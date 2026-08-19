Evo zašto ljudi pričaju u snu i kako to utječe na kvalitetu sna

Jesu li vam ikada rekli da ste sinoć pričali u snu? Za mnoge, ta spoznaja izaziva mješavinu znatiželje i blage panike. Jesam li rekao nešto neugodno ili odao tajnu? Fenomen govora u snu, medicinski poznat kao somnilokvija, stoljećima je intrigirao ljude, a moderna znanost napokon nudi odgovore na ovo noćno brbljanje.

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Iako je uglavnom bezopasna navika, ona otvara prozor u fascinantne procese koji se odvijaju u našem mozgu dok spavamo.

Što je somnilokvija i koliko je česta?

Somnilokvija je klasificirana kao parasomnija, a manifestira se nesvjesnim glasanjem tijekom sna. Spektar zvukova je širok: od nerazumljivog mrmljanja do glasnih uzvika, smijeha pa čak i vođenja cijelih monologa ili dijaloga. Osoba se tih epizoda, koje obično traju do 30 sekundi, ujutro uopće ne sjeća.

Iznimno je česta pojava, osobito u djetinjstvu. Istraživanja pokazuju da oko 50 posto djece barem jednom godišnje priča u snu, no s godinama se učestalost smanjuje. Procjenjuje se da tek oko pet posto odraslih redovito vodi noćne razgovore. Čini se da postoji i genetska komponenta; veća je vjerojatnost da će djeca pričati u snu ako su to radili i njihovi roditelji.

Mozak koji nikada ne spava u potpunosti

Mehanizam iza pričanja u snu složeniji je nego što se misli i ovisi o fazi sna. Većina epizoda javlja se tijekom NREM (non-REM) faza, koje nisu primarno vezane za snove. Vjeruje se da je uzrok u "djelomičnim buđenjima". Dok veći dio mozga spava, dijelovi odgovorni za planiranje i produkciju govora nakratko se aktiviraju.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

S druge strane, kada se pričanje dogodi tijekom REM faze, u kojoj najživlje sanjamo, radi se o drugačijem fenomenu. Tijekom zdravog REM sna, mišići tijela su privremeno paralizirani kako ne bismo fizički proživljavali snove, a ovu funkciju kontroliraju neuralne strukture u moždanom deblu. Pričanje u snu u ovoj fazi predstavlja "motorički proboj", odnosno trenutni neuspjeh živčanih signala koji inhibiraju pokret, dopuštajući da se riječi izgovorene u snu čuju naglas.

Otkrivamo li svoje najveće tajne?

Strah da bismo u snu mogli odati najdublje tajne uglavnom je neosnovan. Deirdre Barrett, psihologinja sa Sveučilišta Harvard, naglašava da iako spavači ponekad mogu spomenuti nešto važno iz svog života, to je često pomiješano s besmislicama. Sadržaj ovisi o fazi sna: od mrmljanja u dubokom snu do složenih monologa u REM fazi.

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Zanimljivo, jedna francuska studija otkrila je da je najčešća riječ "ne", a psovke su osamsto puta češće nego u budnom govoru, što možda odražava obradu negativnih emocija. Unatoč bizarnom sadržaju, gramatička struktura rečenica uglavnom je ispravna, a važno je znati i da se govor u snu ne može koristiti kao dokaz na sudu.

Stres, genetika i drugi okidači

Iako je ponekad nasumičan, govor u snu često ima jasne okidače. Jedan od najznačajnijih je emocionalni stres. Istraživanja su pokazala da osobe koje pate od anksioznosti, depresije ili posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) češće pričaju u snu. Studija provedena na vijetnamskim veteranima s PTSP-om pokazala je značajno veću učestalost somnilokvije u usporedbi s osobama bez tog poremećaja.

Osim mentalnog zdravlja, okidači mogu biti i fiziološke prirode. Nedostatak sna, povišena tjelesna temperatura, konzumacija alkohola ili određenih lijekova, poput nekih antidepresiva, također mogu potaknuti ili pojačati noćno pričanje. U suštini, svako stanje koje remeti normalan ciklus spavanja može povećati vjerojatnost "curenja" govora iz usnulog uma.

Utjecaj na kvalitetu sna i kada se zabrinuti

Iako se somnilokvija smatra benignom, novija istraživanja sugeriraju da učestalo pričanje u snu može biti povezano s lošijom kvalitetom odmora. Jedna znanstvena studija je pokazala da osobe koje često pričaju u snu imaju statistički značajno lošiju subjektivnu kvalitetu sna. Njihove vokalizacije bile su povezane s fragmentacijom sna, odnosno s češćim prekidima i plićim spavanjem.

Foto: 123RF

Znanstvenici su također uočili negativnu povezanost između broja izgovorenih riječi i emocionalnog intenziteta snova. U većini slučajeva, povremeno pričanje nije razlog za brigu. Međutim, stručnu pomoć valja potražiti ako govor u snu započne iznenada u odrasloj dobi, ako je izrazito glasan i dramatičan, praćen vrištanjem, strahom ili nasilnim pokretima. Takvi simptomi mogu ukazivati na druge, ozbiljnije poremećaje spavanja poput apneje ili poremećaja ponašanja u REM fazi, pa je važno konzultirati se s liječnikom.