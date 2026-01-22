Filozofski fakultet je konačno svoje umjetnine vratio 'doma'

Selidba čuvene zbirke Gliptoteke tema je članka u Večernjem listu na današnji dan 1963. godine. Naime, Gliptoteka mora vratiti umjetnine iz zbirke antike koje su u vlasništvu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tu su smještene još 1940. i dosad ih Fakultet nije mogao preuzeti jer nije bilo prostora, no u novoj zgradi planira se uređenje posebnog odjela za umjetnine. Kako je Gliptoteka značajan dio ugleda u svijetu stekla upravo zahvaljujući njima, povrat umjetnina vrlo je ozbiljno pitanje, upozorava Večernjak.

