Foodballerka: 11 recepata za najvatrenije i najfinije navijanje

Na festivalu Foodballerka na Strossmayerovu trgu u Zagrebu, osim navijanju, posebnu pažnju posvećuju hrani. Otkrili su nam recepte za ukusna jela iz kućica poznatih restorana.

Za neodoljive navijačke zalogaje posebno su važni umaci. Umak “honey mustard” napravite u omjeru 1:1:1 (med, senf i majoneza). Sastojke dobro izblendajte i dodajte mljevenu papriku, savjetuju iz Wurst bara, koji nudi slasne hot-dogove i burgere. Dodaju da je za slasni džem od ljubičastog luka dovoljno popržiti luk na ulju, dodati mu šećer, aceto balsamico, sol i papar, a savršen je dodatak sendvičima.

Za jednostavan umak od avokada u blender ubacite meso avokada, žlicu limunova soka, pola šalice korijandera te sol i papar pa miksajte. Za tzatziki umak pomiješajte grčki jogurt s limunovim sokom, ribanim krastavcem i koprom.

Za grickanje možete pripremiti kokice sa slaninom i sirom. Sitno nasjeckanu slaninu popržite na maslacu. Kad postane hrskava, maknite je iz posude pa dodajte još ulja i kukuruz za kokice pa poklopite i pecite dok ne prestanu pucati. Maknite s vatre pa dodajte prženu slaninu, ribani sir, vlasac i druge začine po želji. Dobro izmiješajte i poslužite. Hrskave štapiće od lisnatog tijesta i slanine napravite tako da razvaljate lisnato tijesto te ga premažete razmućenim jajetom. Izrežite tijesto na trakice i na svaku položite komadić slanine pa ih zarolajte, po želji pospite sezamom pa pecite 15 minuta na 200 °C.

11 SLASNIH RECEPATA ZA NAVIJANJE

1. Vatreni pileći burger - restoran Good Food

SASTOJCI: pileći odrezak, cornflakes, hambi pecivo, senf, med, crveni i bijeli kupus, mrkva, celer, sol, papar, majoneza, kiselo vrhnje

PRIPREMA: Pileći odrezak panirajte u cornflakesu pa pecite u fritezi na 160°C ili na vrućem ulju oko 4 minute. Servirajte u hambi pecivo na podlozi od slatko-ljutog umaka (senf-med) te dodajte coleslaw salatu. Za salatu naribajte crveni i bijeli kupus, mrkvu i celer pa začinite solju, paprom, majonezom i kiselim vrhnjem. Ostavite da odstoji oko pola sata i složite u pecivo.

2. Cheesecake u čaši

Foto: KovaZg

SASTOJCI: 160 g digestive keksa, 40 g omekšalog maslaca, 640 g krem sira na sobnoj temperaturi, 155 g šećera, 4 jaja, 1 iscijeđeni limun

PRIPREMA: Sameljite kekse pa im dodajte maslac. Izmiksajte u multipraktiku te na dno čašica stavite po 20 g. Izmiksajte sir dok ne postane homogen pa dodajte šećer. Utucite jaja i limunov sok, pa ulijte na kekse, po 70 g u svaku čašicu. Pecite 25 minuta na vrućem zraku, na 90°C, savjetuju iz Good Fooda.

3. Hit koktel s gumenim bombonima - Gummenyak

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

SASTOJCI: 0,03 dl žestokog pića, 1 dl soka, gumeni bomboni

PRIPREMA: U čašu ulijte votku i mineralnu vodu s okusom po želji te dodajte šarene gumene medvjediće ili pripremite koktel od džina i tonika i dodajte mu gumene bombone.

4. Ronaldo sendvič - Good Food

Foto: KOVAZGcom

SASTOJCI: odležani ramstek, svježi kruh, sol, papar, maslinovo ulje, aceto balsamico, sušena rajčica, peršin

PRIPREMA: Odležani ramstek očistite od suvišnih masnoća, začiniti krupnom solju i paprom pa pecite oko 4 sata na 110°C. Ramstek narežite na šnite debljine 3 mm. Servirajte šnite u svježi kruh s dodatkom cimichuri umaka od maslinova ulja, aceta balsamica, sušene rajčice, peršina i začina po želji.

5. Tex Mex chicken wrap – El Toro

Foto: KOVAZGcom

SASTOJCI: pileći batak i zabatak, tortilja od pšeničnog brašna, tex-mex mix začina, avokado, rajčica, mladi luk, mlada salata, cheddar, limeta, sol, papar

PRIPREMA: Otkostite piletinu, skinite kožu te ju marinirajte začinskom mješavinom. Naribajte cheddar sir, avokado ogulite, narežite na kockice s rajčicom i mladim lukom, poprskajte sokom limete i začinite solju i paprom. Mariniranu piletinu ispecite na grillu ili grill tavi. Zagrijte tortilju i na nju posložite piletinu, povrće i sir te zarolajte.

6. Tamna voćna palačinka - Milky

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

SASTOJCI: palačinka: 500 g glatkog brašna, 100 g oštrog brašna, 2 jaja, 500 ml mlijeka, 300 ml mineralne vode, malo soli, pola žličice kakaa; bijela LINO LADA, OREO KEKSI, ŠUMSKO VOĆE

PRIPREMA: Jaja izmutite te dodajte sol. Postepeno miksajte dodajući mlijeka, brašna i mineralne dok ne dobijete gustu smjesu, ali dovoljno tekuću da ju možete vaditi šefljom. Dodajte kakao. Palačinku ispecite pa premažite Lino Ladom, posipajte mrvljenim Oreo keksima, nadjenite voćem i preklopite. Istim sastojcima palačinku možete nadjenuti i izvana.

7. Prženi zalogaji s bbq umakom - Time

Foto: Luka Sangulin

SASTOJCI: ORLY SMJESA: 200 g glatkog brašna, 200 g pšeničnog škroba, 1 žlica praška za pecivo, 100 ml vodke, 300 ml piva, 4 g soli, 1 g Xanthan Gum; brokula, cvjetača, SVJEŽA chilli paprika; bbq umak: 1 žlica čilija, 1 žlica kumina i korijandera u prahu, 2 žličice papra, 2 žličice soli, 1 litra kečapa, 200 g senfa Rustica, 100 ml octa od riže, 120 ml soka od jabuke, 150 ml Worcestershire umaka, 100 ml limunovog soka, 100 ml katsu umaka (kupovnog), 100 ml sirupa od palminog šećera, 150 ml meda, 1 žlica Sriracha umaka, 2 žlice tekućeg dima, 500 g smeđeg šećera, 1 dl ulja

PRIPREMA: Sve sastojke za orly smjesu ubacite u blender i miksajte dok se dobro ne poveže. Prebacite u sifon i napunite sifon s dvije bombice. Ostavite da odstoji u hladnjaku barem dva sata. Brokulu i cvjetaču blanširajte i ohladite. Chilli papriku narežite na komade cca 2 cm. Orly smjesu iz sifona stavite u posudu. Povrće uvaljajte u brašno, otresite te umočiti u orly smjesu i pržite u dubokom ulju. Kada je smjesa zlatno smeđe boje, izvadite povrće i dobro ocijediti. Pomiješajte sve sastojke za bbq umak i poslužite s povrćem.

8. Pašticada u kruhu - T&T

Foto: KovaZg

SASTOJCI: 2 kg junetine, luk, 2 velike mrkve, korijen peršina, korijen celera, ocat, crno vino, 400 g suhih šljiva, 4 režnja češnjaka, 200 g narezane slanine, 400 g pasirane rajčice, 2-3 prstohvata mljevene crvene paprike, 2 dl prošeka (ili crno vino u koje se dodaju 2-3 žličice šećera), voda, sol, papar

PRIPREMA: Junetinu stavite u posudu s jednim lukom, mrkvom, peršinom, celerom, octom i vinom. U posudi u kojoj pacate meso stavite ocat ui vino da ga prekriju u omjeru ocat:vino=2:1. Ostavite da se marinira 24 sata. Nakon što se meso napacalo, napunite junetinu slaninom i češnjakom, posolite ju, popaprite i uvaljajte u brašno. Popržite 1- 2 minute kako bi se zatvorilo sa svih strana. Mesu dodajte povrće koje ste prethodno propasirali, pasiranu rajčicu, dl tekućine iz marinade, 2 dl prošeka, mljevenu crvenu papriku i ostatak slanine. Dodajte vode kako se pašticada ne bi osušila. Neka se krčka na laganoj vatri, te svakih pola sata okrenite meso. Dodajte vode ako vam ispari previše tekućine kako bi pašticada ostala sočna. Nakon 2 sata, dodajte suhe šljive i pustite da se krčka još sat vremena. Sveukupno se kuha 3 sata. Poslužite u pita kruhu sa salatom od kupusa, crvenog kupusa i mrkve.

9. Crni burger - Kitchen Grill & Plac

Foto: KovaZg

SASTOJCI: peciva: 70% običnog brašna i 30% raženog brašna, juneće pljeskavice, crveni i bijeli kupus, rikula, radič, komorač i mrkva; dresing od senfa i maslinovog ulja; umak od kečapa, senfa, majoneze, cheddar sir

PRIPREMA: Peciva pripremite od običnog i raženog brašna, a za boju dodajte malo crnila sipe. Ispecite pljeskavice. U peciva posložite pljeskavice, sir, umake od senfa i kečapa, salatu i poklopite.

10. Ledeno osvježenje od kokosa - Time

Foto: KOVAZGcom

SASTOJCI: 200 g žumanjaka,

200 g šećera, 600 ml tučenog vrhnja, 60 g prženog kokosa, 40 g čokoladnih hrskavih perli, 200 g bijele čokolade, 200 g vrhnja

PRIPREMA: 200 g vrhnja prokuhajte do temperature od 100 °C. Žumanjke i šećer jednolično izmiješajte s prokuhanim vrhnjem. Kuhajte do temperature od 82°C. Prelijte preko 200 g čokolade te ohladite do 32°C. Umiješajte 600 ml tučenog vrhnja i čokoladne perle. Dodajte 60 g prženog kokosa i zaledite na -18°C u kockastim kalupima.

11. Ljetne fritule od jagoda - Time

Foto: KovaZg

SASTOJCI: Confit Jagoda: 1000 g jagoda, 500 g pirea od jagoda, 40 g limunovog soka,

200 g šećera, 70 g sjeckane metvice, 18 g pektina NH;

Krema Madagaskar vanilija: 700 g mlijeka, 100 g slatkog vrhnja, štapić vanilije, 110 g žumanjaka, 30 g poudre a creme (kukuruzni škrob), 30 g brašna, 40 g kakao maslaca, 5 g želatine, 90 g mascarpone sira; Fritule: 180 g Tekućeg jogurta, 36 g šećera u prahu, 200 g brašna, g soli, 2 g praška za pecivo, 20 g reygnac vina, g vanilije, 2 kom limetine korice

PRIPREMA: Za confit jagoda jagode i pire od jagode prokuhajte do 100°C, a pektin izmiješajte sa šećerom i dodajte u jagode. Ponovo prokuhajte pa ubacite limunov sok i metvicu i zaledite u kalupima. Za kremu od Madagaskar vanilije mlijeko, vaniliju i vrhnje zakuhajte. U odvojenoj zdjeli izmiješajte žumanjke, škrob, brašno i prelijte preko te mješavine kipuće mlijeko s vrhnjem. Sjedinite obje smjese i prokuhajte 4 minute. Ostavite da se smjesa ohladi do 80°C i dodajte mascarpone, kakao maslac i želatinu te sa štapnim mikserom napravite svilenu kremu i hladite 24 sata. Za fritule Reygnac i vaniliju lagano izmiješajte, dodajte brašno i izmiješajte kratko dok se svi sastojci ne sjedine u smjesu. Kalupe promjera 70 ml napunite jagodama, kremom od vanilije te zamrznite. Zamrznutu kremu uvaljajte u smjesu od fritula. Pecite 9 minuta na 160°C.

VIDI OVO: 5 savjeta za savršenu masturbaciju!