravno vode na povezane videozapise, stvarajući tako potpuno interaktivno iskustvo čitanja.
Reakcije čitatelja i prve recenzije izrazito su pozitivne. Pratitelji na društvenim mrežama neprestano hvale autentičnost i mudrost kojom odiše tekst. Mnogi ističu kako se lako prepoznaju u pričama i pronalaze utjehu spoznajom da nisu sami u svojim problemima. Autorica redovito naglašava kako joj je glavni cilj bio potaknuti ljude da dublje razmišljaju o svojim postupcima.
- Ono što bih ja voljela je da ne razmišljate o meni, nego da razmišljate o sebi - objasnila je psihologinja na nedavnom predstavljanju knjige.
Humanitarna komponenta i neočekivani rekordi prodaje
Cijeli projekt nosi i snažnu humanitarnu priču posvećenu napuštenim životinjama. Od svakog prodanog primjerka izdvaja se jedan euro u fond nazvan Bertino zrno, koji je dobio ime po njezinom udomljenom psu. Prikupljena sredstva redovito se pretvaraju u hranu i prijeko potrebne lijekove za skloništa diljem regije. Kroz ovaj humanitarni fond već su prikupljena znatna sredstva, a iz prve dvije naklade donirano je impresivnih pet tisuća eura za terapijsku labradoricu na dječjoj onkologiji u Zagrebu.
Interes publike znatno je premašio sva očekivanja izdavača. Prve dvije naklade u potpunosti su rasprodane još u ranoj fazi pretprodaje, a zbog ogromne potražnje trenutačno je u intenzivnoj pripremi i treća naklada. Meki uvez knjige trenutačno se prodaje po cijeni od dvadeset i devet eura, a narudžbe neprestano pristižu sa svih strana.
Nakon golemog digitalnog uspjeha i rekordne prodaje knjige, cijela priča seli se i na kazališne daske. Autorica je nedavno pokrenula format nastupa uživo pod nazivom Barbara Unplugged. Prvi takav događaj organizirala je u Kastvu, mjestu za koje je veže i osobna obiteljska povijest. Ulaznice za taj ekskluzivni premijerni nastup u potpunosti su rasprodane u samo jednom danu. Program vješto spaja dubok razgovor, predavanje i format sličan TED-talku, a zamišljen je potpuno bez strogog scenarija, uz mnogo kvalitetnog humora, iskrenih osobnih priča i snažnih emocija. Nakon Kastva, ova zanimljiva priča nastavlja svoj put prema zagrebačkom Satiričkom kazalištu Kerempuh, odakle autorica uskoro kreće u veliku regionalnu turneju, donoseći publici diljem regije iskustvo koje izlazi iz okvira klasične promocije knjige.
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