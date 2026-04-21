Evo zašto žene varaju: Ovo su razlozi koje niste očekivali...

Stručnjaci i terapeuti slažu se u jednom: ženska nevjera rijetko je samo priča o strasti. Ona je puno češće simptom duboke emocionalne praznine i tihi krik za promjenom unutar veze ili vlastitog života.

Dok statistike pokazuju da se "jaz u nevjeri" između spolova posljednjih desetljeća smanjio, motivi ostaju bitno različiti. Dok muškarci mogu biti sretni u vezi i svejedno tražiti seksualnu novost, žene se na prevaru odlučuju iz posve drugih razloga.

Potraga za izgubljenim dijelom sebe

Jedan od najčešćih razloga ženske nevjere je osjećaj emocionalne napuštenosti. Ne radi se nužno o potrazi za drugim muškarcem, već o potrazi za drugom verzijom sebe - onom koja se osjeća živom, viđenom i poželjnom.

Psihoterapeutkinja Esther Perel, poznata po svom radu na području veza, tvrdi da je afera često izraz čežnje i gubitka. Žena ne traži nužno novog partnera, već pokušava vratiti dijelove sebe koje je izgubila u braku ili dugoj vezi - mladost, slobodu, vitalnost ili osjećaj vlastite vrijednosti. U tom kontekstu, afera postaje sredstvo samoistraživanja.

To potvrđuju i iskustva iz terapeutske prakse. Mnoge žene opisuju osjećaj usamljenosti unutar braka kao ključni okidač.

​- Bile smo usamljene, nepovezane, nismo osjećale bliskost s partnerom i uzimalo nas se zdravo za gotovo - objašnjava bračna i obiteljska terapeutkinja Winifred Reilly, sažimajući ispovijesti svojih klijentica.

​- Govorile su da žele nekoga tko će ih gledati u oči i učiniti da se ponovno osjećaju seksi - dodaje.

Emocionalna praznina kao glavni okidač

Biološka antropologinja Helen Fisher provela je istraživanje koje je pokazalo da su žene sklonije ući u aferu zbog usamljenosti i da će se češće emocionalno povezati sa svojim ljubavnikom. Njeni podaci su otkrili da je 34 posto žena koje su imale aferu bilo sretno ili vrlo sretno u svom braku, dok je ista stvar vrijedila za čak 56 posto muškaraca.

Ova razlika je ključna. Muškarci, prema Fisher, češće vide aferu kao "dodatak" sretnom braku, dok je za žene ona češće "alternativa" ili strategija za dopunu onoga što im u braku nedostaje. One su sklonije biti nezadovoljne primarnom vezom, dok muškarci mogu biti relativno zadovoljni i svejedno počiniti preljub.

Kad afera postane čin pobune

Ponekad nevjera nije samo potraga za emocijama, već i nesvjestan čin pobune protiv braka koji se doživljava kao institucija koja guši. U vezama gdje žena nema osjećaj autonomije ili ravnopravnosti, afera može postati jedini prostor u kojem osjeća slobodu i kontrolu nad vlastitim životom.

Terapeuti to opisuju kao "ventil" za žene koje ne znaju kako drugačije izraziti svoje nezadovoljstvo. Primjerice, žena čiji partner kontrolira financije, donosi sve odluke i tretira je kao dijete, može u tajnoj vezi pronaći osjećaj zrelosti i samopoštovanja koji joj kod kuće nedostaje. U tom smislu, preljub, iako destruktivan, postaje paradoksalan pokušaj razvoja u zreliju i neovisniju osobu.

Manje očiti, ali snažni motivi

Osim emocionalne gladi i pobune, postoji niz drugih, suptilnijih motiva. Nisko samopouzdanje može ženu natjerati da traži potvrdu svoje privlačnosti izvan veze. Afera tada služi kao privremeni lijek za osjećaj nevidljivosti. Dosada i monotonija, čak i u inače stabilnim vezama, mogu potaknuti želju za uzbuđenjem i novim iskustvima.

Neke žene koriste aferu kao nesvjesnu "izlaznu strategiju" iz veze koju se ne usuđuju prekinuti direktno. Nevjera tada postaje katalizator za neizbježan kraj. Možda najviše iznenađuje otkriće da se neke žene upuštaju u afere ne da bi napustile brak, već da bi u njemu mogle ostati. Afera im pruža ono što im je potrebno da budu ispunjenije, a time i strpljivije i sretnije supruge.

*kreirano uz pomoć AI-ja*