Evo zašto se muškarcima koji žive u gužvi grada teže 'diže'

Plodnost direktno utječu mnogi faktori zagađenja, a vjerojatno je samo pitanje kad će studije potvrditi vezu između zagađenja iz prometa sa erektilnom disfunkcijom, ali i smanjenom plodnošću kod muškog spola, kaže ginekologinja dr. Vesna Hrni, a u tom smjeru već su krenula i istraživanja u svijetu.

Muškarci koji žive u blizini glavne prometnice imaju veći rizik od problema s postizanjem erekcije zbog visoke izloženosti zagađenjima, sumnja se na temelju studije koju su, zasad doduše samo na štakorima, proveli znanstvenici Sveučilišta Guangzhou u Kini.

Naime, kod skupine štakora koje su stručnjaci nekoliko mjeseci izložili zagađenjima kakva su uobičajena pored glavnih prometnica, sposobnost postizanja erekcije bila je 'značajno smanjena' u odnosu na četiri različite kontrolne skupine štakora.

Foto: Dreamstime

Prva skupina štakora udisala je zagađivače dva sata na dan tijekom tri mjeseca, druga četiri, a treća šest sati, dok je kontrolna skupina štakora bila pošteđena udisanja zagađenog zraka, pojasnili su znanstvenici u časopisu Journal of Sexual Medicine. Rezultati su povećali zabrinutost znanstvenika oko mogućeg utjecaja blizine zagađivača iz prometa na mušku plodnost, prenosi The Sun.

Pretpostavlja se da je razlog za nezgode štakora koji su bili najizloženiji zagađenjima u tome da su čestice otrova usporile protok krvi kroz krvne žile do genitalija, što je povećalo rizik od erektilne disfunkcije. No na temelju njihovog iskustva, čini se da to nije jedini problem na koji treba obratiti pažnju - muškarci koji su izloženiji zagađenjima mogli bi se brže umarati tijekom seksa, jer izloženost zagađenjima može utjecati na kapacitet pluća, tvrde znanstvenici.

Ukratko, pretpostavlja se da je moguće povući čvrstu poveznicu između zagađenja zraka i muške plodnosti.

- Muška neplodnost je prije nekih dvadesetak godina bila uzrokom bračne neplodnosti tek u 20 posto slučajeva, danas je njen udio narastao na 40 posto, a uz infekcije i urođene poremećaje, te neke autoimune bolesti, već se dugo zna da to možemo zahvaliti utjecaju kemijskih i fizičkih agenasa - kaže ginekologinja dr. Vesna Hrni, koja se bavi i bračnom neplodnošću.

Kaže kako postoje brojne studije utjecaja kemijskih i fizičkih agenasa iz okoliša na mušku plodnost, koje su povezale neplodnost kod muškaraca s profesionalnom izloženošću pesticidima, kod kojih je koncentracija spermija bila i do četiri i pol puta manja, a njihova pokretljivost osam puta slabija u odnosu na muškarce iz kontrolne skupine.