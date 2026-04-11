Filipinka Camille: Hrvatice troše puno na odjeću pa kukaju, bez kavica ne mogu. Volim i Hajduk

Simpatična i uvijek nasmijana Filipinka Camille Faith Bequio, profesorica engleskog jezika, u Hrvatsku je stigla prije tri godine - i vrlo brzo počela svoja opažanja i doživljaje rado dijeliti s tisućama pratitelja...
Na društvenim mrežama, gdje je poznata kao "MalaKamilica", prati je više od deset tisuća ljudi, a upravo kroz njezine objave mnogi su Hrvati prvi put doznali kako nas doživljavaju Filipinci, ali i s kakvim se sve preprekama oni tu nose. Ponosna je na to što radi.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Foto: PRIVATNA ARHIVA
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Ova skromna 28-godišnjakinja osvojila je publiku vedrinom i iskrenim pogledom na kulturološke razlike, koje bilježi s dozom humora i znatiželje.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
I dok priznaje da je i dalje 'egzotika' u očima mnogih, Camille ističe kako se u Hrvatskoj osjeća kao kod kuće - mjestu koje je, kako kaže, postalo važan dio njezina životnog puta.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
- Ljudi me već prepoznaju po cesti, mnogo Hrvata me prati. Zanimljivo je i njima što komentiram svakodnevni život te redovito objavljujem snimke o svojem životu u Hrvatskoj, a neki od njih postaju viralni. U njima obično opisujem stvari koje su mi neobične u svakodnevici Hrvata, između ostalog i kulturološki šok kad sam došla ovdje. No dobro sam se adaptirala i prilagodila, iako sam još mnogima nepoznanica - priča nam Camille, koja se nakon završenog studija u rodnoj zemlji zaputila u bolji život.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Prvo se zaposlila kao sezonac na našoj obali, u Biogradu na Moru, gdje je radila u kuhinji jednog restorana, a nedugo zatim preselila se i u Zagreb, gdje trenutačno radi kao babysitterica kod jedne obitelji. Kaže kako je njezin život ovdje samo dio njezina životnog puta, koji je, zapravo, kad pogleda na kraju dana - ispunjen veseljem.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Hrvatski jezik uči u SUVAG-u.
- To je program koji mogu platiti preko vouchera, koji zapravo plaća Vlada, i to me jako raduje. Ja sam prije plaćala sama, ovako mi država pomaže da naučim hrvatski. Inače, hrvatski učim s djecom koju čuvam jer na hrvatskom i pričamo. To mi mnogo olakšava komunikaciju, a osobito kad komuniciram na ulici. Moje omiljeno mjesto za upoznavanje Zagrepčana, ali i razgovor na englesko-hrvatskom je tržnica Dolac, gdje otiđem po svježe namirnice. Tamo uvijek s kumicama malo popričam - govori Camille.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Nije joj žao što je došla u Zagreb iako smatra da je ovaj grad 'ful ubrzan' i često nema vremena za predah. Na moru je drukčije - radi se prekovremeno, ali slobodno vrijeme 'imaš samo za sebe'.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Uglavnom nije doživljavala neke neugodne situacije jer je 'strana radna snaga', a za Hrvate kaže da su gostoljubivi i velikodušni - vole poklanjati pa su je iznenadili poklonima poput Bajadere, vina, maslinova ulja ili pak domaćeg ajvara, čak i bez ikakva razloga.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
- Često i svojim hrvatskim prijateljima otkrijem što je nama neobično kod njih, primjerice podigla se prašina kad sam u jednom videu objavila da se Hrvatice lijepo odijevaju u svim sezonama, ali i da troše previše - 300 eura za kaput ili 500 eura za haljinu, ali i dalje kukaju da nemaju baš novca - otkriva ova mlada djevojka, koja je ovdje pristigla sama.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Nostalgiju za svojom zemljom osjeća, jer joj je obitelj još na Filipinima, ali sestra će uskoro doći kao sezonka na more, pa će imati društvo.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
- Družimo se izvan posla. Imam puno i Hrvata prijatelja, prihvaćaju me lagano kao svoju. Ja sam kao svojevrsni 'social butterfly' koji se voli družiti, istraživati, doživjeti nova iskustva. Vode me u Krolo i Melin, gdje često gledam s njima i utakmice. Hajduk mi je omiljeni klub, iako to u Zagrebu nije poželjno reći, a volim i vašu reprezentaciju. Bila sam na dočeku rukometaša na trgu, a često odem i na koncerte, bila sam na Severini i Thompsonu, to je baš izazvalo pažnju. Volim pjevati i karaoke, tako brže učim hrvatski. U karaoke barovima naučila sam i pjesme '365', 'Crna ženo', a možda ću sljedeće pjevati 'Vrapci i komarci' - smije se Camille.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Priča nam da je iz Manile, ali da je živjela zapravo u malom gradu, tako da se navikla na veličinu grada poput Zagreba. Priznaje da je naša kultura ispijanja kave nije previše iznenadila, ali brzo ju je prihvatila jer se uz nju lijepo družiti i pričati satima.
- Navikla sam ići u barove, u kafiće, u restorane. Živjela sam na isti način kao što živim sad ovdje u Zagrebu. Uvijek tad dobijem neku ideju za svoje videe - priča Camille, koja se nada da će u Hrvatskoj i ostati dulje, dok savršeno ne nauči hrvatski.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Uglavnom video sadržaj na društvenim mrežama najviše objavljuje za strance koji su zapravo dio rastućeg globalnog trenda takozvanog "migrantskog vlogginga" gdje radnici u inozemstvu koriste društvene mreže kako bi dokumentirali kulturološke šokove i tako služili kao neslužbeni vodiči za integraciju milijunima Filipinaca, Nepalaca i Indijaca koji rade diljem svijeta. Prate je i iz SAD-a, Argentine, Australije, većinom dijaspora...
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Uz svakodnevno slušanje hrvatske glazbe, Camille se ovdašnjem stanovništvu želi približiti i hranom. Omiljeni su joj ćevapi i hobotnica ispod peke, a naučila je kuhati i juhu.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
- Hranu jedem svu, i fina mi je hrvatska kuhinja. Puno grilate mesa, različitog, od janjetine do svinjetine, a sviđa mi se što imate mediteransku prehranu s puno maslinova ulja. Ipak, začinjavate hranu sa soli i paprom, dok mi imamo još malo začinjeniju, pa primjerice na roštilj stavljamo i soja sos pa je sve punije okusa. Inače, kuham za obitelj kod koje radim, ali jednostavna jela koja klinci vole, poput bolonjeza, ili pravim salate - najfinija mi je šopska salata. Isto tako, kuham rižu koju obožavaju jer je kuham malo drugačije - priča Camille na savršenom engleskom i uz smijeh dodaje da je, uz rakiju, nedavno otkrila i - štrukani pelin.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA