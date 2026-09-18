FOTO 100% zagorski proizvodi i Krapinski neandertalci osvojili centar Zagreba
Sajam 100% Zagorsko u petak, 18. rujna i subotu, 19. rujna stiže na Europski trg, Ulicu Augusta Cesarca i Staru Vlašku u Zagrebu. Izvorne proizvode Zagorja predstavit će 37 poljoprivrednih proizvođača uz obrtnike, tvrtke, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, toplice, agroturizme te udruge
Prodajna i izložbena manifestacija 100% Zagorsko predstavlja poljoprivredne proizvode uzgojene na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način tradicijskih obrta Krapinsko-zagorske županije. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL