Gliptoteka u Zagrebu se 1963. suočila s važnom promjenom: zbirka antike koja pripada Filozofskom fakultetu mora biti vraćena, nakon što Fakultet napokon ima prostora za svoj odjel umjetnina
Filozofski fakultet je konačno svoje umjetnine vratio 'doma'
Selidba čuvene zbirke Gliptoteke tema je članka u Večernjem listu na današnji dan 1963. godine. Naime, Gliptoteka mora vratiti umjetnine iz zbirke antike koje su u vlasništvu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tu su smještene još 1940. i dosad ih Fakultet nije mogao preuzeti jer nije bilo prostora, no u novoj zgradi planira se uređenje posebnog odjela za umjetnine. Kako je Gliptoteka značajan dio ugleda u svijetu stekla upravo zahvaljujući njima, povrat umjetnina vrlo je ozbiljno pitanje, upozorava Večernjak.
