Evo zašto se mnogi ljeti bude ukočeni: Ne radite ovu grešku!

Ljetne noći bez ventilatora ili klima-uređaja mnogima su gotovo nezamislive. Iako rashlađena prostorija može olakšati uspavljivanje, jutarnja ukočenost vrata, ramena ili leđa često se pojavljuje upravo nakon noći provedene na izravnom udaru hladnog zraka. Problem najčešće nije samo u ventilatoru ili klimi, nego u kombinaciji hladnoće, dugotrajnog mirovanja i nepravilnog položaja tijela.

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Ventilator nemojte usmjeravati izravno prema tijelu

Ventilator ne hladi zrak u prostoriji, nego ga pokreće i ubrzava isparavanje znoja s kože, zbog čega imamo osjećaj da nam je hladnije. Međutim, ako satima puše izravno prema vratu, ramenima ili leđima, pojedine skupine mišića mogu se rashladiti i postati napetije, osobito ako cijelu noć ostanemo u gotovo jednakom položaju.

Hladnoća kod nekih ljudi može pojačati osjećaj mišićne i zglobne ukočenosti, no ventilator nije jedini ni nužno glavni krivac. Neodgovarajući jastuk, spavanje na trbuhu, iskrivljen vrat i ranije postojeći problemi s kralježnicom također mogu dovesti do bolnog buđenja. Jastuk bi trebao držati vrat u ravnini s ostatkom kralježnice, bez pretjeranog savijanja prema gore, dolje ili u stranu.

Ventilator je zato bolje postaviti nekoliko metara od kreveta i usmjeriti ga prema zidu, stropu ili drugom dijelu prostorije kako bi zrak cirkulirao, ali ne udarao izravno u tijelo. Korisna je i funkcija okretanja te vremenski programator koji će uređaj ugasiti nakon što zaspite.

Foto: 123RF

Oprezno i sa spavanjem pod klimom

Sličan problem može nastati kada je klima-uređaj podešen na vrlo nisku temperaturu ili kada hladan zrak puše ravno prema krevetu. Tijekom noći prirodno se snižava tjelesna temperatura, pa pretjerano rashlađivanje prostorije nije potrebno. Za kvalitetan san uglavnom se preporučuje svježa, ali ne ledena soba, približno između 18 i 20 Celzijevih stupnjeva, uz prilagodbu osobnim potrebama.

Temperaturna razlika između vanjskog i unutarnjeg prostora također ne bi trebala biti ekstremna. Umjesto naglog hlađenja na 16 ili 17 stupnjeva, ugodnije je prostoriju rashladiti prije odlaska u krevet, a tijekom noći povisiti temperaturu ili uključiti noćni način rada.

Krilca klime treba usmjeriti tako da zrak ne puše prema glavi, vratu i gornjem dijelu tijela. Klima-uređaji dodatno isušuju zrak, zbog čega se mogu pojaviti suho grlo, začepljen nos, kašalj ili nadražene oči. Redovito čišćenje filtara i održavanje uređaja važno je i zbog kvalitete zraka u spavaćoj sobi.

Kako si pomoći kada se probudite ukočeni?

Ako je ukočenost blaga i nije posljedica ozljede, prvo pokušajte polako razgibati bolno područje. Vrat lagano okrećite lijevo i desno, ramena podižite i kružite njima, ali bez trzaja, naglog istezanja i forsiranja preko granice boli.

Topao tuš ili termofor mogu pomoći u opuštanju napetih mišića vrata, ramena i leđa. Topli oblog uvijek stavite preko tanke tkanine i nemojte zaspati s uključenim grijaćim jastukom. Kod svježe ozljede, otekline ili naglo nastale boli prikladniji može biti hladan oblog, također umotan u tkaninu.

Potpuno mirovanje obično nije najbolji izbor. Lagano hodanje i nježno kretanje često su korisniji od višesatnog ležanja jer pomažu održati pokretljivost mišića i zglobova. Vježbe treba izvoditi sporo, a opseg pokreta povećavati postupno, koliko bol dopušta.

Provjerite i jastuk. Previsok ili premekan jastuk može cijelu noć držati vrat u neprirodnom položaju. Pri spavanju na boku glava bi trebala ostati u ravnini s kralježnicom, dok se kod spavanja na leđima preporučuje niži, čvršći jastuk koji podupire prirodnu krivulju vrata. Spavanje na trbuhu može dodatno opteretiti vrat jer glava satima ostaje okrenuta na jednu stranu.

Foto: 123RF

Kada ukočenost nije bezazlena?

Povremena jutarnja ukočenost najčešće prolazi uz toplinu, blago razgibavanje i izbjegavanje izravnog puhanja. Ipak, liječniku se treba javiti ako je bol izrazito snažna, pogoršava se, traje dulje od nekoliko tjedana ili se širi u ruke ili noge.

Pregled je potreban i ako se uz bol pojave slabost, trnci, utrnulost, gubitak osjeta, visoka temperatura, jaka glavobolja, problemi s hodanjem ili kontrolom mokrenja i stolice. Takvi simptomi ne bi se trebali pripisivati samo ventilatoru ili klimi.

Foto: 123RF

Ventilator i klima nisu neprijatelji zdravog sna, ali ih treba pravilno koristiti. Umjereno rashlađena soba, neizravno strujanje zraka, odgovarajući jastuk i pravilan položaj tijela najbolja su zaštita od neugodnog jutarnjeg iznenađenja.



