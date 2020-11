Zid ure\u0111en anti\u010dkim zidnim umjetninama, poput markiranih slova, daski ili starinskim drvenim ormari\u0107em zasigurno \u0107e privu\u0107i pozornost.\u00a0\u00a0Napunite police ormari\u0107a jednobojnim predmetima\u00a0kao \u0161to su vintage vr\u010devi i posude za dodatni \u0161arm.

2.\u00a0Karirani nagla\u0161eni zid

Ovaj obrazac je ru\u010dno oslikan. Mo\u017eete ga\u00a0napraviti\u00a0pomo\u0107u bijele i analogne sheme boja. . Prenamijenite stare podne daske tako \u0161to \u0107ete ih ponovo oblo\u017eiti i objesiti kao\u00a0policu.

3.\u00a0Divlji zapad

Ne mo\u017eemo se odlu\u010diti koju ukras ovdje krade pozornost\u00a0na ovom modernom kaminu\u00a0- \u00a0slon od kartona ili glamurozni zlatni ovan. U svakom slu\u010daju, ove razigrane\u00a0\u017eivotinje podi\u017eu ovaj prostor. Prazne dijelove ispunite biljkama ili drugim prirodnim elementima.

4.\u00a0Klasi\u010dni naglasci u\u00a0seoskim ku\u0107ama

Ispolirajte\u00a0stare pladnjeve. Mogu vam poslu\u017eiti za lijepu dekoraciju kuhinjskog zida. Slo\u017eite ih okomito na zid \u00a0kako bi vizualno pro\u0161irili va\u0161u kuhinju.\u00a0

5.\u00a0Moderna seoska ku\u0107a

Suvremeno se ovdje susre\u0107e s rustikalnim kad se svjetlucavi luster spari s industrijskim akcentima u ovom kutu koji je pretvoren u maleni ured.

6.\u00a0Mje\u0161oviti materijali

Metal i drvo omiljeni su spoj u seoskim ku\u0107ama. Pomije\u0161ajte to dvoje kako biste donijeli zanimljiv kontrast dnevnoj sobi ili predsoblju, pi\u0161e Better Homes and Gardens.