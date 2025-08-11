Fiesta Latina stiže u Zagreb: Tjedan pun latino okusa i plesa na Strossmayerovom trgu

Organizator festivala, agencija Kokoš ili jaje, koja stoji iza festivala poput Burger, Pizza i Asian Street Food Festivala, donosi u srce metropole jedinstvenu priliku za zaljubljenike u autentičnu latino kuhinju i glazbu.

Tijekom sedam dana, na deset kućica predstavit će se vrhunski ugostitelji i kreatori pića: Taquería Cato, Arepera Maracay, Tres Tacos by Mario Mihelj, Noel* Street Food by Ivan Temšić, Nachurros, Gdje je Jura by Juraj Klepić, ArtofBar by Filip Lipnik, Exotic King, GingleBells i Mojito Bar.

Foto: PR

Gurmani će moći kušati različite latino specijalitete, od meksičkih tacosa i venezuelanskih arepa, preko argentinskih i brazilskih roštiljskih delicija, do slastica poput churrosa i autorskih verzija kultne torte Tres Leches. Uz hranu, festival nudi i raznovrsnu ponudu koktela inspiriranih latino tradicijom, poput Mojita, Cube Libre, Palome i Margarite, pripremljenih od strane iskusnih miksologa.

Foto: PR

Uz kulinarske užitke, festival donosi i besplatne plesne radionice na kojima će svi zainteresirani moći naučiti salsu, bachatu, rueda, jive i cha-cha-cha. Plesne korake podučavat će profesionalni instruktori iz Plesnog centra MegaDance i drugi renomirani plesači.

Osim plesa, organizirane su i kulinarske te koktel radionice, chef Mario Mihelj pokazat će tajne pripreme tacosa i guacamolea, dok će miksolog Filip Lipnik držati radionicu koktela Paloma i Daiquiri, uključujući i zabavno blind test natjecanje.

Foto: PR

Posebnu poslasticu za ljubitelje roštilja donosi BBQ Hot Yard, gdje će Davor Šušković i ekipa održati masterclass o pripremi klasičnih latinoameričkih jela poput brazilskog Picanha steaka, argentinskog Choripana i peruanskih mariniranih pilećih krilaca.

Foto: Zrinka Ferina

Za vrhunsku atmosferu i plesni ugođaj brinut će DJ-i Kanca, Bondža, Collins, Bukljaš i Mataya, koji će svake večeri zagrijavati publiku najboljim latino ritmovima.

Fiesta Latina je savršena prilika da u Zagrebu osjetite energiju i šarolike okuse Latinske Amerike – uživate u izvrsnoj hrani, osvježavajućim koktelima i zaraznom plesu.

