Evo zašto muževi ostavljaju žene zbog mlađih cura i zašto to skoro nikada ne završi dobro

Često se ponavlja isti scenarij: muškarac u srednjim godinama napušta dugogodišnju suprugu, kupuje novi automobil, obnavlja garderobu, otkriva društvene mreže i započinje vezu s mnogo mlađom ženom. Njegovi prijatelji vrte glavom, dok njezine prijateljice komentiraju da će „kad-tad požaliti“. Statistika pokazuje da su u pravu.

Na površini, razlozi za ovakve odluke djeluju jednostavno, privlačnost, želja za uzbuđenjem, fizička mladost. No, iza njih se često krije nešto dublje. Psiholozi ističu da većinu muškaraca u takve odnose ne vodi taština, već strahovi od starenja, gubitka relevantnosti i prolaznosti života.

Mlađa žena u tim okolnostima postaje simbol potvrde: njezin pogled pun divljenja vraća osjećaj važnosti i moći. Za muškarca koji se bori s krizom srednjih godina, to može djelovati opojno. No, upravo ono što ga privuče, mladost, energija, lakoća, često postaje izvor nelagode i nesigurnosti, ističe Tracey Cox, stručnjakinja za odnose za Daily Mail.

Kada početni adrenalin nestane, pojavljuju se usporedbe koje bole: njezina glatka koža nasuprot njegovim borama, njezina spontanost nasuprot njegovom umoru, njezino razumijevanje digitalnog svijeta koji njemu postaje sve straniji. Ego, koji je tražio potvrdu, sada dobiva podsjetnik na vlastitu prolaznost.

Martin, 52-godišnjak, nakon više od dva desetljeća braka odlučio je napustiti suprugu zbog 21 godinu mlađe žene. Kaže da nije otišao zato što je bio nesretan, nego zato što se osjećao staro, predvidljivo i nevidljivo. Nova partnerica donijela je uzbuđenje, putovanja, zabave, intenzivan fizički odnos. No, već nakon nekoliko mjeseci počeo je osjećati umor i prazninu.

- Shvatio sam da ne bježim prema nekom novom životu, već od onoga što jesam, od odgovornosti, rutina, vlastitog odraza u ogledalu - priznaje.

Presudan trenutak dogodio se kad ga je nepoznati muškarac u baru pohvalio što je „izveo kćer u izlazak“. Od tog trenutka fantazija se raspala.

Martin je pokušao obnoviti odnos sa suprugom, ali uzalud. Danas priznaje da je sve što je tražio bila potvrda, a ne nova ljubav.

- Trebao sam razgovarati, a ne pobjeći. Mislio sam da tražim mladost, a zapravo sam tražio priznanje - zaključio je.

Zašto takve veze rijetko traju

Psiholozi objašnjavaju da su glavni izazovi ovih odnosa razlike u životnim fazama i očekivanjima. Dok je mlađa partnerica usmjerena prema budućnosti, karijeri i novim iskustvima, stariji partner često razmišlja o prošlosti, stabilnosti i sigurnosti. Te su perspektive teško uskladive.

Generacijski jaz dodatno produbljuju tehnologija i društvene mreže, svjetovi u kojima se vrijednosti, reference i humor drastično razlikuju. Ako partneri ne dijele zajednički kulturni jezik, teško je izgraditi duboku povezanost.

Tu je i pitanje moći: stariji partner često ima više financijske i životne sigurnosti, dok mlađi traži prostor za rast i neovisnost. Ono što u početku djeluje privlačno, njegova zaštitnička uloga i njezina svježina, ubrzo se može pretvoriti u odnos neravnoteže i frustracije.

Na sve to nadovezuje se i društveni pritisak. Okolina takve odnose često promatra s osudom: nju etiketira kao „sponzorušu“, a njega kao muškarca koji se očajnički hvata za mladost. Takva stigma s vremenom nagriza i najjače veze.

Lekcija koju donosi iskustvo

Veze s velikom dobnom razlikom mogu funkcionirati, ali samo ako se temelje na iskrenosti, ravnoteži i svjesnosti o vlastitim motivima. Bježanje od starenja kroz novu ljubav samo je privremeno olakšanje. Ono ne rješava nesigurnosti, već ih produbljuje.

Muškarci koji se upuste u takve avanture često kasnije shvate da ono što su zapravo tražili nije nova partnerica, već osjećaj vlastite vrijednosti. A taj se osjećaj ne vraća izvana, on počinje iznutra, piše Daily Mail.