ART EXPLORA U RIJECI

Festival koji putuje morem i donosi umjetnost svima: Art Explora brod sidri se u Rijeci

Piše Karolina Krčelić,
Rijeka postaje kulturni epicentar! Festival Art Explora stiže s prvim svjetskim brodom-muzejem. Umjetnost, ekologija i zajednica spajaju se u jedinstvenom događaju na Jadranu

Nakon što je već oduševio više od 300.000 posjetitelja diljem Mediterana, Festival Art Explora – jedinstveni putujući kulturni događaj na prvom svjetskom brodu-muzeju – prvi put stiže u Hrvatsku. Od 12. do 20. rujna 2025., Rijeka će postati domaćin ovog impresivnog festivala koji spaja umjetnost, znanost, ekologiju i zajednicu, kroz bogat interdisciplinarni program na Gatu Karoline Riječke.

Besplatan festival za sve generacije – na moru i kopnu

Art Explora Festival je potpuno besplatan i otvoren za javnost, a Rijeka će se, uz brojne mediteranske gradove, upisati na kulturnu mapu inovativnog pristupa umjetnosti i sudjelovanja publike. Festival se održava na brodu-muzeju, na rivi, ali i u prostorima Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te Muzeja grada Rijeke.

Tema festivala: Iza plime – umjetnost, sjećanje i more

Pod naslovom “Iza plime” / “Behind the Tide”, kustosica hrvatskog izdanja festivala Branka Benčić osmislila je program koji propituje naš odnos s morem kroz umjetničke, povijesne i društvene narative. Kroz koncerte, performanse, imerzivne instalacije, radionice i filmske projekcije, festival poziva na zajedničko promišljanje o Mediteranu kao prostoru dijaloga, migracija i kulturnih veza.

Koncerti

Koza Mostra (GR) – grčki rock-ska bend (12.9.)

DuOud (FR/TUN) – elektroničko-akustični duo (12.9.)

Zbor Praksa – pjesme otpora i solidarnosti (13.9.)

Cuncordias (IT) – sardinijska tradicionalna glazba (13.9.)

The Siids & ABOP – riječka glazbena scena (12. i 19.9.)

JMZM – arhivska zvučna izvedba inspirirana morem (19.9.)

Inner Child – bio-akustična elektronika (20.9.)

Marinada – eksperimentalni riječki projekt (20.9.)

Performansi

Propulsor – Partitura za brod Galeb (14.9.)

Arka Kinari – klimatski artivizam na moru (20.9.)

Kuća ekstremnog muzičkog kazališta – s Indošem, Vrvilo i Marušićem (13.9.)

Ephemeral Garden – kontemplativni audiovizualni performans (14.9.)

Filmski i diskurzivni program

Ultramarine – eksperimentalni film Vincenta Meessena (18.9.)

Mahnito more karbona – filmski kolaž o eroziji i obnovi (17.9.)

Razgovori s umjetnicima i znanstvenicima – o Jadranu, ekologiji i zvuku (19. i 20.9.)

Radionice i susreti

Umjetničke i edukativne radionice za sve dobne skupine

Interakcije s kustosima i umjetnicima

Istraživanje kulturne baštine Rijeke kroz vodiče i šetnje

Poseban doživljaj: Brod - muzej Art Explora

Na brodu se nalaze dvije glavne atrakcije:

  • Gornja paluba – imerzivno zvučno iskustvo o bogatstvu Mediterana, u suradnji s IRCAM institutima iz Francuske
  • Unutrašnjost broda – serijal VR iskustava “Čuda Mediterana”, razvijen s Ubisoftom, vodi posjetitelje kroz povijesne gradove Atene, Aleksandrije i Venecije

“Oceanski vikendi” – Rijeka u fokusu UN-ove Dekade oceana

Kao dio UN-ove inicijative za očuvanje oceana, 19. i 20. rujna održat će se "Oceanski vikendi", s panelima, diskusijama i izvedbama na temu ekologije, klimatskih promjena i mora kao zajedničkog dobra. Gosti uključuju:

  • Robertinu Šebjanič i Davora Miškovića – o umjetnosti, znanju i Jadranskom moru (19.9.)
  • Inner Child i Andro Giunio – o zvuku, biologiji i umjetnosti (20.9.)
Rijeka kao europska luka umjetnosti

Festival Art Explora u Rijeku donosi novi pogled na Mediteran – ne samo kao prostor ljepote, već i mjesto susreta, solidarnosti i kreativnosti. U fokusu festivala je uključivanje publike, inovacija i društvena odgovornost kroz umjetnost.

Ulaz je besplatan, program otvoren za sve!

