Ferić: Tko radi bolju kobasu od nas Slavonaca? E pa Dalmoši!

Nema pravog novinara bez ogromne doze znatiželje, koja čovjeka navodi da gurne nos baš u sve, kako u poslu tako i u slobodno vrijeme. Zapravo, pravog novinara prepoznat ćete upravo po tome što jednaku strast uloži u svoj posao, kao i u ono što ga zaintrigira u slobodno vrijeme, a jedan od sjajnih primjera tih “pravih” naš je kolega Stanko Ferić. Rođen je 1954. u Starim Mikanovcima, u općini Vinkovci, i do 1986. živio je i radio kao novinar, javni i kulturni djelatnik u Slavonskom Brodu. Od 1986. živi i radi u Šibeniku, a radio je kao novinar Večernjeg lista, Jutarnjeg lista, Vjesnika, Poleta, Slobodne Dalmacije te kao dopisnik i suradnik niza časopisa i revija. Pokrenuo je časopis i portal Volim Šibenik, a iz te se ljubavi, začinjene ljubavlju prema dobroj spizi, na kraju rodila i knjiga, koju je nedavno predstavio: “Gastrokulinarski peljar šibenskog, kninskog, drniškog i skradinskog kraja, Bukovice, Zagore, šibenskog primorja i šibenskog otočja”, koji je izdao u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Šibenika i uz veliku pomoć sina Danijela, koji je autor većine fotografija.