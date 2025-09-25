Food Film Festival – spoj filma i streetfooda vraća se u Zagreb

Zagreb od 2. listopada ponovno postaje domaćin najukusnijeg filmskog događaja u gradu, Food Film Festivala by Coca-Cola, manifestacije koja već više od desetljeća donosi jedinstven ugođaj gledanja filmova pod otvorenim nebom uz bogatu ponudu okusa iz cijelog svijeta. Jedanaestu godinu zaredom, od 2. do 11. listopada, park dr. Franje Tuđmana pretvorit će se u središte odlične zabave, gdje će se osim odličnih filmova i vrhunskih zalogaja, posjetitelji moći zabaviti uz odlične ritmove gostujućih dj-eva, okušati svoje znanje u foodie i filmskim kvizovima te uživati u chill zoni na travi.

Filmski klasici za sve generacije

Ove godine izbor filmova pao je na bezvremenske klasike koje publika obožava gledati iznova i iznova. Na velikom platnu smjenjivat će se naslovi poput napetih trilera Shutter Island i The Prestige, obiteljskih priča poput Mufase, te emotivnih i ljubavnih favorita poput Forrest Gumpa i Crazy, Stupid, Love. Cjelovit raspored projekcija po danima uskoro će biti objavljen na društvenim mrežama festivala pa savjetujemo da ih zapratite kako ne biste propustili vaše omiljene filmske naslove.

Vikend program donosi i posebnu ponudu za najmlađe. Mališani će uživati u projekcijama omiljenih crtića poput Lilo & Stitch, Potrage za Nemom i Priče o igračkama, što ovaj festival čini idealnom prilikom za cjelodnevni obiteljski izlazak u prirodu.

Projekcije svih filmova su besplatne, a zvuk će se pratiti putem bežičnih slušalica koje posjetitelji mogu unajmiti svakodnevno po cijeni od 2,5 eura, prema principu first come, first served. Budući da se filmovi gledaju na travi, preporučujemo da ponesete vlastitu dekicu. Ako je ipak zaboravite, na licu mjesta bit će dostupan i ograničen broj dekica za najam, kako bi večernje projekcije bile što ugodnije.

U suradnji s partnerom festivala, Staropramenom, na odabranim projekcijama osiguran je i limitirani broj besplatnih slušalica, dok će posebna VIP zona pružiti ekskluzivno iskustvo gledanja filmova pod zvijezdama.

Užitak za nepce u srcu grada

Na festivalskoj gastro sceni posjetitelje očekuje čak deset kućica, a ovogodišnja ponuda raznolikija je i zanimljivija nego ikad. Od klasika poput tacosa, burgera i sushija, pa sve do inovativnih i neočekivanih kombinacija, svatko će pronaći nešto za sebe i s razlogom se vraćati kako bi isprobao sve okuse koje festival nudi.

Crofna će predstaviti svoje najtraženije okuse krafni poput Bueno Whitea, Kinder jajeta i egzotičnog Dubaija. Za one koji vole dijeliti, pripremaju mini krafne sa sladoledom, a poseban hit bit će Film Box, slastica kreirana za cijelo društvo. Shank stiže s azijskom ponudom i donosi novitete poput Kung Pao-a i Karaage Donburi Chickena, dok će se u ponudi naći i već poznati klasici poput Katsu Sanda i gyoza. Taboo Taqueria vraća se sa svojim prepoznatljivim birria tacosima, tortiljama i burritima, dok će Kužina uz svoju već provjerenu ponudu, uključujući biftek bunse i smash burgere, predstaviti i inovativni smash kroasan, jelo koje će zasigurno postati favorit publike.

Ljubitelji burgera doći će na svoje kod Bit Burgera, koji će uz klasične burgere pripremati i Philly cheesesteak. Iz Šibenika u goste stiže Sushi by Taboo koji će se zagrebačkoj publici premijerno predstaviti sa svojim svježim sushi mixevima, a na meniju će se naći i japanski klasici poput kozica u tempuri i spring rolica, idealni zalogaji za filmske projekcije.

Posebno uzbuđenje donosi i sudjelovanje kultnog restorana Grafičar, koji se po prvi puta pojavljuje u festivalskom izdanju i donosi tradicionalnu zagrebačku kuhinju u modernom ruhu, spuštajući se sa Sljemena ravno u centar grada. Posjetitelje će razveseliti modernim interpretacijama domaćih specijaliteta poput arancinija s rizi-bizijem i pohanim picekom, pulled smoked turkey sendviča te štrudle s buncekom i krumpirom.

Po prvi puta na Food Film Festivalu nastupa i Noel, najpoznatiji zagrebački restoran s Michelinovom zvjezdicom, u svojoj street verziji. Za ovo posebno izdanje pripremili su prava mala remek-djela poput tjestenine s tartufima i hrskavom pancetom, pilećih bunsa s hrskavom pilećom kožicom te idealnih “snackova”za film - mazalica u brioche pecivu, kukuruznih rebaraca s ranch umakom te sweet & spicy pilećih krilaca sa sezamom.

Monkey Bar će ovog puta, osim odličnih koktela, pripremati i niz delicija inspiriranih omiljenom sezonskom namirnicom – bučom, a na centralnom šanku by Tipsy očekuje vas bogata ponuda vrhunskih koktela, pjenušaca i vina Šoškić.

Posebna pogodnost ovog izdanja su COMBO meniji s Coca-Colom, uz koje će se posjetitelji moći počastiti omiljenim jelima po povoljnijim cijenama.

Zabava, kvizovi i posebne zone

Festival donosi i bogat popratni program koji će dodatno upotpuniti ovo jedinstveno filmsko-gastro iskustvo. Prostor će biti uređen u retro sajamskoj tematici, stvarajući toplu i nostalgičnu atmosferu.

U Staropramen chill zoni posjetitelji će moći uživati u odmoru na travi, dok će Purina kutak biti posvećen kućnim ljubimcima. Za najmlađe je pripremljena dječja zona s igrama i aktivnostima tijekom dana, a pravi hit bit će Cekinova Diner zona – photo point s vintage štihom, uz poseban dodatak: vending machine s Cekin nuggetsima.

Metro zona donosi priliku za druženje i natjecanje u stolnom nogometu i ping-pongu, dok će Mlinar posjetitelje iznenaditi posebnim foto kutkom i aktivnostima, a svakog popodneva publiku će razveseliti i Kotanyi maskote koje će dijeliti besplatne začine.

Osim foodie i filmskog kviza i tematskih radionica, poput popularne Wine & Paint radionice by Šoškić winery, posjetitelje očekuje i tradicionalni turnir u beli, kao i brojna druga iznenađenja. Organizatori najavljuju i nekoliko ekskluzivnih pop-up pojavljivanja poznatih chefova, restorana i koncepata, čiji će detalji biti otkriveni na službenim društvenim mrežama festivala.

Food Film Festival trajat će deset dana, radnim danima od 16 sati do ponoći, a vikendom od podneva.