Evo zašto nekima treba dezić, a drugi mogu živjeti bez njega

Ljudski znoj sam po sebi nema miris, no u kontaktu s bakterijama koje se nalaze na koži, dolazi do formiranja neugodnog mirisa kod pazuha.

Svi ljudi se znoje, no kod nekih je to prekomjerno. Mogući uzrok su genetika, lijekovi ili zdravstveni problem, no postoji način da ublažite taj problem.

Sve je u genima

Nedavna je studija otkrila da postoji gen koji određuje hoće li vaš znoj intenzivno zaudarati ili ne, a taj je gen nazvan ABCC11. Sretnici koji ga imaju, ne trebaju se zamarati s nošenjem dezodoransa.

To zapravo znači da njima nedostaje kemikalija koja u kombinaciji sa znojem od koje se hrane bakterije, objašnjava genetski epidemiolog Ian Day.

U istraživanju Sveučilišta Bristol na više od 6500 žena otkriveno je kako dva posto ispitanica ima gen ABCC11. Od tih 117 žena, 78 posto njih, premda nisu primijetile da im znoj smrdi, redovito nose dezodorans jer to smatraju pitanjem higijene.

Kad je znojenje simptom bolesti

Od mogućih stanja čiji je simptom prekomjerno znojenje najčešće se radi o dijabetesu, poremećaju u radu štitnjače nazvanom hipertireoza, medicinskoj pretilosti i učestalim tahikardijama. Kao najbolje rješenje navodi se istraživanje primarnog medicinskog uzroka i njegovo liječenja, čime će se i znojenje smanjiti na normalnu razinu.

Mogu ga potaknuti i lijekovi

Među lijekovima koji dokazano mogu uzrokovati pretjerano znojenje kao prvi na listi nalaze se antidepresivi kao i lijekovi koji služe za liječenje tjeskobe, lijekovi za regulaciju krvnog tlaka i srčane probleme, antibiotici te hormonalna terapija. Za rješenje možete pitati svog liječnika može li vam dati alternativni lijek koji neće imati znojenje kao nuspojavu, jer svaki može djelovati drugačije.

Kako si pomoći?

Većina ljudi će staviti dezodorans na pazuhe čim se probude ili prije nego što odu na posao, no novije studije pokazuju kako je to zapravo pogrešno te je puno korisnije koristiti ga navečer, nakon tuširanja.

Na taj se način znojimo i do 30 posto manje, objašnjavaju stručnjaci. Također je vrlo korisno piti čaj od žalfije koja svojim svojstvima smanjuje znojenje

