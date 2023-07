Ferdinand Budicki prvi je položio vozački ispit u Hrvatskoj

Prva vozačka dozvola u Hrvatskoj izdana je 27. srpnja 1910. godine. Dobio ju je Ferdinand Budicki, dobrostojeći zagrebački trgovac, poznat po tome što je u Zagreb dovezao prvi automobil još 1901. godine. Riječ je bila o automobilu marke Opel, koji je kupio u Beču za 4000 kruna. Budicki je voziti naučio još u Beču, a tamo je dobio i svoju prvu vozačku dozvolu. Ipak, za vožnju u Hrvatskoj trebala mu je ovdje izdana dozvola, koju je i dobio nakon urednog polaganja vozačkog ispita. Njegova hrvatska vozačka dozvola nosila je redni broj 1. Iste, 1910. godine, Budicki je otvorio i prvo zastupstvo za prodaju automobila u Zagrebu. Marka koju je prodavao bio je Ford i njegov je zastupnik ostao punih 18 godina. Još 1906. bio je suosnivač prvog Hrvatskog automobilskog kluba. Inače, Budicki je bio poznat kao avanturist. Proputovao je biciklom mnoge europske zemlje i sjevernu Afriku, a balonom je letio od Zagreba do Stubice i Velike Gorice te do Baške na Krku. Prva žena koja je dobila vozačku dozvolu u Hrvatskoj bila Alma pl. Balley, i to 1914. godine, samo četiri godine nakon Budickog.