Filozofski fakultet je konačno svoje umjetnine vratio 'doma'

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Filozofski fakultet je konačno svoje umjetnine vratio 'doma'
Foto: Arhiva Večernjeg lista

Gliptoteka u Zagrebu se 1963. suočila s važnom promjenom: zbirka antike koja pripada Filozofskom fakultetu mora biti vraćena, nakon što Fakultet napokon ima prostora za svoj odjel umjetnina

Selidba čuvene zbirke Gliptoteke tema je članka u Večernjem listu na današnji dan 1963. godine. Naime, Gliptoteka mora vratiti umjetnine iz zbirke antike koje su u vlasništvu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tu su smještene još 1940. i dosad ih Fakultet nije mogao preuzeti jer nije bilo prostora, no u novoj zgradi planira se uređenje posebnog odjela za umjetnine. Kako je Gliptoteka značajan dio ugleda u svijetu stekla upravo zahvaljujući njima, povrat umjetnina vrlo je ozbiljno pitanje, upozorava Večernjak.

