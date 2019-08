Farmer stavio prsten kravi na vime i tako zaprosio djevojku

Upravo kada čovjek pomisli da je vidio sve moguće varijante prosidbi, pojavi se nova i iznenadi koliko ljudi mogu biti maštoviti.

Tako je jedan mladi farmer iz Singapura djevojku zaprosio stavivši dijamantni prsten kravi na vime. Znao je da će ići pomusti krave i samo je čekao njezinu reakciju. Iako se radi o simpatičnoj ideji koja kravi nimalo nije škodila, jer je prsten na vimenu stajao kratko, neki to smatraju zlostavljanjem životinje.

Fotografija prstena na vimenu pojavila se u zatvorenoj Facebook grupi 'That's it, I'm ring shaming' koja ima oko 18.000 članova i brzo se proširila medijima.

