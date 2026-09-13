FOTO 12. festival piva u Sisku: Psihomodo Pop rasplesao grad

Na Šetnici Slave Striegla u subotu je održan 12. Sisački festival piva, manifestacija koja spaja dugu sisačku pivarsku tradiciju, craft pivo, gastronomiju i glazbu. Ovogodišnje izdanje obilježio je i koncert Psihomodo Popa, koji je bio glavno ime večernjeg programa
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Program je počeo obilaskom Rute sisačkih pivovara, tijekom koje su posjetitelji mogli upoznati pivarsku baštinu grada. Sisak ima pivarsku tradiciju koja seže još u 1855. godinu, a ruta je povezala Staru i Novu pivovaru.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Program je počeo obilaskom Rute sisačkih pivovara, tijekom koje su posjetitelji mogli upoznati pivarsku baštinu grada. Sisak ima pivarsku tradiciju koja seže još u 1855. godinu, a ruta je povezala Staru i Novu pivovaru.
|
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Program je počeo obilaskom Rute sisačkih pivovara, tijekom koje su posjetitelji mogli upoznati pivarsku baštinu grada. Sisak ima pivarsku tradiciju koja seže još u 1855. godinu, a ruta je povezala Staru i Novu pivovaru.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Na Šetnici je potom otvoren Craft Beer Village. U programu je sudjelovalo devet pivovara, šest proizvođača, dvije udruge i jedna destilerija, a uz različite vrste craft piva posjetitelji su mogli uživati i u gastronomskoj ponudi. Održana je i Kvizopija, dok je za glazbenu podlogu bio zadužen DJ Little Vex.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Glazbeni dio večeri otvorila je Šarena pojava, a u 21 sat na pozornicu je stigao Psihomodo Pop. Nakon koncerta druženje se nastavilo uz DJ program. Festival su organizirali Grad Sisak, Gradski muzej Sisak, Turistička zajednica Grada Siska i Dom kulture Kristalna kocka vedrine.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
U nastavku pogledajte kako je izgledao ostatak dana na Sisačkom festivalu piva.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL