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Evo zašto ljudi pričaju u snu i kako to utječe na kvalitetu sna

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 3 min
Evo zašto ljudi pričaju u snu i kako to utječe na kvalitetu sna
Foto: dreamstime/ilustracija
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Govor u snu, poznat kao somnilokvija, česta je i uglavnom bezopasna pojava. Ipak, određeni čimbenici mogu je potaknuti, a ponekad može ukazivati i na probleme sa spavanjem

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Jesu li vam ikada rekli da ste sinoć pričali u snu? Za mnoge, ta spoznaja izaziva mješavinu znatiželje i blage panike. Jesam li rekao nešto neugodno ili odao tajnu? Fenomen govora u snu, medicinski poznat kao somnilokvija, stoljećima je intrigirao ljude, a moderna znanost napokon nudi odgovore na ovo noćno brbljanje.

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Iako je uglavnom bezopasna navika, ona otvara prozor u fascinantne procese koji se odvijaju u našem mozgu dok spavamo.

Što je somnilokvija i koliko je česta?

Somnilokvija je klasificirana kao parasomnija, a manifestira se nesvjesnim glasanjem tijekom sna. Spektar zvukova je širok: od nerazumljivog mrmljanja do glasnih uzvika, smijeha pa čak i vođenja cijelih monologa ili dijaloga. Osoba se tih epizoda, koje obično traju do 30 sekundi, ujutro uopće ne sjeća.

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Iznimno je česta pojava, osobito u djetinjstvu. Istraživanja pokazuju da oko 50 posto djece barem jednom godišnje priča u snu, no s godinama se učestalost smanjuje. Procjenjuje se da tek oko pet posto odraslih redovito vodi noćne razgovore. Čini se da postoji i genetska komponenta; veća je vjerojatnost da će djeca pričati u snu ako su to radili i njihovi roditelji.

Mozak koji nikada ne spava u potpunosti

Mehanizam iza pričanja u snu složeniji je nego što se misli i ovisi o fazi sna. Većina epizoda javlja se tijekom NREM (non-REM) faza, koje nisu primarno vezane za snove. Vjeruje se da je uzrok u "djelomičnim buđenjima". Dok veći dio mozga spava, dijelovi odgovorni za planiranje i produkciju govora nakratko se aktiviraju.

Mobile use addiction concept. Addicted to social media young woman falling asleep with smart mobile phone at night in bed with screen light on. Girl sleeping in dark bedroom
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

S druge strane, kada se pričanje dogodi tijekom REM faze, u kojoj najživlje sanjamo, radi se o drugačijem fenomenu. Tijekom zdravog REM sna, mišići tijela su privremeno paralizirani kako ne bismo fizički proživljavali snove, a ovu funkciju kontroliraju neuralne strukture u moždanom deblu. Pričanje u snu u ovoj fazi predstavlja "motorički proboj", odnosno trenutni neuspjeh živčanih signala koji inhibiraju pokret, dopuštajući da se riječi izgovorene u snu čuju naglas.

Otkrivamo li svoje najveće tajne?

Strah da bismo u snu mogli odati najdublje tajne uglavnom je neosnovan. Deirdre Barrett, psihologinja sa Sveučilišta Harvard, naglašava da iako spavači ponekad mogu spomenuti nešto važno iz svog života, to je često pomiješano s besmislicama. Sadržaj ovisi o fazi sna: od mrmljanja u dubokom snu do složenih monologa u REM fazi.

Portrait of beautiful woman with finger on lips.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zanimljivo, jedna francuska studija otkrila je da je najčešća riječ "ne", a psovke su osamsto puta češće nego u budnom govoru, što možda odražava obradu negativnih emocija. Unatoč bizarnom sadržaju, gramatička struktura rečenica uglavnom je ispravna, a važno je znati i da se govor u snu ne može koristiti kao dokaz na sudu.

Stres, genetika i drugi okidači

Iako je ponekad nasumičan, govor u snu često ima jasne okidače. Jedan od najznačajnijih je emocionalni stres. Istraživanja su pokazala da osobe koje pate od anksioznosti, depresije ili posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) češće pričaju u snu. Studija provedena na vijetnamskim veteranima s PTSP-om pokazala je značajno veću učestalost somnilokvije u usporedbi s osobama bez tog poremećaja.

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Osim mentalnog zdravlja, okidači mogu biti i fiziološke prirode. Nedostatak sna, povišena tjelesna temperatura, konzumacija alkohola ili određenih lijekova, poput nekih antidepresiva, također mogu potaknuti ili pojačati noćno pričanje. U suštini, svako stanje koje remeti normalan ciklus spavanja može povećati vjerojatnost "curenja" govora iz usnulog uma.

Utjecaj na kvalitetu sna i kada se zabrinuti

Iako se somnilokvija smatra benignom, novija istraživanja sugeriraju da učestalo pričanje u snu može biti povezano s lošijom kvalitetom odmora. Jedna znanstvena studija je pokazala da osobe koje često pričaju u snu imaju statistički značajno lošiju subjektivnu kvalitetu sna. Njihove vokalizacije bile su povezane s fragmentacijom sna, odnosno s češćim prekidima i plićim spavanjem.

Foto: 123RF

Znanstvenici su također uočili negativnu povezanost između broja izgovorenih riječi i emocionalnog intenziteta snova. U većini slučajeva, povremeno pričanje nije razlog za brigu. Međutim, stručnu pomoć valja potražiti ako govor u snu započne iznenada u odrasloj dobi, ako je izrazito glasan i dramatičan, praćen vrištanjem, strahom ili nasilnim pokretima. Takvi simptomi mogu ukazivati na druge, ozbiljnije poremećaje spavanja poput apneje ili poremećaja ponašanja u REM fazi, pa je važno konzultirati se s liječnikom.

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