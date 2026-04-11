Filipinka Camille: Hrvatice troše puno na odjeću pa kukaju, bez kavica ne mogu. Volim i Hajduk

- Družimo se izvan posla. Imam puno i Hrvata prijatelja, prihvaćaju me lagano kao svoju. Ja sam kao svojevrsni 'social butterfly' koji se voli družiti, istraživati, doživjeti nova iskustva. Vode me u Krolo i Melin, gdje često gledam s njima i utakmice. Hajduk mi je omiljeni klub, iako to u Zagrebu nije poželjno reći, a volim i vašu reprezentaciju. Bila sam na dočeku rukometaša na trgu, a često odem i na koncerte, bila sam na Severini i Thompsonu, to je baš izazvalo pažnju. Volim pjevati i karaoke, tako brže učim hrvatski. U karaoke barovima naučila sam i pjesme '365', 'Crna ženo', a možda ću sljedeće pjevati 'Vrapci i komarci' - smije se Camille. | Foto: PRIVATNA ARHIVA