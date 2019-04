Evo zašto šute: Na Isusov grob za Uskrs ide 20.000 vjernika

Bazilika Svetog groba je crkva u Jeruzalemskom starom gradu gdje se po predaji nalazi grob u koji je Krist bio položen. Nalazi se na mjestu gdje se nalazila Golgota, brdo Kristove Pasije.

Tada je to bio napušteni kamenolom oko kojeg je bilo groblje, a stoljeće kasnije Rimljani su tamo izgradili kompleks hramova. Baziliku je dao izgraditi rimski car Konstantin I. Veliki, a završena je 335. godine. Obnavljana je nekoliko puta, nakon ratova i potresa.

Grob čuvaju franjevci, a među njima je i jedan Bjelovarac fra Siniša Srebrenović (38).

- Osim tri crkve koje imaju vlasništvo, u bazilici se nalaze dodatne dvije crkve koje mogu slaviti liturgiju, ali bez polaganja vlasničkih prava na samu baziliku. Riječ je o koptskoj crkvi ili crkvi Egipta te Sirijskoj pravoslavnoj crkvi. I s njima se moramo koordinirati u rasporedu liturgija i svemu što se događa u odnosima između vjerskih zajednica. To je prva dužnost koja mi stoji u samoj bazilici - rekao je fra Siniša koji je u Svetoj zemlji već 12 godina. Među gostima u bazilici Siniša često prepoznaje zemljake.

- Teško je reći koliko nas ljudi na dan posjeti jer je riječ o rijekama vjernika. Hrvata doista puno dolazi i na sve načine im pokušavamo pomoći sa smještajem u gradu. Poučeni iskustvom iz ranijih godina, možemo pretpostaviti da će najmanje 20.000 hodočasnika posjetiti Jeruzalem za uskrsne blagdane - govori.

Upozorava sve hodočasnike koji za Uskrs namjeravaju doći u Jeruzalem da su smještajni kapaciteti uglavnom mjesecima ranije popunjeni, a cijene "idu u nebo". Mnogi vjernici koji žele biti na misi gotovo cijelu noć provedu pred ulaznim vratima bazilike.

Na ulazak pred Isusov grob čeka se i do pola sata. No na grobu se, pod budnim okom svećenika, smije zadržati do dvije minute. Vjernici na tih nekoliko minuta šute te osjete mir i spokojstvo.

Kad se uđe u baziliku, s desne strane nalazi se stubište s 18 stuba koje vode u Golgotu. Nakon stuba put hodočasnike vodi do 'kamena pomazanja', do kojeg se teško probiti jer mnoštvo ljudi čeka da dotakne ili poljubi kamen te u molitvi izrazi svoje želje, nadanja i patnje. Neposredno pokraj groba nalazi se i prostorija u kojoj je Isus bio zatvoren čekajući izvršenje presude.

Druga postaja je kapela udaljena oko 50 metara od mjesta osude, gdje je Isus bičevan i odakle je s križem krenuo na svoj put. Slijedi treća od ukupno 14 postaja križnog puta.

Stari dio Jeruzalema ili, kako ga oni zovu, Sveti grad, opasan je zidinama u koje se ulazi na jedna od sedam vrata. Taj dio grada podijeljen je na četiri vjerske skupine - židovsku, kršćansku, muslimansku i armensku, koje zajedno upravljaju Bazilikom groba i Isusova uskrsnuća.