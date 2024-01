Fidela Castra izbacili s utakmice bejzbola jer je udario bacača

Kubanskoga komunističkog vođu Fidela Castra 22. siječnja 1959. su izbacili s bejzbolske utakmice Zimske lige, nakon što je kao gledatelj udario bacača. Mnogi vjeruju da je sukob na toj utakmici bio razlog da nedugo nakon toga zabrani profesionalni sport na Kubi, čime je udario čavao u lijes kubanske zimske bejzbolske lige i natjerao mnoge sportaše da emigriraju.

Kao i o većini drugih stvari u njegovu životu, o bejzbolu je ispleten niz mitova. U pričama koje ga veličaju može se pročitati da je i sam igrao bejzbol, na Sveučilištu Havana, gdje je '40-ih godina studirao pravo, te da je igrom privlačio pažnju skauta u SAD-u. Priče idu do tvrdnje da su neki američki timovi bacili oko na njega kao na udarača s potencijalom i nudili mu da se okuša u igri kod njih, no profesor Roberto Gonzalez Echevarria s Yalea potrudio se odbaciti te mitove. U knjizi "Cuba's History in Baseball" kaže da je jedina istina to da su Castru već na sveučilištu sugerirali da se kani bejzbola jer nema talenta.

Castro je od 1959. godine obnašao funkciju kubanskog premijera, sve do 1976., kad postaje i predsjednik. Odstupio je s funkcija 2008., nakon dugotrajne bolesti, no upućeni tvrde da je još 2012. imao utjecaja na bejzbolsku ligu.

Eduard VII. preuzeo krunu kralja

Nakon pune 63 godine na britanskom prijestolju, preminula je kraljica Viktorija i 22. siječnja 1901. godine krunu je preuzeo njen sin, kralj Eduard VII. Po duljini vladavine, ona je dotad bila najdugovječnija žena na toj funkciji - te četvrta ako se računaju i kraljevi. Podsjetimo, tu joj je "titulu" oduzela kraljica Elizabeta, koja je Velikom Britanijom vladala punih 70 godina.

Započeo ustroj vatikanske Švicarske garde

Ustroj vatikanske Švicarske garde počeo je 22. siječnja 1506. Tog je dana u Rim stiglo prvih 150 vojnika, koje je na Trgu sv. Petra blagoslovio papa Julije II.

