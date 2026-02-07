Evo zašto sve više ljudi mijenja svoju karijeru nakon 35. godine

Dok su se nekada karijerni putevi smatrali linearnima i gotovo unaprijed određenima, današnje okolnosti potiču sve veći broj ljudi da u srednjoj životnoj dobi preispitaju vlastite profesionalne izbore i krenu u novom smjeru.

Jedan od ključnih razloga leži u promjenama na tržištu rada. Tehnološki napredak, digitalizacija i automatizacija doveli su do nestanka nekih zanimanja (blagajnici na naplatnim kućicama/u kinu, videoteke, poštanski službenici...), ali i stvaranja potpuno novih. Poslovi koji su prije dvadeset godina jamčili sigurnost danas često više ne postoje ili su se znatno promijenili, što mnoge radnike prisiljava na prekvalifikaciju i učenje novih vještina. Ljudi nakon 35. godine, s već stečenim radnim iskustvom i jasnijom slikom vlastitih sposobnosti, često su spremniji napraviti promjenu nego ostati u nesigurnim ili nezadovoljavajućim uvjetima.

Sve veći utjecaj ima i promjena vrijednosti. Mnogi u toj životnoj fazi počinju davati prednost kvaliteti života, ravnoteži između privatnog i poslovnog vremena te osobnom ispunjenju. Dugotrajni rad u stresnim okruženjima, prekovremeni sati i osjećaj da posao nema dublji smisao često dovode do sagorijevanja. Nakon godina odricanja, ljudi sve češće postavljaju pitanje žele li ostatak radnog vijeka provesti radeći nešto što ih ne ispunjava.

Iskustvo također igra važnu ulogu. Mnogi su već do tada prošli kroz različite poslove, projekte i radna okruženja, što im daje realniji pogled na vlastite interese i granice. Za razliku od mlađih godina, kada se karijerni izbori često temelje na očekivanjima okoline ili financijskoj sigurnosti, kasnije odluke češće su rezultat osobne zrelosti i samopouzdanja. Ljudi tada jasnije znaju što ne žele, ali i što ih istinski zanima.

Velik poticaj promjenama karijere daje i dostupnost obrazovanja. Online tečajevi, programi prekvalifikacije i cjeloživotno učenje omogućili su lakši ulazak u nova područja, bez potrebe za dugotrajnim formalnim školovanjem. To je osobito važno za osobe koje imaju obiteljske obveze i ne mogu si priuštiti višegodišnji povratak u obrazovni sustav. Učenje novih vještina danas je fleksibilnije i pristupačnije nego ikada prije.

Ne treba zanemariti ni utjecaj pandemije i globalnih kriza koje su dodatno ubrzale ovaj trend. Razdoblja neizvjesnosti mnoge su potaknula na preispitivanje životnih prioriteta, ali i pokazala da sigurnost jednog radnog mjesta više nije zajamčena. Rad od kuće, fleksibilni oblici zaposlenja i rast freelance ekonomije otvorili su nove mogućnosti onima koji su ranije smatrali da promjena karijere nosi prevelik rizik.

Iako promjena karijere nosi određene izazove, poput financijske nesigurnosti ili straha od početka "od nule", sve više ljudi svjesno prihvaća te rizike. Prednost ove životne dobi je u razvijenim radnim navikama, odgovornosti i sposobnosti donošenja promišljenih odluka. Poslodavci sve češće prepoznaju vrijednost zrelijih radnika koji, uz nove vještine, donose i bogato iskustvo.

Trend promjene karijere sredinom tridesetih godine pokazuje da profesionalni život više nije strogo ograničen jednim izborom donesenim u mladosti. Umjesto toga, on postaje proces prilagodbe, učenja i traženja smisla. U društvu koje se brzo mijenja, sposobnost promjene sve se češće pokazuje kao ključna vještina, bez obzira na godine.