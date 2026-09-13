FOTO 12. festival piva u Sisku: Psihomodo Pop rasplesao grad

Na Šetnici je potom otvoren Craft Beer Village. U programu je sudjelovalo devet pivovara, šest proizvođača, dvije udruge i jedna destilerija, a uz različite vrste craft piva posjetitelji su mogli uživati i u gastronomskoj ponudi. Održana je i Kvizopija, dok je za glazbenu podlogu bio zadužen DJ Little Vex. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL