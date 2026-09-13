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ROCK I DOBRA ATMOSFERA

FOTO 12. festival piva u Sisku: Psihomodo Pop rasplesao grad

Na Šetnici Slave Striegla u subotu je održan 12. Sisački festival piva, manifestacija koja spaja dugu sisačku pivarsku tradiciju, craft pivo, gastronomiju i glazbu. Ovogodišnje izdanje obilježio je i koncert Psihomodo Popa, koji je bio glavno ime večernjeg programa
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Sisak: Održan XII. Sisački festival piva
Program je počeo obilaskom Rute sisačkih pivovara, tijekom koje su posjetitelji mogli upoznati pivarsku baštinu grada. Sisak ima pivarsku tradiciju koja seže još u 1855. godinu, a ruta je povezala Staru i Novu pivovaru. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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Program je počeo obilaskom Rute sisačkih pivovara, tijekom koje su posjetitelji mogli upoznati pivarsku baštinu grada. Sisak ima pivarsku tradiciju koja seže još u 1855. godinu, a ruta je povezala Staru i Novu pivovaru. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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