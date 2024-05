Floralni elementi: 3 slatke haljine s notom ženstvenosti idealne za proljetni party

Kad dođu vrućine, haljine su spas. Među dizajnerskom ponudom ističe se nekoliko kreacija, od kratke do one maksi gotovo do poda.

Apstraktni uzorak cvijeća predivan je u varijanti ružičaste, narančaste i žute.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Zagreb: "Razodjeni brzu modu"- prva održiva modna revija u Hrvatskoj | Video: Slavko Midzor/PIXSELL/24sata

Kroj korzeta pojačan volanima čini neodoljivu kreaciju.

Kratka i slatka, ova je haljina posveta predivnim ljetnim stilovima.