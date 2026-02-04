Evo zašto neki muškarci u srednjim godinama postanu nemogući i kako obrnuti proces

Kriza srednjih godina kod muškaraca je glavna tema razgovora među ženama. Tu se otvara ono vječno pitanje: 'Što se, dovraga, ovih dana događa s mojim partnerom?'. Nekad je bio zabavan, a sad je kratak sa živcima prema djeci, nema ništa lijepo za reći ni o kome i potpuno je distanciran prema meni. Ne poljubi me ni kad dođe kući. Samo prođe kraj mene i kaže da mora raditi. Više se ne vozim s njim jer mu je bijes u prometu izvan kontrole.'

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:21 specka cura u vezi sa starim dečkom | Video: 24sata/Video

Svi smo čuli izraz ‘mrzovoljni starci’, ali mnogim ženama se čini kao da im je muž doživio potpunu promjenu osobnosti. Lako je jadati se prijateljicama i sve otpisati pod muškarci su takvi, ali to neće riješiti problem.

Postoje stvarni razlozi za ovu promjenu raspoloženja - i praktični načini kako se nositi s njom, a da ne uključuju vikanje, ultimatume ili razvod. Ovo su savjeti britanske stručnjakinje za seks i veze, Tracey Cox, koji će vam pomoći u prepoznavanju i rješavanju krize srednjih godina kod vašeg muškarca.

Ima 'Sindrom razdražljivog muškarca'

Da, to je stvaran pojam. Iza lošeg raspoloženja stoji biologija. Kao što hormoni utječu na raspoloženje žena kasnije u životu, isto vrijedi i za muškarce.

Oko 40. godine razina testosterona kod muškaraca počinje postupno padati – oko 1 do 2 posto godišnje. Do 60. godine, oko 20 posto muškaraca ima razinu ispod normale.

Kad testosteron padne prenisko, javlja se tzv. Sindrom razdražljivog muškarca. Simptomi uključuju povećanu razdražljivost, ljutnju, nestrpljivost i često depresiju. Depresija kod muškaraca izgleda drukčije nego kod žena – manje tuge, više ljutnje, povlačenja i često pojačanog konzumiranja alkohola.

Ne spava dobro

Ako se vaš partner noću stalno okreće i budi, opet je biologija u igri. Zbog smanjenog lučenja testosterona noću, hormonalni ritam se remeti, što utječe na kvalitetu sna.

Gotovo 35 posto muškaraca u srednjim godinama ima probleme sa spavanjem - teško zaspu, bude se tijekom noći i danju su umorni. Rezultat? Kraći fitilj, lošija emocionalna kontrola - i naravno, mrzovoljan.

Pod kroničnim je stresom

Pritisci na poslu, financijske brige i obiteljske obveze se s vremenom gomilaju - a srednje godine su često najteže.

Muškarci između 30 i 49 godina prijavljuju najvišu razinu stresa na poslu - čak 67 posto. Loša ravnoteža između posla i privatnog života tada je vrlo česta.

Foto: MS YAPR

Osim karijere, zajedno s vama (nadamo se!) brine se o starijim roditeljima, dok istovremeno odgaja ili „ispušta“ odraslu djecu. To je razdoblje u kojem se često javlja i financijski pritisak sa svih strana.

Suočava se s neispunjenim očekivanjima

Ne radi se samo o fizičkim promjenama - vaš partner prvi put ozbiljno postaje svjestan vlastite smrtnosti.

Između 40. i 50. godine ljudi uspoređuju svoj život s planom. Je li život ispao onako kako je zamišljao? Vrlo malo muškaraca može iskreno reći: 'Da – čak i bolje!'.

Zastoj u karijeri, neostvareni snovi, prijatelj s boljom kućom, boljim poslom, 'boljim životom'… sve to može izazvati osjećaj nepravde i dubokog nezadovoljstva.

Osjeća se nevidljivo i nedovoljno cijenjeno u obitelji

Mnogi očevi u srednjim godinama osjećaju pritisak uloge hranitelja, stres i manjak priznanja. To se često manifestira kao razdražljivost i povlačenje.

Nema dovoljno seksa

U dugim vezama s djecom, mnoge žene seks doživljavaju kao još jednu stavku na popisu obaveza. Za mnoge muškarce seks je način izražavanja ljubavi - i snažan način oslobađanja od stresa.

Ako su često odbijani, to može pojačati osjećaje da su stari, neprivlačni, neuspješni i neželjeni. Muškarci koji se najbolje nose sa starenjem su oni koji imaju čvrst odnos sa suprugom, koja ih podržava i pomaže im da prođu kroz to razdoblje.

I tu leži paradoks: kad muškarcima najviše treba podrška, ponašaju se tako da je gotovo sigurno neće dobiti.

Ako se vi osjećate kritizirano, distancirano i kao da hodate po jajima, teško ćete reagirati poljupcem i pitanjem: 'Jesi li dobro, dragi?'.

Ništa od ovoga ne opravdava loše ponašanje. Ovo nije opravdanje, nego pokušaj da se ponudi uvid u to kako se on možda osjeća.

Foto: Ievgen Chabanov

Plan: 'Kako vratiti svog dobrog muža'

Uz razumijevanje i nekoliko trikova, evo korisnog dijela.

Prihvatite neke istine

Neugodna istina (za njega): istraživanja pokazuju da muškarci emocionalnu zrelost dostižu oko 43. godine - čak 11 godina kasnije od žena, koje sazrijevaju oko 32.

U trenutku kad konačno razvija potrebnu samosvijest, život mu zadaje najteže izazove. Kao da uči plivati baš kad su valovi najveći.

Istina je i da muškarcima ove generacije teže ide razgovor o emocijama. Odrasli su uz poruke poput 'dečki ne plaču' i 'budi muško'. Te navike ostaju. Dok žene o emocijama pričaju s prijateljicama, muškarci se često zatvaraju - dok sve ne iscuri kroz razdražljivost.

Foto: Dreamstime

Ne shvaćajte sve osobno

Mrzovolja je obično posljedica nečega - umora, stresa, zdravstvenih problema ili lošeg dana na poslu - a ne procjena vas. To ne opravdava nepristojnost, ali može pomoći da reagirate znatiželjom umjesto ljutnjom. 'Nisi danas svoj, dragi. Je li sve u redu?'

No zapamtite - niste njegova vreća za udaranje.

Postavite granice – nježno, ali jasno

To što se on bori s nečim ne znači da morate trpjeti stalnu lošu komunikaciju. Recite: 'Vidim da si pod stresom, ali to ne znači da možeš vikati na mene.'

Birajte bitke. Ako pustite sitnice, lakše će vas shvatiti ozbiljno kad reagirate na važne stvari.

Hrkanje nije šala – shvatite ga ozbiljno

Ako hrče, često se budi ili je umoran i nakon 7-8 sati sna, možda treba provjeru za apneju. Danas se testiranja mogu raditi i kod kuće. Kvalitetan san poboljšava sve - raspoloženje, energiju i otpornost na stres.

Riješite očito

Značajno debljanje. Pretjerano pijenje. Pušenje. Potpuni izostanak kretanja ili boravka na svježem zraku. Ako je otišao u drugu krajnost - maratoni i ekstremne dijete - pazite da prehrana nije previše restriktivna. Dodajte zdrave ugljikohidrate poput povrća, žitarica i mahunarki - i raspoloženje bi se moglo stabilizirati.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Predlažite, ne kritizirajte

'Primijetila sam da opet loše spavaš i brinem se za tebe. Možemo li večeras zajedno razmisliti što bi pomoglo?'. To će vas dovesti dalje nego: 'Nemoguće je više živjeti s tobom!'.

Budite primjer

Dok on postaje mrzovoljan, vi se istovremeno nosite sa sličnim - i dodatnim - izazovima. Perimenopauza i menopauza nisu šetnja parkom. Ako vidi da vi brinete o svom zdravlju, snu i stresu, pokazujete put.

Uvedite male rituale: 20-minutnu šetnju nakon večere, razgovore koji nisu samo o djeci i obavezama, zajedničko vrijeme, nježnost - pa polako i povratak intimnosti. I zapamtite: seks ne mora uvijek značiti odnos.

Kako ga natjerati liječniku

Ako odbija liječnika, izvadite teško oružje – emocije. 'Znam da se ti ne brineš za svoje zdravlje, ali ja se brinem. I djeca se brinu. Volimo te i ne želimo živjeti bez tebe. Možeš li to učiniti zbog nas?'.

Ako treba, vi zakažite pregled. Liječnik može provjeriti testosteron, krvnu sliku, štitnjaču, vitamin D i po potrebi predložiti terapiju za depresiju. Ako ste stvarno zabrinuti - idite s njim. Ili barem zajedno napišite popis tema za razgovor.

Razgovarajte – smireno

Recite: 'Djeluješ iscrpljeno' ili 'Pod velikim si pritiskom'. Zatim nježno razgovarajte. Što više normalizirate osjećaje srednjih godina, veća je šansa da će vas čuti.

Kada se treba zabrinuti

Ako je mrzovolja praćena velikim promjenama apetita, pojačanim pijenjem ili pušenjem, rizičnim ponašanjem ili govorom o beznađu i bezvrijednosti – potražite pomoć. Još jednom: depresija kod muškaraca se češće pokazuje kroz ljutnju nego tugu, piše Daily Mail.