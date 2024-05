Evo zašto odabrati šampon bez sulfata, a isprobajte i recepte za domaće prirodne šampone

Sulfati (soli sumporne kiseline) se u današnje vrijeme nalaze u mnogim proizvodima za pranje i čišćenje pa tako i u šamponima, iako ih ljudi sve više izbjegavaju kod pranja kose jer pretjerano isušuju vlasište i mogu rezultirati iritacijom kože, posebno kod osjetljivijih ljudi. Osim toga, jako isušuju vlasi i čine ih lomljivima te ostavljaju bez sjaja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:32 Trikovi za korištenje brašna | Video: 24sata/pixsell

Upravo su sulfati zaslužni za stvaranje pjene. Oni pomažu povezati masnoću s vodom i lakše je ispirati s određene površine. Zbog toga se prirodni šamponi, koji ne sadrže sulfate, toliko ne pjene. To zna neke ljude zbuniti, jer dosta njih još uvijek povezuje pjenušavost sa boljom sposobnošću čišćenja - 'ako se ne pjeni, ne opere dobro', a to ne mora biti tako.

- Funkcija sulfata u šamponu je to što djeluju kao sredstvo za čišćenje, iz kose uklanjaju prljavštinu, masnoću i naslage. Koristili su se često u šamponima prije nego što je uspostavljena korelacija između suhe kose i sulfata, odnosno načina na koji mogu dehidrirati vlasište i uzrokovati probleme s tjemenom i samim vlasima - pojasnila je frizerka Michelle Sultan iz Velike Britanije, specijalizirana za kovrčavu kosu koja je inače sklonija isušivanju.

- Česta uporaba šampona s visokom koncentracijom sulfata može s vremenom utjecati na određene tipove kose i vlasišta. Neki sulfati mogu iritirati osjetljivo vlasište, uzrokovati zapetljavanje guste ili kovrčave kose i ubrzati blijeđenje boje - dodala je.

- Sulfati su se dugo dodavali svim vrstama proizvoda za čišćenje zbog njihove sposobnosti emulgiranja ulja i masnih tvari i stvaranja pjene koja ostavlja kosu i kožu čistima. Najčešće ćete naići na Sodium laureth sulfat (SLS) i Sodium lauryl sulfat (SLES). Dobivaju se iz sumpora i lauril alkohola - nadovezala se britanska trihologinja Anabel Kingsley.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Izbjegavati šampone sa sulfatima ili ne?

Anabel Kingsley smatra da oko sulfata ne bi trebalo stvarati toliko problema, posebno ako se nalaze u kvalitetnim proizvodima i koriste ciljano.

- Uvijek je važno sagledati formulaciju kao cjelinu u odnosu na jedan određeni sastojak. Ako je proizvod dobro formuliran za određenu vrstu kose, trebao bi ispuniti svoju namjenu i biti savršeno koristan. Kovrčava kosa je prirodno sklona biti suha i dehidrirana zbog činjenice da je potrebno više vremena kako bi prirodna ulja dosegla cijelu duljinu vlasi. U tom slučaju je najbolje izbjegavati sulfate koji će kosu dodatno, nepotrebno isušiti, kao i sve alkohole koji isušuju - pojasnila je ova trihologinja.

Mnogi ljudi mogu koristiti sulfate bez ikakvih negativnih posljedica. Ako ste cijeli život koristili šampone koji sadrže sulfate i nikada niste primijetili nikakve probleme s vlasištem, tad ih možete i dalje koristiti, savjetuje Anabel Kingsley

- S druge strane, sulfati nisu prikladni za osobe s kožnim bolestima ili pretjeranom osjetljivošću kose i/ili vlasišta. Imate li kožna oboljenja poput ekcema ili psorijaze, mudrije se prebaciti na formule bez sulfata - dodala je.

Sulfate bi trebali izbjegavati, kao što je već ranije spomenuto, i ljudi s kovrčavom kosom. Oni bi svakako trebali zaobilaziti sulfate u širokom luku žele li da im kovrče budu sjajne i elastične, a ne suhe i ispucale.

Također, sulfati nisu niti za pobojanu kosu, jer znaju biti glavni krivac za brže ispiranje boje s vlasi, prenosi myimperfectlife.com

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Pokušajte izabrati šampon koji odgovara vašem tipu kose, bilo da se radi o blagoj varijanti namijenjenoj obojenoj kosi ili bogatijoj koja regenerira oštećene vlasi. Birajte šampone koji ne sadrže sulfate (SLS) jer oni isušuju kosu i vlasište pa se u konačnici brže masti jer folikuli počnu proizvoditi više masnoće - savjetuje Paul Cucinello, renomirani frizer iz New Yorka.

- Ukoliko je kosa oštećena od pretjerane izloženosti visokim temperaturama,npr. od pegle za kosu i previše feniranja, tada je nikako ne bi trebalo prati češće od dva puta na tjedan. Također, poželite li češće oprati kosu, jer ste se možda oznojili nakon treninga, tad je samo isperite toplom vodom, ne nanosite šampon. To će biti sasvim dovoljno da vam kosa ponovno djeluje čisto i lepršavo - dodao je.

Prečesto pranje kose može isušiti vlasište jer se s njega ispire sebum - masna supstanca koju proizvode žlijezde u koži, a čija uloga je čuvanje tjemena i kose od isušivanja.

Recepti za domaće šampone bez sulfata

Šampon za masnu kosu

Trebat će vam sok od limuna (40 ml), vodka (15 ml), bademovo ulje (10 ml) i jedan žumanjak. Sve sastojke pomiješajte pa nanesite na mokru kosu. Polako masirajte tjeme dok perete vlasi. Na kraju kosu isperite toplom vodom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Šampon za suho pranje

Vrlo je jednostavno. Pripremite 60 g zobene kaše, koju je potrebno usitniti u mlincu za kavu, i 15 g soda bikarbone. Pomiješajte sastojke i nanosite na vlasište kada vam se kosa ne da prati, a želite je malo osvježiti.

Ovaj šampon za suho pranje pogodan je za normalnu i masnu kosu. Pospite malo po tjemenu, protrljajte, ostavite kratko pa se počešljajte.

I soda bikarbona je odlična

Soda bikarbona se pomiješa s vodom u omjeru 1:3, znači na jednu količinu sode idu tri vode. Na primjer, za kosu dužine do ramena dovoljno je dvije do tri žlice sode. Smjesa se nanese na suhu ili mokru kosu od korijena prema krajevima i ostavi jednu do tri minute. Potom se ispere vodom.

Nakon toga se ispere i s mješavinom octa (bijeli ili jabučni) i vode u omjeru 1:4. Na kraju po kosi pustite mlaz hladne vode jer pomaže zadržati vlagu u vlasima i daje kosi sjaj.