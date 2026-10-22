Evo zašto Hrvatice starije od 25 'hrle' na cjepivo protiv HPV-a

U Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničke bolnice 'Sveti Duh' tijekom proteklih godinu dana protiv humanog papilomavirusa (HPV) cijepljeno je približno 300 odraslih žena - najmlađa među njima imala je 26, a najstarija 67 godina, potvrđeno nam je iz bolnice.

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Iako se ovo, itekako učinkovito cjepivo, najčešće spominje kao cjepivo za mlade, preporučeno prije stupanja u bilo kakve intimne odnose, cijepiti se mogu i žene starije od 25, ako postoje opravdane medicinske indikacije za to. Cjepivo je besplatno, i na Sv. Duhu dostupno upravo unatrag godinu dana, a cijepe se žene koje su već liječene od bolesti povezanih s HPV-om, ili su imale, odnosno imaju pretkancerogene promjene na vratu maternice. Cijepljenje odraslih se provodi u tri doze.

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Osim u KB-u Sveti Duh, cijepljenje žena starijih od 25 godina na medicinsku indikaciju provode i u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj, u KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu, u KBC-u Rijeka i u Općoj bolnici Zabok. S njim su krenuli i u KBC-u Split.

Interes za cijepljenjem je, otkrivaju na Sv. Duhu, u porastu.

Podaci potvrđuju da interes za prevenciju HPV-om povezanih bolesti postoji i među ženama starije životne dobi, izvan dobnih skupina na koje su tradicionalno usmjerene javnozdravstvene kampanje cijepljenja. Ujedno upućuju na sve veću važnost informiranja i individualnog savjetovanja o mogućnostima zaštite zdravlja u različitim životnim razdobljima, napominju.

Važno je naglasiti da se odluka o cijepljenju u starijoj životnoj dobi donosi individualno, u razgovoru s liječnikom, uz procjenu očekivane koristi za svaku pojedinu osobu, napominje prof. dr. sc. Ingrid Marton, dr. med., voditeljica Dijagnostičko-terapijskog odjela - Operacijski trakt KB-a Sveti Duh. Sljedeći važan iskorak u promicanju prevencije HPV-om povezanih bolesti vidi u snažnijem poticanju muškaraca na informiranje i cijepljenje.

- HPV nije isključivo ženski zdravstveni problem. Riječ je o virusu koji može imati ozbiljne zdravstvene posljedice i za muškarce, uključujući razvoj određenih vrsta zloćudnih bolesti. Zato je važno mijenjati uvriježenu percepciju da je prevencija HPV-a prvenstveno odgovornost žena. Želimo potaknuti promjenu takvog razmišljanja i osnažiti svijest o tome da je zaštita zdravlja zajednička odgovornost žena i muškaraca - poručuje prof. Marton.

Kako je pojasnila za portal Nismo same, gornja dobna granica za cijepljenje žena na Svetom Duhu nije strogo određena. Iako se u preporukama često spominje dob od 45 godina, najviše zato što studije do sada nisu obuhvatile i žene starije od toga, u bolnici se cijepe i starije žene. Među ženama koje dolaze na cijepljenje nalaze se one koje su već liječene od posljedica HPV infekcije, uključujući premaligne promjene vrata maternice, kao i pacijentice s povećanim rizikom kao posljedicom zdravstvenog stanja, kao što su onkološke pacijentice, žene s određenim autoimunim i neurološkim bolestima te dijabetičarke, ovisno o individualnoj procjeni i terapiji koju primaju, piše osnivačica portala Ivana Kalogjera. Udruga Nismo same godinama pomaže oboljelim ženama, između ostalog omogućuje im i besplatni prijevoz taksijem na liječenje u Zagrebu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Protokol ide na sljedeći način: žena se javlja u ginekološko-onkološku ambulantu, u pravilu javlja se meni četvrtkom, s A uputnicom ginekologa. Potom slijedi revizija nalaza, razgovor o toj tematici, odluka i ako žena ima indikaciju na cijepljenje, a većina žena već dolazi s jasnom indikacijom, mora imati D2 uputnicu koju izdaje ginekolog, i onda je cijepimo opisala je za Nismo same dr. Marton.

Sve pacijentice cijepe devetovalentnim cjepivom, koje štiti od devet tipova HPV-a, uključujući one povezane s razvojem više vrsta raka. Nakon prve doze, sljedeća doza daje se za mjesec do dva mjeseca, dok se treća doza daje šest mjeseci do najkasnije godinu dana nakon primitka inicijalne doze.

Na pitanje može li cjepivo pomoći ženama koje su već imale HPV, prof. Marton objašnjava kako prethodna HPV infekcija ne znači da je cijepljenje beskorisno. Cjepivo neće izliječiti postojeću HPV infekciju, ali može umanjiti štetu od HPV-a, smanjiti mogućnost recidiva za čak 30 posto.

Kod žena liječenih zbog CIN-a 2 ili CIN-a 3 kao pretkancerogenih promjena vrata maternice cijepljenje je dodatna zaštita. Kako HPV ima jako puno tipova, infekcija jednim tipom ne znači da je osoba bila izložena svim tipovima obuhvaćenima cjepivom. Osim toga, moguća je i nova infekcija, kaže dr. Marton.

Odgovara i na bojazan žena od nuspojava cijepljenja- ozbiljne nuspojave dosad nisu zabilježene, reakcije na cjepivo budu blage i prolazne: bol, crvenilo ili oteklina na mjestu uboda. Mogu se pojaviti i glavobolja, umor ili povišena temperatura, kao i nakon drugih cjepiva.

Rak vrata maternice je u 99,7 posto slučajeva uzrokovan infekcijom HPV-a, što je cijepljenjem moguće spriječiti. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), u Hrvatskoj od tog karcinoma godišnje oboli oko 300 žena, a više od stotinu ih izgubi bitku s bolešću. Bolest se često javlja u mlađoj životnoj dobi, a trećina novooboljelih žena mlađa je od 50. Unatoč dostupnoj prevenciji, Hrvatska je i dalje među zemljama EU s višom stopom pojavnosti i smrtnosti.

Cijepljenje protiv HPV-a, kako žena tako i muškaraca koji ovaj virus mogu prenijeti, uvelike smanjuje mogućnost nastanka raka.

Preporučeno je i dostupno od 2007., i u redovitom je nacionalnom programu cijepljenja za učenice i učenike osmih razreda osnovnih škola no cijepiti se može i prije, i kasnije od toga. Provodi se u dvije doze, neobavezno je i besplatno, no spominje se njegovo uvrštavanje na listu obaveznih cjepiva od 2027. U nekim dijelovima Hrvatske procijepljenost je premašila 50 posto, što je daleko više od 20 do 30 posto, kakva je bila donedavno. Kako dr. Marton napominje za 24sata, jednako je važno kontinuirano ulagati u zdravstveno informiranje, stručnu edukaciju i individualno savjetovanje.